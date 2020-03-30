 Ціни на нафту впали до рівня 2002 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Видання зазначає, що на тлі пандемії коронавірусу ціна на нафту марки WTI впала на 3,9 відсотка, ф'ючерси марки Brent подешевшали на 4,9 відсотка. Барель WTI на азіатських біржах у понеділок торгується за 20 доларів, барель Brent - за 23 долари. Так дешево нафта коштує вперше з 2002 року.
Нагадуємо, після того, як Росія не погодилася на пропозицію ОПЕК збільшити обмеження на продаж нафти, Саудівська Аравія заявила про відмову від обмежень починаючи з квітня. Це і падіння попиту на нафту на тлі поширення епідемії коронавірусу підштовхнуло світові ціни на "чорне золото" до найнижчих рівнів за майже двадцять років.
"В той час коли їїхні космічні кораблі бороздять всесвіт" і всі продукти "відправили в космос", почнуться розмови в раші хто кого годує.
1. Снижать добычу нефти всесте с ОПЕК, чтобы держать цену. При этом США добычу бы наращивала.
2. Повысить добычу. Цена нефти упадет. Сланцевые компании США обанкротятся, мировая добыча упадет, цена повысятся.
2. Доля вартості нафти в бензині складає не 100%, а зна-а-а-а-ачно менше. (Точно не пам'ятаю, але десь близько 30-40% лише).
3. Ну і хто ж буде відмовлятися від додаткового навару?
По-друге, темпи падіння рубля набагато більші і саме тому рубль падає і по відношенню до бакса, і по відношенню до гривні! В обмінниках за гривню 3,1 рубля зараз дають!
Жив би ти в Україні - бачив би...
І так, російська економіка однозначно сильніша за нашу, а падіння більше...
Пояснюю: чим більше у них впаде рубль і економіка, тим менше бажання і можливостей у них буде лізти на Донбас і втручатися в наші справи. Ферштейн??
За Зеленського? хам, брехун, маріонетка Коломойского, зрадник;
За Юльку? Притворщица, мати пенсів, найбідніший депутат України, газ тёлка, продажна шльондра;
За ОПЗЖ? Группа бандитів, російська філія, ...
этого гуталинаэтой нефти - завались! У меня дядя на гуталиновой фабрикенефтяной скважине работает...
Схоже расія має обмаль грошей, щоб фінансувати нашу клоунраду