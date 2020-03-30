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 Трамп продовжив карантин у США до 30 квітня

Через поширення коронавірусу президент США Дональд Трамп заявив про продовження періоду карантину в країні до 30 квітня.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Дональд Трамп в неділю анонсував розширення загальнонаціонального карантину на наступні 30 днів через подальше поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Термін дії 15-денного карантину, оголошеного Трампом два тижні тому, закінчується в понеділок. Але минулого тижня президент припустив, що сподівається послабити карантинні заходи в деяких штатах. Він навіть оголосив Великдень 12 квітня, як потенційну дату, коли країна зможе повернутися до нормального життя.

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Але в неділю він заявив, що вирішив продовжити карантин до 30 квітня.

"Чим краще ви справляєтеся, тим швидше закінчиться весь цей кошмар", - заявив Трамп 29 березня на пресконференції в Білому домі. За його словами, прогноз показує, що пік смертності, швидше за все, наступить через два тижні.

Станом на ранок 30 березня в США зафіксовано понад 143 тис. інфікованих коронавірусом, 2514 з них померли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185313
 
 
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Ну, а QR-код в смартфоны москвичам (бирка в ухо, как коровам) для разрешения выхода из дома - это как вишенка на торте.
Это вам за Иловайск и Волноваху, мышебратья.
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До чого тут расєя сьодні в новині про Трампа та Америку? Щоб замилити тему?

Чи вам мало інших кацапновин на сайті?
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Прискакала?
Как удачно.
Благодаря Вам, да-да, именно Вам, а теперь пишу так: Барухи, Монтефиори, Ротшильды, Сассоны, Варбурги и прочие Соросы, вкупе именуемые для краткости "рептилоидами".

Надеюсь, они найдут способ достойно отблагодарть Вас, ведь их фамилии я стала перечислять именно по Вашей просьбе, разъясняя, ху ар "рептилоиды".

Пишите мне еше, после каждого Вашего мне комментария я расширю список.
сердечно благодарю заранее. Трамп продовжив карантин у США до 30 квітня - Цензор.НЕТ 9927
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Якась маячня від вас постійно проістєкаєт. Розширюйте краще свій писок, бо вас погано чути з Австралії.
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А якже трампівські обіцянки запустити усе до паски?
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Донні получив наказ від світових гаманців, шо ще рано, ще не всі бояться. От коли переляк у людей буде нестерпний, от тоді нас всіх вакцинують якоюсь хернею та будуть тримати під контролем все людство на планеті.
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