 Надягнули наручники, застосували фізичну силу і кинули одного з нападом епілепсії: в аеропорту Лісабона помер українець

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Інспекторам міграційної служби Португалії загрожує до 25 років позбавлення волі за вбивство громадянина України, який приїхав до Португалії в пошуках роботи. В аеропорту Лісабона йому було відмовлено у в’їзді до Португалії з незрозумілих поки що причин. Після його вимог пояснити ситуацію, йому надягнули наручники і проти нього була застосована фізична сила. В такому стані (наручниках), його залишили одного в кімнаті, де з ним стався напад епілепсії, в результаті чого настала смерть.

Висловлюємо співчуття родині загиблого і засуджуємо злочинні дії працівників служби міграції", - написав Садоха.

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Водночас посольство України в Португалії повідомило, що вже відреагувало на інформацію, викладену в сюжеті TVI24 (https://bit.ly/39sVf9K), щодо громадянина України та негайно звернулося до Міністерства закордонних справ Португалії вербальною нотою з проханням сприяти проведенню об'єктивного, неупередженого, незалежного і справедливого розслідування цієї справи.







