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Все про:Португалія (58) смерть (3978) вбивство (2094) українці (1830)

 Надягнули наручники, застосували фізичну силу і кинули одного з нападом епілепсії: в аеропорту Лісабона помер українець

Голова спілки українців у Португалії Павло Садоха повідомив про вбивство в Лісабоні громадянина України, який приїхав у пошуках роботи.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Інспекторам міграційної служби Португалії загрожує до 25 років позбавлення волі за вбивство громадянина України, який приїхав до Португалії в пошуках роботи. В аеропорту Лісабона йому було відмовлено у в’їзді до Португалії з незрозумілих поки що причин. Після його вимог пояснити ситуацію, йому надягнули наручники і проти нього була застосована фізична сила. В такому стані (наручниках), його залишили одного в кімнаті, де з ним стався напад епілепсії, в результаті чого настала смерть.

Висловлюємо співчуття родині загиблого і засуджуємо злочинні дії працівників служби міграції", - написав Садоха.

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Водночас посольство України в Португалії повідомило, що вже відреагувало на інформацію, викладену в сюжеті TVI24 (https://bit.ly/39sVf9K), щодо громадянина України та негайно звернулося до Міністерства закордонних справ Португалії вербальною нотою з проханням сприяти проведенню об'єктивного, неупередженого, незалежного і справедливого розслідування цієї справи.

Надягнули наручники, застосували фізичну силу і кинули одного з нападом епілепсії: в аеропорту Лісабона помер українець 01
Надягнули наручники, застосували фізичну силу і кинули одного з нападом епілепсії: в аеропорту Лісабона помер українець 02
Надягнули наручники, застосували фізичну силу і кинули одного з нападом епілепсії: в аеропорту Лісабона помер українець 03
Надягнули наручники, застосували фізичну силу і кинули одного з нападом епілепсії: в аеропорту Лісабона помер українець 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185310
 
