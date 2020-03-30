 Сенсу в ПЛР-тестуванні всіх прибулих в Україну немає, єдине рішення - обсервація, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час брифінгу.
"Чому не проводимо тотальне тестування? У цьому немає сенсу, адже є поняття "інкубаційний період". Це не буде економічно й епідемічно обґрунтовано", - зазначив Ляшко.
Заступник міністра також додав, що єдиним рішенням у цьому випадку буде направлення всіх прибулих у країну на обсервацію.
"Вчора уряд постановив зобов'язати всіх прибулих в Україну проходити обсервацію в місцях, визначених облдержадміністраціями. Крім того, постанова зобов'язує самоізолюватися всіх контактних осіб. Якщо самоізоляцію не можна забезпечити в домашніх умовах, вони будуть відправлені на обсервацію", - додав Ляшко.
А беда, как говорится, одна не ходит.
Якщо нема тестів для проведення обстеження навіть за рахунок пацієнтів, то може проблема в їхній відсутності, а не в "нераціональності"? Що, знов, як з масками?
первый раз в день прилета
второй привыходе из обсервации
Большая часть вины лежит на руководстве, а не на вирусе
Професионализм руководства ниже ватерлинии
Можно ведь было сделать очень просто - закрыть границы с 20 февраля, приезжих пускать через карантин 14 дней в санаториях, загородных отелях и т.д., а на выезд выпускать под обязательство по возвращении еще и оплатить пребывание на этом карантине (чтоб не шастали туда-сюда за бюджетные деньги). А за это время заняться нормальной разработкой своих тестов и как будет готово, постепенно отпускать с карантина тех, кто прошел тест.