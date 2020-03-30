 Надягнули наручники, застосували фізичну силу і кинули одного з нападом епілепсії: в аеропорту Лісабона помер українець

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Інспекторам міграційної служби Португалії загрожує до 25 років позбавлення волі за вбивство громадянина України, який приїхав до Португалії в пошуках роботи. В аеропорту Лісабона йому було відмовлено у в’їзді до Португалії з незрозумілих поки що причин. Після його вимог пояснити ситуацію, йому надягнули наручники і проти нього була застосована фізична сила. В такому стані (наручниках), його залишили одного в кімнаті, де з ним стався напад епілепсії, в результаті чого настала смерть.
Висловлюємо співчуття родині загиблого і засуджуємо злочинні дії працівників служби міграції", - написав Садоха.
Водночас посольство України в Португалії повідомило, що вже відреагувало на інформацію, викладену в сюжеті TVI24 (https://bit.ly/39sVf9K), щодо громадянина України та негайно звернулося до Міністерства закордонних справ Португалії вербальною нотою з проханням сприяти проведенню об'єктивного, неупередженого, незалежного і справедливого розслідування цієї справи.
Чувак приехал с целью нелегального трудоустройства, на границе его естественно не пропустили и были 100% правы. То что эпилепсия - ну, не повезло. Если есть такая болезнь, не надо по заграницам нелегалом ездить.
Кроме того, все страны закрывают границы, с какого перепуга для него персонально должны открывать?
Закон нужно уважать. Последствия - вот такие. Печальные. Но ментам ничего не будет - все в рамках закона.
Премию дарвина.
В США полицаи негров стреляют - так даже с работы не гонят, т.к. действуют в соответствии со своими законами.
А тут не граждане Евросоюза могут только утереться.
Башкой думать надо. ОСОБЕННО если у тебя эпилепсия.
Если проверка покажет что все было в рамках закона - ментам ничего не будет. Это вам не Украина - там закон уважают.
В цивилизованных странах страж порядка - это ЗАКОН. За кривое слово можно вот так жизнью поплатиться, а если пытался сопротивляться, то понятное дело - наручники.
Посылают туда не спецов , а БЛАТНЯКОВ
В МИДе отдел по кадрам в посольства явно коррупционный
Люди приезжают в посольства БЕЗ ЗНАНИЯ ЯЗЫКА СТРАНЫ.
Такие методы пора менять