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Все про:банки (367) ВР (7366) Чернєв (19)

 Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв

Засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики поки не закрили, а перенесли на 13:00.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

"Розгляд закону про банки у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики заблоковано. Кворуму немає.

Поки що засідання не закрили. Воно перенесено на 13:00

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не зміг переконати "слуг народу" голосувати проти Коломойського, - Бутусов

Наразі не прийшли такі депутати:

Абрамович І.О. (ОПЗЖ)
Холодов А.І. (СН)
Палиця І.П. (За майбутнє)
Ніколаєнко А.І. (Батьківщина)
Рєпіна Е.А. (СН)
Герега О.В. (За майбутнє)
Леонов О.О. (СН)
Устенко О.О. (СН) (UPD: о 13.00 буде)
Володіна Д.А. (СН)
Козак Т.Р. (ОПЗЖ)
Кулініч О.І. (Довіра)
Ляшенко А.О. (СН)
Солод Ю.В. (ОПЗЖ)
Южаніна Н.П. (ЄС) (UPD: о 13.00 буде)
Васильченко Г.І. (Голос) (UPD: лежить у лікарні)

Сподіваюсь, колеги все ж доїдуть і підтримають законопроєкт, що дасть шанс Україні втриматись від дефолту.

Закликаю вас, друзі, допомогти відшукати безвісти зниклих наших колег та переконати їх приїхати на роботу у Комітет", - розповів Чернєв.

Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - слуга народу Чернєв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185311
 
 
 Топ коментарі
 
Земрази, вижжите. Смешно было 9 месяцев назад голосоватьпо приколу? Убили страну, своими же руками!
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Я так зрозумів, що всенародно обрані слуги народу вирішили зробити дефолт під час пандемії і падінні економіки.
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Красиво разводят лохов! И Беню не обидели и Бубочка не при делах.
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у бени бабла явно побольше, чем у клоуна... Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 8835
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ничто не мешает отгружать ферросплавы на какое-нибудь другое своё предприятие
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Т.е. все-таки зеля не из бениной команды, я правильно понял?
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ишак оманский понял, что до границы не добежит. инстинкт самосохранения сработал.
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Расшифруй, не понял смысла, если честно...
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беня зелупу выкормил, и сделал президентом дураков.
но не просто так, а чтобы получить кучу бабла.
а получение кучи бабла требует принесения зелупы в жертву - и беня жертвует клоуном.

но клоун пытается выкрутиться, и наивно полагает, что у него получится.

но беня показывает, что у клоуна не получится ни хрена.
для возврата Привата беня идет на дефолт - и попытки клоуна избежать падения рейтинга и прочего бене до сраки.
клоун умрет.
ради возврата Привата беней.
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бене нужен дефолт
и бене нуже Приват.

и беня без колебаний жертвует своим домашним клоуном - на дефолте и возврате Привата беня поимеет куда больше, чем цена клоуна.
но клоун не хочет умирать! Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 1679
клоун хочет выпетлять! - получить кредит МВФ и спастись!

а тут беня цап клоуна за шкирку - нееее, ни хера, родной я тебя кормил, чтоб зарезать, когда потребуется
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почему же, то был турборежим а щас застопорилось... значит зеля и заблокировал
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а українцям залишаться тільки стовпи, причому не телеграфні, а для освітлення вулиць Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2713
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Дефолт, так дефолт! Готовьтесь зебилы что ваши зарплаты станут раз в 5-20 меньше в $Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9226
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скорее всего 5-20$.
как в добрые старые 90-е.
welcome,ЗЯблики..
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Земрази, вижжите. Смешно было 9 месяцев назад голосоватьпо приколу? Убили страну, своими же руками!
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порохомразь, напомни, как твоя свинья раздавала банкам олигархов рефинансирование для вывода валюты за бугор
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зебил,ты хошь дефолта,как в Аргентине?
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раздавали для рефинансирования, а не для вывода.

вывел только Беня, остальные рефинанс вернули.

