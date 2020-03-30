 Трамп продовжив карантин у США до 30 квітня

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Дональд Трамп в неділю анонсував розширення загальнонаціонального карантину на наступні 30 днів через подальше поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Термін дії 15-денного карантину, оголошеного Трампом два тижні тому, закінчується в понеділок. Але минулого тижня президент припустив, що сподівається послабити карантинні заходи в деяких штатах. Він навіть оголосив Великдень 12 квітня, як потенційну дату, коли країна зможе повернутися до нормального життя.

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Але в неділю він заявив, що вирішив продовжити карантин до 30 квітня.

"Чим краще ви справляєтеся, тим швидше закінчиться весь цей кошмар", - заявив Трамп 29 березня на пресконференції в Білому домі. За його словами, прогноз показує, що пік смертності, швидше за все, наступить через два тижні.

Станом на ранок 30 березня в США зафіксовано понад 143 тис. інфікованих коронавірусом, 2514 з них померли.