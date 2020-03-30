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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Економіка, За кордоном
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 Ціни на нафту впали до рівня 2002 року

У понеділок, 30 березня, барель нафти марки WTI подешевшав до 20 доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Видання зазначає, що на тлі пандемії коронавірусу ціна на нафту марки WTI впала на 3,9 відсотка, ф'ючерси марки Brent подешевшали на 4,9 відсотка. Барель WTI на азіатських біржах у понеділок торгується за 20 доларів, барель Brent - за 23 долари. Так дешево нафта коштує вперше з 2002 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це дуже спустошливо для Росії, вся їхня економіка заснована на цьому", - Трамп про ціни на нафту

Нагадуємо, після того, як Росія не погодилася на пропозицію ОПЕК збільшити обмеження на продаж нафти, Саудівська Аравія заявила про відмову від обмежень починаючи з квітня. Це і падіння попиту на нафту на тлі поширення епідемії коронавірусу підштовхнуло світові ціни на "чорне золото" до найнижчих рівнів за майже двадцять років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185308
 
   
 Топ коментарі
 
Песцам нельзя протолпиться через стаю обезумевших от радости енотов. Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 7287
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Заносите ценную породу писца)
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Песцам нельзя протолпиться через стаю обезумевших от радости енотов. Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 7287
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В мене складається таке враження що цей "короновірус" запущено щоб по тихому поділити Рашу, бо якщо воювати з нею то загинуло б більше народу. Тай війна 3 світова нікому не потрібна. А тут як "подарочок" і ціни на нафту впали. В раші буде карантин по федерокругах, якраз хороший момент до параду суверенітетів республік.
"В той час коли їїхні космічні кораблі бороздять всесвіт" і всі продукти "відправили в космос", почнуться розмови в раші хто кого годує. Ціни на нафту впали до рівня 2002 року - Цензор.НЕТ 2300
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У Московии было два варианта:
1. Снижать добычу нефти всесте с ОПЕК, чтобы держать цену. При этом США добычу бы наращивала.
2. Повысить добычу. Цена нефти упадет. Сланцевые компании США обанкротятся, мировая добыча упадет, цена повысятся.
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Подякуйте, що не дорожчає через падіння гривні.
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гривня впала на 15%-20%, а нафта подешевшала в рази....
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1. Те, що впала ціна на нафту - на ціні бензину має відбиватися не зразу. Бензин вже зроблено з нафти, яку купували за старою ціною.
2. Доля вартості нафти в бензині складає не 100%, а зна-а-а-а-ачно менше. (Точно не пам'ятаю, але десь близько 30-40% лише).
3. Ну і хто ж буде відмовлятися від додаткового навару?
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1. Те, що впала ціна на нафту - на ціні бензину має відбиватися не зразу. Бензин вже зроблено з нафти, яку купували за старою ціною. ЦЕ КОЛИ ВПАЛА . Ціни на нафту впали до рівня 2002 року - Цензор.НЕТ 4382 А КОЛИ ПІДНЯЛАСЬ? ЯК ТІЛЬКИ ТАК І ЗРАЗУ
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все вірно, але нафта не сьогодні впала в ціні Ціни на нафту впали до рівня 2002 року - Цензор.НЕТ 5352 і, у випадку, росту ціни на нафту, ціни на бензин піднімаються на наступний день
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Дякую, дуже дякую. (Хриплявим голоском) Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 3254
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Беня і Зеля тут не допустять, щоб бензин подешевшав. Звичайно вони будуть спасати парашу і везти сбди іх дорогий бензин.
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І у кацапів всього за годину торгів бакс скакнув з 78 до 80 руплєй...
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У нас гривна скакнула от 24 до 30. Рубль в этом плане хорошо себя чувствует.
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На перше січня було 2,6 рубля за гривню, зараз 2,84.
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Но у них нефть упала, а у нас без причины.
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Як без причини, падіння економики 8 місяців поспіль.
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А гастеры, которые вернулись домой с долярами? Они должны были гривну опустить.
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Ну по перше, вони тільки повернулись, по друге якщо вони розумні, то не будуть одразу скидати валюту.
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Сейчас валюты из этого источника дооолго не будет...ну и не наличкой же основной поток денег идет
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28,5 бакс останні дні - це, по-перше, москалику.

По-друге, темпи падіння рубля набагато більші і саме тому рубль падає і по відношенню до бакса, і по відношенню до гривні! В обмінниках за гривню 3,1 рубля зараз дають!

Жив би ти в Україні - бачив би...
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Я просто не понимаю чему ты радуешься, когда наша валюта ушла в пике.
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Я не радуюсь, я констатую факт... Лише факти і цифри!

І так, російська економіка однозначно сильніша за нашу, а падіння більше...

