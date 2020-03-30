 Сенсу в ПЛР-тестуванні всіх прибулих в Україну немає, єдине рішення - обсервація, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час брифінгу.

"Чому не проводимо тотальне тестування? У цьому немає сенсу, адже є поняття "інкубаційний період". Це не буде економічно й епідемічно обґрунтовано", - зазначив Ляшко.

Заступник міністра також додав, що єдиним рішенням у цьому випадку буде направлення всіх прибулих у країну на обсервацію.

"Вчора уряд постановив зобов'язати всіх прибулих в Україну проходити обсервацію в місцях, визначених облдержадміністраціями. Крім того, постанова зобов'язує самоізолюватися всіх контактних осіб. Якщо самоізоляцію не можна забезпечити в домашніх умовах, вони будуть відправлені на обсервацію", - додав Ляшко.

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