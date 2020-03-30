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Все про:банки (367) дефолт (40) НБУ (664) ОВДП (15)

 Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту

У нас вимальовується колосальний дефіцит бюджету - офіційно нарахували 200 млрд грн. Без валютних запозичень покрити такий дефіцит можна буде тільки емісійним шляхом.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Дмитро Боярчук, передає Цензор.НЕТ.

"Чи допоможе нам дефолт? Давайте подивимось на цифри. Без пафосних промов і транспарантів. Внутрішній борг. Якщо вірити закону про бюджет, то цього року ми повинні виплатити 161,9 млрд грн. Це без відсотків. Хто тримає наш внутрішній борг? 40% ОВДП тримає НБУ, ще 40% комерційні банки. Нерезиденти тримають лише 15%. Мені не відомо, які банки мають найбільшу частку портфеля ОВДП, але у нас 60% банківської системи державні. Іншими словами левова частка ОВДП це борг держави перед державою. Ті гроші ходять від однієї державної інституції до іншої по колу. І, до речі, 40.7 млрд грн, які закладені в бюджеті 2020, як кошти від НБУ, це здебільшого відсотки, які Мінфін платить по обслуговуванню ОВДП. Перед ким оголошувати дефолт по ОВДП? Перед НБУ? В такій ситуації НБУ і сам міг би запропонувати rollover. Чи може перед банками? Влаштуємо ще один банкопад? Перед нерезидентами? А як ми відокремимо цю невелику частку із загальної маси ОВДП? Облігації у вільному обігу. Сьогодні вони у нерезидента, а завтра в портфелі державного банку", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсутність реакції на дефолт "ДТЕК Енерго" - демонстрація слабкості та безпорадності держави, - Бутусов

"Раніше Мінфін просто сідав за стіл з внутрішніми bond holders і наполегливо пропонував варіант коли Мінфін все платить (ніякого дефолту), але після того відразу розміщуються нові облігації і банки усі гроші повертають назад. Може не дуже ринковий підхід. Але краще ніж дефолт" , - додав він.

"Зовнішній борг. Близько $1 млрд винні в цьому році МВФ (половину вже заплатили), $1 млрд Євробонди під гарантіями уряду США (тобто якщо ми не платимо, то борг лягає на США), і $1.3 млрд Євробонди у приватних руках. Це тіло кредиту. Що із зовнішніх не заплатити? МВФ? І відразу прийти за позикою? Чи "повісити" свій борг на Держдеп? Серйозно? Дефолтнути по $1.3 млрд приватних Євробондів? Але це тільки аж у вересні – до вересня ще дожити треба – і тоді ми закриємо собі доступ до фінансуваннях в умовах світового шторму. Бо маючи солідні валютні резерви і не обслуговувати борги – нас не зрозуміють. Це приблизно так як хтось у вас клянчить 10 грн на проїзд, а ви точно знаєте, що у нього 100 грн в кишені. Ставлення буде таке саме", - акцентував Боярчук.

"Що буде якщо все-таки оголосити дефолт? Які механізми будуть задіяні? Ключовий механізм – це відсутність можливостей залучати нові валютні кошти. І такий стан буде надовго. Хтось скаже "Нічого страшного. Нам не дають в борг, а ми їм не платимо". Але проблема в тому, що у нас вимальовується колосальний дефіцит бюджету (падають доходи, а видатки навпаки ростуть). Офіційно нарахували 200 млрд грн. Може бути більше. Без валютних запозичень покрити такий дефіцит можна буде тільки емісійним шляхом. Інших варіантів просто не існує. Сподіваюсь, про наслідки емісійного фінансування бюджетного дефіциту розміром 5% ВВП пояснювати не потрібно", - додав він.

Також читайте: Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов

"Насамкінець. Після російського дефолту 98-го у мешканців Печерських пагорбів виробився умовний рефлекс на згадки про дефолт. Досвід був на стільки болючим, що будь-яке рішення, що могло привести до найменшого ризику дефолту відкидалось як негодне. Однак покоління можновладців вже змінилось. Рефлекс зник. Слово "дефолт" вже не тільки не лякає, але і пропонується як варіант рішення проблеми. Ну що ж, якщо ніхто у високих кабінетах не пам'ятає що буде, якщо засунути пальці в розетку, то може нехай пробують? Наочна демонстрація завжди краще, ніж тисячі слів. Чув про варіант "взяти у Росії". Помиритись і взяти гроші. Ви ціни на нафту бачили? Москва зараз думає як пропетляти в нових умовах. "Надурняк" видавати гроші, які потім ніколи не побачиш (згадуємо $3 млрд Януковича) зараз ніхто не буде", - резюмував Боярчук.

Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту 01
Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту 02
Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185307
 
   
 Топ коментарі
 
По ходу надо срочно собирать старую гвардию: Яценюка, Гройсмана, Турчинова, Супрун и т. д.
Иначе нам с этими новыми и не очень лицами светит огромная жопа.
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Тебе от этого сразу полегчало,твои доходы резко увеличились,ты сразуполучил достойный уровень жизни и надежную без бедную старость?или ты просто поц гавкающий по любому шороху как бездомная бродячая псина
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1945 год, Югослав Джилас ,будучи в Киеве пишет:
«Это было необычно даже для нас, коммунистов, способных оправдать все, что способно
дискредитировать идеальный образ нас самих, что среди украинцев, нации, такой же
многочисленной, как французы.., не нашлось ни одного человека, способного быть премьером
правительства».
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Какой премьер в 45м при Сталине и СССР?
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Боярчук, шо ти мелеш?
Продери очі! в Україні половина ВВП ( а значить і бюджету) в ТІНІ,,,
Якби ЗЕ прижав олігархів і тіньовиків хоча б зараз , то ніякого дефіциту не було б....
Але саме цього він робити не хоче....
А тебе, Боярчук для того й поставила міжнародна мафія "виконавчим директором" , щоб ти захищав Бариг. ... і ніс те, що несеш...
Скажи любому фінансисту в світі про існування в державі такого кавалка тіньової економіки і він зразу ж запитає : " У вас мабуть лишні гроші в бюджеті"? Чи страшенний Профіцит?
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По ходу надо срочно собирать старую гвардию: Яценюка, Гройсмана, Турчинова, Супрун и т. д.
Иначе нам с этими новыми и не очень лицами светит огромная жопа.
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Юрий Бутусов
1 год

Зеленский не смог убедить "Слуг народа" голосовать против Коломойского
Президент Владимир Зеленский утратил контроль над своей фракцией и впервые не смог добиться от большинства "слуг народа" голосования за необходимые ему законопроекты сегодня 30 марта. Накануне 29 марта президент Владимир Зеленский обратился к депутатам в специальном телевизионном обращении: "Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта...
Теперь - очередь за народными депутатами.
Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь":https://censor.net.ua/…/zelenskiyi_prizval_nardepov_prinyat…
И депутаты выбрали путь - в повестку дня Верховной Рады 30 марта не включены ключевые законопроекты - о рынке земли и о запрете возврата средств национализированных банков: https://censor.net.ua/…/rada_segodnya_rassmotrit_voprosy_bo…
Причина - отсутствие необходимого числа голосов, о чем писал Цензор.Нет еще 28 марта: https://censor.net.ua/…/zelenskomu_ne_hvataet_golosov_za_an… . Законопроекты Зеленского полностью поддержали его главные политические оппоненты - "Европейская солидарность" и "Голос". Но монофракция "слуг" не дала своему президенту требуемую ему поддержку.
По данным Цензор.Нет, президент смог заручиться гарантированной поддержкой около 170-180 голосов в своей фракции из 254 - и это несмотря на неделю интенсивных переговоров. Законопроект балансирует на грани, голосов может и не хватить. Другие фракции и группы могут дать примерно 45-50 голосов, для гарантии надо надежно собрать среди слуг хотя бы 190.
Налицо раскол фракции, и чтобы не рисковать и не делать раскол явным, ключевые законопроекты решили перенести - когда, думаю, сегодня станет ясно. Безусловно, ОП будет продолжать работу по сбору голосов. И вполне вероятно, Зеленскому удастся переломить ситуацию, во всяком случае, президент прилагает для этого все усилия.
Но после того, как один из ключевых переговорщиков Зеленского - глава Офиса президента Андрей Ермак, оказался под ударом обвинений в коррупции со стороны "слуги народа" Гео Лероса, деятельность президента в Раде будет еще более затруднена.
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Борцы и борцыцы в белых пальто - они такие да.
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Бутусов скулит потому что *****...цом запахло, так ты же топил против пороха за ЗЕЛЕНУЮ шоблу, жри теперь!!!
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Дефольт 1998 года поставил РАБссию на колени...но ******* Алкаша Ельцина при цене на нефть 9 баксов за бокал,поставила РАБссию в список крепких Мировых держав... Еще один банкопад, эмиссия и отсутствие возможностей привлекать новые валютные средства, - исполнительный директор CASE Украина Боярчук о последствиях дефолта - Цензор.НЕТ 6023 Еще один банкопад, эмиссия и отсутствие возможностей привлекать новые валютные средства, - исполнительный директор CASE Украина Боярчук о последствиях дефолта - Цензор.НЕТ 6023
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Одичалая отара 73%,вам, блд, говорили - "Думайте", вы же, блд, слышали "МажьТе", теперь, блд, "ЖриТе"
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У большинства из 73% нет органа которым можно думать, жрать, ср..ть и "Сваты" в зелевизоре по Г+Г. Больше им ничего не надо.
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Ох посмотрю я тогда на простой нарид с высоты полета финансового регулятора. :D