Пояснюю: чим більше у них впаде рубль і економіка, тим менше бажання і можливостей у них буде лізти на Донбас і втручатися в наші справи. Ферштейн??
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Ви погано знаєте кацапа. Він голий, але полізе гадити і на Донбас і в Сірію, в Венесуелу.
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Рубель скакав із 64 до 80, якщо рахувати наше від 24 до 30. Але фактично то було спекулятивне, а не економічно виправдане зниження, тому й рахувати треба від 26-27 до 30.
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за неделю кацапье спалило 30 млрдов баксов резервов осталось еще 520
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У меня есть подозрения, что нет никаких 520, есть - все спижена! А 520 это на бумаге для лохтората!
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Африкан Свиридович, ви ж, наче, освічена людена, а слово фублей з помилками пишите
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У Украины была прекрасная возможность закончить войну и отвоевать назад территорию, но выбрали клоуна.
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Петя много отвоевал. Но такой благоприятной возможности как сейчас у него не было.
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Достаточно посмотреть на карту захваченной территории в начале и в конце каденции Порошенка. Единственная причина почему не отвоевал больше это цивильное население Донецка и Луганска. Чтобы их захватить нужна многомесячная осада с окружением.
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Нам такі липові головнокомандувачі не потрібні. Народ не обдуриш.
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А Януковича кто выбрал? Мудрый нарид.
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Так народ обдуриш, чи ні? І кого зараз вибрали - беню чи зєлю?
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Хотілось би почути за кого ви голосували.
За Зеленського? хам, брехун, маріонетка Коломойского, зрадник;
За Юльку? Притворщица, мати пенсів, найбідніший депутат України, газ тёлка, продажна шльондра;
За ОПЗЖ? Группа бандитів, російська філія, ...
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так хряк і є якубович, чи то у тебе роздвоєння особистості?
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И что же это за благоприятная возможность?
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Головне щоб ця ціна протрималась на такому рівні хоча б рік.
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Все таки фуйло назбирав чудових менеджерів, філолог- голова Роснафти це сила.
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Нарасеянам следует привыкать к основному деликатесу на ближайших пару десятилетий.
Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 5767
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Это был потрясающий шанс Украины, но.... Клоун.... Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 941 Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 2929
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на кацапской улице праздник..... нужно еще полезных санкций добавить.....
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Собственно, в Москве сменилась власть. ГРУ эвакуировалось в Италию, КГБ - в Лондон (вывезли больше 4-х тонн золота). Нефть у Сечина забрал Собянин, который теперь и является новым Царём.
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теперь они там сидят и думают, что с этим пугалом делать.....
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Ничего страшного; получат каждый свою бирку в ухо. Человек ко всему привыкает.
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а если учесть, что московит, это не человек...., то адаптация пройдет быстрее.....
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Там есть люди; но их и правда мало. Не все смогли уехать.
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Операторы американских нефтехранилищ разослали письма нефтяным компаниям с предупреждением о том, что места для хранения нефти скоро не будет. Советуют экспортировать. Например, в Европу.
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а кто то распинался здесь. что доллар больше 28 гр не будет .будет ой еще как буде
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мокшанский ЗВР закончится к августу, если нефть продержится - лебединое озеро начнется в июле
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да, забыл про короновирус - скорее всего к первомаю
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У меня этого гуталина этой нефти - завались! У меня дядя на гуталиновой фабрике нефтяной скважине работает...
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как говорил, один величайших *****-экономист: "мировая экономика не выдержит цен на нефть по 80 долларов". интерестно, а мировая экономика знает, что сейчас цена 20 баксов?!
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Хочется пожелать королю Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Алью хорошего здоровья, всего самого лучшего, новых успехов и чтобы цена на нефть была как можно низкой до полного распада России. Весть мир будет его благодарить, особенно Украина
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Венесуэлла Цены на бензин, 23-март-2020 Литр 0.001$, Галлон 0.004$
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Треба туди відправити любителів совка і халяви.
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на расии праздник... расия показала силу, хлопнув дверьми перед носом Саудовской Аравии... интересно, сколько еще кацапстан продержится... хочется, чтобы кошмар с названием расия скорее бы закончился...
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Говорят,что муж Навки был на день рождения Аллы Крутой,наверное готовят уже мавзолей.
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Нет повести печальнее на свете,чем повесть о сгибающейся нефти!
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Блин, какой шанс "дожать" рашку! Был бы сейчас Порох президентом!.. Но нет же - долбо..бы выбрали долбо..ба!
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Одна за день приємна новина. Будемо спостерігати, як кацапи будуть в конвульсіях показувати себе миротворцями.
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Согласно публикациям в СМИ, нефть, добываемая в Мексике, сейчас торгуется по цене $12, а венесуэльская, которая по качеству хуже мексиканской, - меньше $5.
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саудиты предложили цены $20-25 за баррель, Европа отказалась от российской нефти,​россия снизила цену до $18,65,
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Молимося і просим в Бога , щоб ціна впала до 7$/ бар. Це розвалить фашистську росію , зупинить багато війн , терактів і отруєнь людей по всьому світу , що фінансуються урядом росії .
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а у нас клоунрада перерахувала бюджет під 30 грн/$ і мабуть це не остання корекція.
Схоже расія має обмаль грошей, щоб фінансувати нашу клоунраду
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