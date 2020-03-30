 Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.
"Розгляд закону про банки у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики заблоковано. Кворуму немає.
Поки що засідання не закрили. Воно перенесено на 13:00
Наразі не прийшли такі депутати:
Абрамович І.О. (ОПЗЖ)
Холодов А.І. (СН)
Палиця І.П. (За майбутнє)
Ніколаєнко А.І. (Батьківщина)
Рєпіна Е.А. (СН)
Герега О.В. (За майбутнє)
Леонов О.О. (СН)
Устенко О.О. (СН) (UPD: о 13.00 буде)
Володіна Д.А. (СН)
Козак Т.Р. (ОПЗЖ)
Кулініч О.І. (Довіра)
Ляшенко А.О. (СН)
Солод Ю.В. (ОПЗЖ)
Южаніна Н.П. (ЄС) (UPD: о 13.00 буде)
Васильченко Г.І. (Голос) (UPD: лежить у лікарні)
Сподіваюсь, колеги все ж доїдуть і підтримають законопроєкт, що дасть шанс Україні втриматись від дефолту.
Закликаю вас, друзі, допомогти відшукати безвісти зниклих наших колег та переконати їх приїхати на роботу у Комітет", - розповів Чернєв.
но не просто так, а чтобы получить кучу бабла.
а получение кучи бабла требует принесения зелупы в жертву - и беня жертвует клоуном.
но клоун пытается выкрутиться, и наивно полагает, что у него получится.
но беня показывает, что у клоуна не получится ни хрена.
для возврата Привата беня идет на дефолт - и попытки клоуна избежать падения рейтинга и прочего бене до сраки.
клоун умрет.
ради возврата Привата беней.
и бене нуже Приват.
и беня без колебаний жертвует своим домашним клоуном - на дефолте и возврате Привата беня поимеет куда больше, чем цена клоуна.
но клоун не хочет умирать!
клоун хочет выпетлять! - получить кредит МВФ и спастись!
а тут беня цап клоуна за шкирку - нееее, ни хера, родной я тебя кормил, чтоб зарезать, когда потребуется
как в добрые старые 90-е.
welcome,ЗЯблики..
вывел только Беня, остальные рефинанс вернули.
Беня вывел втихаря, минуя НБУ
наверно, не просто "раздавали", а потом возвращали с процентами, а?
или зеленый умишко того осягнуть не в состоянии?
пропутинская Родина - она и в Африке Родина
Это, наверно, потому, что историю Украины ты изучал по кремлёвским методичкам ?
Младший Порошенко стал областным депутатом и вошел во фракцию БЮТ в 2013 году, а старший Порошенко ушел с должности министра в 2012 году.
а про то, что он был во фракции БЮТ почти нигде не написано, но ты знал )))
Какое-то выборочное у тебя знание/незнание.
Из фсбешных методичек
Красиво Цензор стебанулся )))
тим часом реалісти вивчають матчасть..
Абрамович Ігор Олександрович, - Заступник голови Комітету
Аллахвердієва Ірина Валеріївна, - Голова підкомітету
Бєлькова Ольга Валентинівна, - Голова підкомітету
Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна, - Голова підкомітету
Васильченко Галина Іванівна, - Член Комітету
Володіна Дар'я Артемівна, - Голова підкомітету
Воронько Олег Євгенійович, - Член Комітету
Герега Олександр Володимирович, - Голова підкомітету
Гетманцев Данило Олександрович, - Голова Комітету
Горват Роберт Іванович, - Голова підкомітету
Діденко Юлія Олександрівна, - Голова підкомітету
Дубінський Олександр Анатолійович, - Заступник голови Комітету
Железняк Ярослав Іванович, - Перший заступник голови Комітету
Заблоцький Мар'ян Богданович, - Голова підкомітету
Кінзбурська Вікторія Олександрівна, - Член Комітету
Ковальов Олексій Іванович, - Голова підкомітету
Ковальчук Олександр Володимирович, - Заступник голови Комітету
Козак Тарас Романович, - Член Комітету
Колісник Анна Сергіївна, - Член Комітету
Кулініч Олег Іванович, - Член Комітету
Леонов Олексій Олександрович, - Голова підкомітету
Ляшенко Анастасія Олексіївна, - Член Комітету
Марусяк Олег Романович, - Голова підкомітету
Ніколаєнко Андрій Іванович, - Голова підкомітету
Палиця Ігор Петрович, - Секретар Комітету
Петруняк Євген Васильович, - Член Комітету
Рєпіна Елла Анатоліївна, - Голова підкомітету
Сова Олександр Георгійович, - Голова підкомітету
Солод Юрій Васильович, - Член Комітету
Устенко Олексій Олегович, - Голова підкомітету
Холодов Андрій Іванович, - Заступник голови Комітету
Южаніна Ніна Петрівна, - Член Комітету
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity_list?pidid=3023
В кои то веки Зеля собрался сделать что-то вменяемое - и опять не получается!