 
 Топ коментарі
 
Это не в Украине кордоны прорывать. Надели наручники, применили физическую силу и бросили одного с приступом эпилепсии: в аэропорту Лиссабона умер украинец - Цензор.НЕТ 671
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С эпилепсией сел в самолет, полетел в Португалию...
Премию дарвина.
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"приехал в Португалию в поисках работы" - а что, разве в Португалии берут на работу украинцев?
Чувак приехал с целью нелегального трудоустройства, на границе его естественно не пропустили и были 100% правы. То что эпилепсия - ну, не повезло. Если есть такая болезнь, не надо по заграницам нелегалом ездить.
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Оно ж, для смирного была, лучше на форумах тявкать, чем свои права отстаивать
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"приехал в Португалию в поисках работы" - а что, разве в Португалии берут на работу украинцев?
Чувак приехал с целью нелегального трудоустройства, на границе его естественно не пропустили и были 100% правы. То что эпилепсия - ну, не повезло. Если есть такая болезнь, не надо по заграницам нелегалом ездить.
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Кроме того, это как же надо было быковать, что бы "против него была применена физическая сила".
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Приехал как турист, забыв, что это совсем не рекламируемый "безвиз".
Кроме того, все страны закрывают границы, с какого перепуга для него персонально должны открывать?
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Якщо не будуть об'єктивно розслідувати,пропоную замісити так само одного португала,а краще двох.
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На Межигір'ї будівельниками точно шарились.Це небагата країна
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ты идиот. португальцы один из самых адекватных и доброжилательных народов в старой европе.
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Ідіот це ти,а українця вбили в аеропорту в Португалії,наділи кайданки,побили і він помер. І самі доброзичливі то хорвати,хоча і португальці також.
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с чего взяли что его били? ясно сказано - начал возмущаться. За кривое слово имели право и закрыть и наручники надеть.
Закон нужно уважать. Последствия - вот такие. Печальные. Но ментам ничего не будет - все в рамках закона.
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З новини.Застосували заходи фізичного впливу.За запитання бити не обов'язково,можна пояснити. ..А звідки ви взяли що він обурювався і казав криві слова?
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С эпилепсией сел в самолет, полетел в Португалию...
Премию дарвина.
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прємію дарвіна португальським поліцаям у яких помер затриманий вони заробили свої двадцять пять років за гратами
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Если докажут, что полицаи действовали по инструкции, то нихрена им не будет.
В США полицаи негров стреляют - так даже с работы не гонят, т.к. действуют в соответствии со своими законами.
А тут не граждане Евросоюза могут только утереться.
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їм світить двадцять пять років по інструкції. до чого тут нєгри яких стріляють ? їм інкрімінують не перевищення чогось там службового а саме вбивство
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Не болел он. Приступ случился из-за побоев, ударов по голове. Сволочи, просто убили, забили человека!
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нота вєрбал? А шо це за звєрь? Вона ж на бумазі с подпіссю і пєчатью
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Вербальная нота - в дипломатическом обиходе означает документ, который должен быть принят во внимание. Является основным документом, с помощью которого посольство и министерство иностранных дел страны нахождения посольства ведут дипломатическую переписку.
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йа к тому шо вєрбально - то значить балачка без пісьма, а тут напєчатано і сургуч, а "вєрбаль"
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Вербальна нота - димломатичний термін відповідного Документу.... Заява- Звернення, Доведення інформації, позиціїї і т .д...
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какая то херня просто так наручники не одевают там
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а как он ехал на заработки с такой болезнью ,и какую работу с такой болезнью в Португалии,или в другой стране можно найти?
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такая болєзнь може статися з людиною наприклад під впливом таких несприятливих умов як затримання поліцаями з подальшим ними застосуванням сили і спецзасобів або результатом травмування під час затримання
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силу применили потому что он кипешевать начал.
Башкой думать надо. ОСОБЕННО если у тебя эпилепсия.
Если проверка покажет что все было в рамках закона - ментам ничего не будет. Это вам не Украина - там закон уважают.
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для кацапа і португальця фраза уважать закон сприймається деаметрально протилежно ти от наприклад думаєш што ім нічіво ні будіт а по португальським законам їм світить за служебноє рвєніє двадцять пять років вязниці
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А как выяснили,что он в поисках работы вообще приехал,он успел рассказать?
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дійсно.. він так і сказав -на заробітки ?
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Вчерась такие людишки в Борисполе проламывали двери аэропорта и рассыпались по стране, разнося вирус. Ну а в Лиссабоне как-то не срослось
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Ваш сарказм неуместен. Или вы в смысле что на расее его облобызали бы?
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скажите пожалуйста ...в мире карантин. границы закрыты это одно. куда попёрся? откуда им знать что он прости ГОСПОДИ идиот попёрся в далёкую страну на заработки не зная языка. карантин, а главное зная что у него может быть в любой момент приступ эпилепсии....а он один. совершенно один в чужой стране! а если на стройке или где приступ нападёт на него так он столкнёт и других рабочих с высотки к примеру...(( тут с давлением иногда еду и в метро начинает становится не по себе и думаешь как бы не стошнило или ещё чего...с собой таблетки..и всё же ты дома....жаль конечно.... но рискнул поехал...((
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это ж как надо было требовать (да еще в чужой стране), чтобы пришлось наручники надевать?
В цивилизованных странах страж порядка - это ЗАКОН. За кривое слово можно вот так жизнью поплатиться, а если пытался сопротивляться, то понятное дело - наручники.
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ещё один любитель гулага нарисовался. искренне желаю тебе в нём провести остаток жизни. Надягнули наручники, застосували фізичну силу і кинули одного з нападом епілепсії: в аеропорту Лісабона помер українець - Цензор.НЕТ 8814
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Обсолютно странные коменты тут читаю. У гражданина Украины в аэропорту Лиссабона случился смертельный приступ, ему не была оказана помошь, от чего он умер. Какое имеет значение, зачем он туда приехал и как он сел в самолёт? Ау, тут украинцы вообще есть?
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тут в основном быдло. среди хорошо знающих украинский процент быдла меньше.
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Эпилептик поехал в Португалию работать...
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Нехй шастать по португалиям и иным заграницам, если на это здоровья нет.
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печально, но скорее всего просто случайность
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Таке повідомлення для лохів . Ніхто тобі не повинен давати пояснення в чужій країні,чому тебе не впускають. А почав бикувати--оділи кайданкі. лошари привикли порушувати закони вУкраїні і без наслідків--то хоть в інших країнах цьому навчають.
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У Украины не очень сильные посольства
Посылают туда не спецов , а БЛАТНЯКОВ
В МИДе отдел по кадрам в посольства явно коррупционный
Люди приезжают в посольства БЕЗ ЗНАНИЯ ЯЗЫКА СТРАНЫ.
Такие методы пора менять
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