Беня вывел втихаря, минуя НБУ
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Да вернули,только вместе с банками.
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Отсутствие мозга не лечится .Горбатого зебила исправит могила .
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Ты даже разницы между выводом и рефинансированием не понимаешь.. О чем с тобой говорить..
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почему же был профицит бюджета, раз "раздавали рефинансирование"?

наверно, не просто "раздавали", а потом возвращали с процентами, а?
или зеленый умишко того осягнуть не в состоянии?
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в том, что рефинансирование даётся под проценты ?
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Я знаю открытую информацию,то что 50 банков нагнули и деньги перевели в МИБ,эт да.
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Ребятки из комитета гуляют за 60 000 $ от бородатой бабы Бени.Не придут.
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Я так зрозумів, що всенародно обрані слуги народу вирішили зробити дефолт під час пандемії і падінні економіки.
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Хто вас вчив назву партії, власне ім'я, на кацапську перекладати, панове патріоти?
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ну по сути оно так и есть )))

пропутинская Родина - она и в Африке Родина
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Интересно, почему же самый профессиональный прокуйор Юрий Луценко не открыл дело против пропутинской гадюки, как делал это бывший шеф нашего уважаемого Петра Алексеевича Янукович? Может потому, что в ней состояла его женщина третьего тысячелетия и славный отрок Петра Порошенко Алексей Петрович?
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Состоять-то они состояли, но тогда, когда руководила партией не путинская косатая консерва
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Не були вони в партії матьківщина. Бо вони - члени партії "Народна самооборона". Але в блок БЮТ - да, входили... Як би той блок не називався: чи то прямо БЮТ; чи то, щоб обійти вимоги виборчого Закону - просто "Родіна".
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Это да. В те славные годы Юля сидела, а наш Порошенко как раз служил министром у патриота Януковича, того самого антипутенца и посадившего косатую путенскую консерву. Интересно, были ли тогда в доме Порошенко скандалы? Гремели ли громы и сверкали ли молнии? Юный принципиальный политик, член Батькивщины Алесей Петрович гремел на своего не менее принципиального отца - когда вы выпустите Юлию Владимировну? А всезнающий Петр Алексеевич выписывал подзатыльники будущему защитнику ДАП и говорил - ты ж путенскую консерву защищаешь! Пойди в нашу капличку и помолись, тебя попустит
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Ты как-то подозрительно путаешься в датах.

Это, наверно, потому, что историю Украины ты изучал по кремлёвским методичкам ?

Младший Порошенко стал областным депутатом и вошел во фракцию БЮТ в 2013 году, а старший Порошенко ушел с должности министра в 2012 году.
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Саме - входив у фракцію, а не в партію. Це різні речі.
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Да, действительно. Алексей Петрович не считал Тимошенко косатой путенской консервой только с февраля 2013 года и до осени 2014го. Это все в корне меняет. Значит не было ссор в лучшем доме Украины. Хорошо, когда совпадают колебания отца и сына
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И еще в одном я с тобой согласен, коллега. Всему должен быть предел. Не знать досконально с датами биографию депутата винницкого облсовета это явный признак кремлевскоагентизма
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понимаешь ли, про то, когда именно он был депутатом, написано везде, но ты не знал,

а про то, что он был во фракции БЮТ почти нигде не написано, но ты знал )))

Какое-то выборочное у тебя знание/незнание.

