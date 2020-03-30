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 Сенсу в ПЛР-тестуванні всіх прибулих в Україну немає, єдине рішення - обсервація, - головний санлікар Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що тотальне ПЛР-тестування всіх, хто повернувся з-за кордону, - це економічно необґрунтовано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час брифінгу.

"Чому не проводимо тотальне тестування? У цьому немає сенсу, адже є поняття "інкубаційний період". Це не буде економічно й епідемічно обґрунтовано", - зазначив Ляшко.

Заступник міністра також додав, що єдиним рішенням у цьому випадку буде направлення всіх прибулих у країну на обсервацію.

"Вчора уряд постановив зобов'язати всіх прибулих в Україну проходити обсервацію в місцях, визначених облдержадміністраціями. Крім того, постанова зобов'язує самоізолюватися всіх контактних осіб. Якщо самоізоляцію не можна забезпечити в домашніх умовах, вони будуть відправлені на обсервацію", - додав Ляшко.

Також читайте: Кабмін посилює карантинні заходи через коронавірус, - Ємець

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185309
 
 
 Топ коментарі
 
Санврач должен быть откровенен - денег, для всех прибывающих в Украину, на тестирование и обсервацию у правительства нет. Собственно скорее всего и правительства то нет как такого - одни приходят другие уходят...
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Мы к себе в дом сами позвали беду, выбрав обосраного по жизни неудачника Янелоха Оманского.
А беда, как говорится, одна не ходит.
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дааа???? ну, и сколько же из 100 тысяч ранее прибывших уже обсервировали?
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А для террористов -повстанцев тесты и маски есть ! Проклятые МАРОДЕРЫ 🤡🤢🎪-🧹🧹🧹🚫❌
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так они ж братья по разуму.... а Украинцы это так, шлак.... "трупы".....
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Так за их счет проводите ПЦР. Еще ж нагреетесь.
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А чем думали эти горе туристы когда ехали на Бали во время пандемии. И в срок не возвратились? Для них нужно за их же счет
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Пандемию когда объявили? ВОЗ объявил только 13го марта. И то - никаких запретов на полеты не было, и ограничений никаких, даже рекомендаций!
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думайте головой прежде чем плакаты провокационные ставить
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Мы к себе в дом сами позвали беду, выбрав обосраного по жизни неудачника Янелоха Оманского.
А беда, как говорится, одна не ходит.
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ага, де не появиця - за ним як не пожар, то потоп... ота пандемія із-за Зє!льоной плєсєні
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смисла нєт, бо тестів жалко - воно ж грошей стоє
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Для тебя написано, что без инкубационного периода ни один тест не работает. И точность теста не имеет значения.
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Да неужели, дебил.?! В Германии есть, а у нас нет? Может все-таки проще изолировать именно носителей, а не всех подряд?
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Санврач должен быть откровенен - денег, для всех прибывающих в Украину, на тестирование и обсервацию у правительства нет. Собственно скорее всего и правительства то нет как такого - одни приходят другие уходят...
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ЗЛИДНІ: на всіх - мало, а мені прібарахліцца; і внукам хватіт
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Я офигеваюююю.......Может Гимлер тоже по совместительству врачом каким был? Что оно несет? По какому праву граждан Украины загоняют в концлагеря?
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Счас почитаю. А так вообще один в один с этим врачом.
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Ага, їхня "обсирація" обернеться для України через тиждень - два, "Італією" або ще гірше. Бо ті, хто вже повернулися, тепер в соцмережах вихваляються, як різними засобами "збивали" собі температуру перед "температурним" контролем митників...
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пусть их ловит киберполиция за сокрытие симптомов
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А вот австрийские врачи не согласны с господином Ляшко и считают, что всех нужно тестировать.
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В Австрии на всех ПЦР-тестов хватает...у нас даже на всех депутатов недостаточно, что уж говорить про нормальных людей.
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Тест не работает без инкубационого периода. Зачем два раза тестировать.Сейчас запустить, а потом у части заехавших появятся симптомы и заразят кучу народу.
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Экспрес-тест не работает, а ПЦР - работает!
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Скільки завезли тестів і скільки заїхало "прибульців" в Україну?
Якщо нема тестів для проведення обстеження навіть за рахунок пацієнтів, то може проблема в їхній відсутності, а не в "нераціональності"? Що, знов, як з масками?
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У ляшка логика распространить вирус в Киеве масок нет халатов нет а если кто заболеет отправить домой с легкой формой.
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При таком относительно небольшом количестве заболевших 11 скончавшихся - это трагедия! Или больных на деле больше в разы или больницы не способны лечить !!!
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Обсерация полнейшая...хаос и распад. Цели россияшек и возможности зекраинцев наконец-то совпали.
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Тестировать на коронавирус нужно было сразу
первый раз в день прилета
второй привыходе из обсервации
Большая часть вины лежит на руководстве, а не на вирусе
Професионализм руководства ниже ватерлинии
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Первый раз можна, только за твой счет.
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Ну да, во всём Мире есть смысл, а в Украине не имеет смысла. Ясен пень что закрыть людей как скот, дешевле, и пофик на то, что если хоть один из них окажется заряженным, то заразит всех остальных. Пофик, на здоровье, жизни, лишь бы свои задницы защитить, причём без затрат. Устроить концлагеря для "простых людей", как любят они нас называть- это всё на что способна наша власть! Просто позор!
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Есть смысл, только когда нет обсервации. Будет экономия тестов и тест не пропустит заряженного после инкубационного периода. Зачем два раза, если в конце всех еще раз протестируют.
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Да все гораздо проще. Нет у них тестов и оборудования в необходимом количестве. Да и открыть новую лабораторию. ПЦР не так просто. Нужно недели и подготовленный персонал, а не старые лаборанты предпенсионного возраста. Вот и решили пойти по самому дешевому пути. К сожалению, они и тут завалятся. В общем, эта эпидемия на Украине остановится тогда, когда переболеет большинство населения и вирус будет ограничиваться иммунитетом переболевших.
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Какой грамотный сыпет термином "инкубационный период", а четко сколько дней?,у каждого он индивидуален( есть только статистические данные),есть ещё вирусоносители их процент Ляшко не скажет, нет данных встраивается вирус в геном, как ВИЧ? когда ожидать следующей активации, почему болеют переболевшие? Полагаться на соблюдение рекомендаций в период обсервации не приходится, первое,что он сделает-заразит близких, друзей.Приставлять полицейского для сопровождения в три смены никто не будет, электронных браслетов тоже не хватит и уже поздно пошла внутренняя передача вируса
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Конечно, уже смысла нет. Вы напустили их столько без проверок и карантинов, что еще парочка инфицированных сильно статистику не поменяют. Зебилы.

Можно ведь было сделать очень просто - закрыть границы с 20 февраля, приезжих пускать через карантин 14 дней в санаториях, загородных отелях и т.д., а на выезд выпускать под обязательство по возвращении еще и оплатить пребывание на этом карантине (чтоб не шастали туда-сюда за бюджетные деньги). А за это время заняться нормальной разработкой своих тестов и как будет готово, постепенно отпускать с карантина тех, кто прошел тест.
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