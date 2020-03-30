 У Раді з'явився текст законопроєкту про зміни до Держбюджету-2020 у зв'язку з пандемією COVID-19. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
"Доходи Державного бюджету України на 2020 рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в тому числі: за загальним фондом на 121,77 млрд грн", - йдеться в пояснювальній записці законопроєкту.
Законопроєктом передбачається створити у складі державного бюджету Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в обсязі 97,1 млрд грн, з метою запобігання поширенню і подолання негативних наслідків на території України цієї хвороби.
Doc 525019 from Piter234903
Ню! Ню! Не долго ждать пришлось окончания эпохи бедности.
А так - просто всралися
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
когда людям не до смеха
" Честная попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать? закончилась решением Зеленского о его отставке. Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский."
КАРАНТИН ПРОДЛИЛИ НА МЕСЯЦ, подскажите как правильно ловить и готовить Голубей.
и № тел
этот прикол означает что денги у людей уже закончились, а получки НЕ будет(