Из фсбешных методичек
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Какой такой БЮТ? Что-то ты подозрительно путаешься в названиях партий?
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Так когда когда был во фракции БЮТ А,П,Порошенко?
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Порошенко был министром по квоте "Нашей Украины", когда Тимоха развалила коалицию и Ющенко, чтобы не распускать Раду, а попытаться сохранить европейский курс был вынужден создавать коалицию с рыгами.
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Во как!!! 133133, кис кис. Я тут кремлевского агента нашел
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Николаенко А.И. (Родина)

Красиво Цензор стебанулся )))
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Я сначала даже дупля не отбил, думал какая-то новая депутатская группа.)))
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Красиво разводят лохов! И Беню не обидели и Бубочка не при делах.
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оптімісти вірять у допомогу МВФ, песімісти - у дефолт.
тим часом реалісти вивчають матчасть..
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вылезло мудило. хотел бы зеля - ночью бы проголосовали по смартфону в турборежиме
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Батенька 73% быдла проголосовала на выборах за это, уже как то похер...
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вам, зебілам, вірити - себе не поважати
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А смысл сейчас обсуждать его на комитете , и вносить на голосование , если , пока что , в Раде нет голосов ..?? Зе должен уломать ещё , хоть пару десятков своих депутатов ..
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або застрілитись з "піаніно-автомата" Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 6699
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Платформа им. Ху#ла "Чем хуже Украине, тем лучше життя ублюдков"
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зеля сам и зхаблокировал, у них же там строгая партийная дисциплина - что сказал зеля то и нажимают. делаем выводы
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гнида взявшая в заложники целую страну....

Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7334
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Гниды 73% быдла сериального которое за это голосовало пусть теперь жрут это!
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Ні. Він просто шахрай, а гниди 73% які його привели до влади. Їм кричали, благали подумати. А вони, хто по приколу, хто по дурості, а хто по призиву путіна привели їх, аби не Порошенко. Хавайте ідіоти. А потім будете розповідати своїм дітям по приколу. Вам кордон закрито назавжди, працюйте на Беню і Ахметку за баланду. Хай щастить!!!
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Слуги народа скоро будут разбегаться как крысы с тонущего корабля. И улыбки сменяться на гримасы страха.
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пендалями пригнать тварей на заседание
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Склад комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики
Абрамович Ігор Олександрович, - Заступник голови Комітету
Аллахвердієва Ірина Валеріївна, - Голова підкомітету
Бєлькова Ольга Валентинівна, - Голова підкомітету
Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна, - Голова підкомітету
Васильченко Галина Іванівна, - Член Комітету
Володіна Дар'я Артемівна, - Голова підкомітету
Воронько Олег Євгенійович, - Член Комітету
Герега Олександр Володимирович, - Голова підкомітету
Гетманцев Данило Олександрович, - Голова Комітету
Горват Роберт Іванович, - Голова підкомітету
Діденко Юлія Олександрівна, - Голова підкомітету
Дубінський Олександр Анатолійович, - Заступник голови Комітету
Железняк Ярослав Іванович, - Перший заступник голови Комітету
Заблоцький Мар'ян Богданович, - Голова підкомітету
Кінзбурська Вікторія Олександрівна, - Член Комітету
Ковальов Олексій Іванович, - Голова підкомітету
Ковальчук Олександр Володимирович, - Заступник голови Комітету
Козак Тарас Романович, - Член Комітету
Колісник Анна Сергіївна, - Член Комітету
Кулініч Олег Іванович, - Член Комітету
Леонов Олексій Олександрович, - Голова підкомітету
Ляшенко Анастасія Олексіївна, - Член Комітету
Марусяк Олег Романович, - Голова підкомітету
Ніколаєнко Андрій Іванович, - Голова підкомітету
Палиця Ігор Петрович, - Секретар Комітету
Петруняк Євген Васильович, - Член Комітету
Рєпіна Елла Анатоліївна, - Голова підкомітету
Сова Олександр Георгійович, - Голова підкомітету
Солод Юрій Васильович, - Член Комітету
Устенко Олексій Олегович, - Голова підкомітету
Холодов Андрій Іванович, - Заступник голови Комітету
Южаніна Ніна Петрівна, - Член Комітету
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity_list?pidid=3023
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Дожились!
В кои то веки Зеля собрался сделать что-то вменяемое - и опять не получается!
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А с 73% их избирателей, что делать? Мосейчучка вышиванку рвала. Така патріотка, шо жах!
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