А ведь тупых жлобов, голосовавших за ЗЕ и СН, предупреждали, что зеленый банкет из своего кармана оплачивать будут именно они.

Через годик оставшиеся в живых зебилы будут завидовать мертвым.
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Найгірше те, що доведеться розплачуватися всім - і тим, хто за зелені шмарклі не голосував також.
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Счета Коломойши арестовал высокий Суд Лондона,а это значит Беня не у дел...,единственный сегодня его союзник сегодня Плешивый КГБист....Андрей Панин...,ой ,извините Путлер Капут...
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1)Бєня ніколи з Пу не ділився,тому не союзник,на відміну від Медведчука чи Тимошенко...
2)ПУ зараз точно не до "рятування рядового Бєні"
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Все іде до того, що Україна просто зіл"є справи проти Бєні в лондонському суді, як уже позливали в найсправедливіших українських судах. Фінал: Бєні і Зеля в білих пальто в Ізраїлі, а ми всі в гівні сидимо рівненько на сраці.
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Де та жаба юля зі своїм зубАжінням, пів вареничком та небажанням голосувати за антиколомойські закони?
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несите в банки свои сбережения ....и будет вам счастье )))
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После дефолта страна будет учиться жить по средствам,а сейчас идиоты с казнокрадскими наклонностями расчитывают только на кредиты и формируют бюджет только из расчета возможности оплачивать проценты по долгам не заботясь о обогащении нации и свободе предпринимательства.
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что сейчас мешает учиться жить по средствам?
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Конечно, сможет .... Как Венесуэла после объявления дефолта... в 2018 году инфляция в этой стране составила 1,37 млн процентов... но у Вас же все сбережения в валюте и в золоте, вас это не коснётся?
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Dubinsky.pro, [30.03.20 10:36]
Томас Шефер, министр финансов Федеральной земли Гессен в Германии, покончил жизнь самоубийством, будучи глубоко обеспокоенным экономическими последствиями Covid-19.
Ни на что не намекаю.
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Дефолта не будет,как бы ни старалась Кремлевская камарилья....
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Я так розумію, що рішення по дефолту вже прийнято. Наразі тестують реакцію населення. Мабуть українці гідні того, яку владу собі вибирають.
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порохоботи... ви вже визначіться нарешті -ЗЕ зробить дефолт чи ні Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту - Цензор.НЕТ 652

бо відчувається вас шизофренія у питанні дефолту...
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когда долпайоп читает Таблицу Пифагора.это для него КАТОРГА...
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Фейк про Коронавирус засуньте Путлеру в Дупло,господа Сечины Миллеры и прочие Хмыри...,вам до распада сраной РАБссии остались дни...
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Принц Саудитов Салман принял решение...РАБссия ДЕРЬМО...,его поддержали Эмираты и остальные Арабы...готовтесь Крысы кремлевские...
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На Форекс нефть Брэнд уже 22 бака за стопарь..онлайн..следим внимательно... Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту - Цензор.НЕТ 9229
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Слугі урода влаштують *********..ць всій Україні, зроблять всім ручкою, як колись Януковощ. "Дякуємо за працю, ви мудрий нарід. Всі вільні. Прощавайте". Тільки не на Ростов, а на Тель-Авів
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Хорошая новость из Уошингтона,президент США Дональд Трамп заставил водителя троллейбуса Венесуэлы Николаса Мадуро продавать нефть по 5 долларов за рюмку вина... Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту - Цензор.НЕТ 6483Рюсские бараны... дайте МАДУРКЕ еще 50 ярдов долларов...бараны пля Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту - Цензор.НЕТ 6483
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Инфляция в Венесуэле сегодня 800 тысяч процентов..Зеля повтори подвиг Мадуро.... Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту - Цензор.НЕТ 8431
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