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 Політика України, Суспільство
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 У Раді з'явився текст законопроєкту про зміни до Держбюджету-2020 у зв'язку з пандемією COVID-19. ДОКУМЕНТ

У парламенті з'явився текст законопроєкту, запропонованого Кабінетом Міністрів України, про зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

"Доходи Державного бюджету України на 2020 рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в тому числі: за загальним фондом на 121,77 млрд грн", - йдеться в пояснювальній записці законопроєкту.

Законопроєктом передбачається створити у складі державного бюджету Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в обсязі 97,1 млрд грн, з метою запобігання поширенню і подолання негативних наслідків на території України цієї хвороби.

Також читайте: Зміни до держбюджету передбачають максимально можливі витрати на освіту, спорт і культуру, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185314
 
 
 Топ коментарі
 
"Хуже не будет"
Ню! Ню! Не долго ждать пришлось окончания эпохи бедности. В Раде появился текст законопроекта об изменениях в Госбюджет-2020 в связи с пандемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 507
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Всю госслужбу переводите на минималку,всем пенсионерам равные пенсии,остальное врачам и на лекарство.
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"Хуже не будет"
Ню! Ню! Не долго ждать пришлось окончания эпохи бедности.
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зрозуміло: от якби не цій клятий коронавірус, то ми б показали, як країною керувати: і зростання економіки на 40% забезпечили б, і іневеторам няню дали б.
А так - просто всралися
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
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вариант "б" который должен замутить голосование нужноеУкраине для сотрудничества с МВФ
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свыням вирус не помеха,
когда людям не до смеха
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То есть фактически остановившему свою деятельность малому бизнесу освобождения от уплаты налогов не будет! Срочно надо всем закрываться? Кто переживет эпидемию - увидит зеленую пустыню на месте Украины? Та может мы того и заслужили...
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Уволился Уманский, единственный адекватный министр в правительстве Украины. Вот так комментируют его увольнение:
" Честная попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать? закончилась решением Зеленского о его отставке. Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский."
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на двери в Сельпе висит лист А4 где крупными буквами отпечатано

КАРАНТИН ПРОДЛИЛИ НА МЕСЯЦ, подскажите как правильно ловить и готовить Голубей.
и № тел
этот прикол означает что денги у людей уже закончились, а получки НЕ будет(
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Увольнение Уманского говорит о том,что Зеленский не собирается проводить настоящие реформы в Украине, настоящую борьбу с коррупцией и монополизмом, а значит и развиваться, улучшать свое положение Украина во главе с Зеленским не будет, не для этого зеленские шли во власть.
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