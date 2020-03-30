 Трамп продовжив карантин у США до 30 квітня

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Дональд Трамп в неділю анонсував розширення загальнонаціонального карантину на наступні 30 днів через подальше поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Термін дії 15-денного карантину, оголошеного Трампом два тижні тому, закінчується в понеділок. Але минулого тижня президент припустив, що сподівається послабити карантинні заходи в деяких штатах. Він навіть оголосив Великдень 12 квітня, як потенційну дату, коли країна зможе повернутися до нормального життя.
Але в неділю він заявив, що вирішив продовжити карантин до 30 квітня.
"Чим краще ви справляєтеся, тим швидше закінчиться весь цей кошмар", - заявив Трамп 29 березня на пресконференції в Білому домі. За його словами, прогноз показує, що пік смертності, швидше за все, наступить через два тижні.
Станом на ранок 30 березня в США зафіксовано понад 143 тис. інфікованих коронавірусом, 2514 з них померли.
"На открытии торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 80 рублей. Вскоре курс евро впервые с 19 марта поднялся выше 89 рублей."
"Цена нефти Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже $23 за баррель. Речь идет о нефти с поставкой в мае - в более дальние сроки её цена выше, а в случае поставки в последние месяцы года составляет более 30 долларов."
Ну, а QR-код в смартфоны москвичам (бирка в ухо, как коровам) для разрешения выхода из дома - это как вишенка на торте.
Это вам за Иловайск и Волноваху, мышебратья.
Чи вам мало інших кацапновин на сайті?
Как удачно.
Благодаря Вам, да-да, именно Вам, а теперь пишу так: Барухи, Монтефиори, Ротшильды, Сассоны, Варбурги и прочие Соросы, вкупе именуемые для краткости "рептилоидами".
Надеюсь, они найдут способ достойно отблагодарть Вас, ведь их фамилии я стала перечислять именно по Вашей просьбе, разъясняя, ху ар "рептилоиды".
Пишите мне еше, после каждого Вашего мне комментария я расширю список.
сердечно благодарю заранее.