 Про відмови в тестуванні на COVID-19 повідомляйте на гарячу лінію МОЗ, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, в міністерство надходять повідомлення про те, що людям відмовляють у тестуванні.
"Я хочу звернутися до всіх громадян, які мають підстави для проведення тестування. Про кожну відмову в тестуванні, будь ласка, повідомляйте на гарячу лінію. Ми на національному рівні та регіональному з фахівцями будемо розглядати кожне таке звернення, щоб максимально забезпечити проведення тестувань усіх, хто цього потребує", - наголосив він.
кто что думает по этому поводу?
Borys Filatov
8 хв ·
Официально.
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После того, как Громраде при мэрии Днепра и волонтерам удалось отбить у областных чиновников детскую онкологию, которую хотели перепрофилировать под лечение коронавируса, председателем оперативного штаба по предотвращению эпидемии в Днепре назначается Gennady Korban.
Соответствующее распоряжение городского головы будет опубликовано в ближайшее время на сайте горсовета.
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Справился в 2014 году - справится и сейчас.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/korban-ahmetov-reshil-potorgovatsya-s-kievom-chtoby-sohranit-vliyanie-na-donbasse-no-pereblefoval-i-seychas-stradaet-103299.html
- Алло.
Ответ:
- И тебе алло, добрый человек.
Роснєфті,щоб її перебити,необхідно продавати Юралс по 12,27 )))
В мире царит проблема заполненных нефтехранилищ.
Из крупнейших экспортеров наименьшее количество доступных хранилищ имеет Россия, которая, если придется прекратить экспорт, - окажется без свободных хранилищ уже через 8 дней. В то же время у других эта "подушка" больше: Саудовская Аравия продержится 18 дней, США - 30. При этом если саудиты и американцы могут "прикрутить" нефтедобычу, то у россиян такой возможности нет
б*же, ну помогай уже, кх-кх..(роняет микрофон и микробас)
Очередные проколы Офиса Президента, который не успевает реагировать на вызовы «времени».
Советники президента неверно выставляют приоритеты, тем самым допуская один «зашквар» за другим.
Кейс с возвратом наших граждан и закрытием границы полностью провален.
Допущены ошибки:
- плохая коммуникация (никто детально не объяснял весь процесс, что и как будет)
- пустив в страну 2 млн. «заробитчан», мы решили в очередной раз сделать красивую картинку для отчета, что 150 «избранных» отправим в санаторий, где будем показывать всей стране «реалити шоу».
- Карантин-«лайт» не работает. Он не спасает от распространения коронавируса.
Заражение происходит со скоростью не 100% в день, а 30-40%. Это не решает проблему, а оттягивает день «Х», когда заболевших будет 10.000 - это будет наш рубикон.
Через две недели будет смешно выглядеть заявление о введения режима ЧП и полного запрета выходить на улицы без нужды
. Илья Емец (уже почти экс министр здравоохранения) может легко на всех экранах страны говорить, а я же говорил, что надо было ещё вчера это делать, но вы снова послушали «соросят» и Ульяну Супрун.
Без жестких мер, мы не остановим коронавирус, а надеяться, что наши люди послушают - это надо быть наивным глупцом. Мы боремся с народом, чтобы они мусор за собой убирали на природе, но понимает только от силы 20%, остальные же «быдло».
Так и в этом вопросе, 20% осознают, остальным «пох».
Це прямий обов'язок Першої Леді - у критичні часи показувати особистий приклад громадського служіння. То де вона? Шиє маски? Жертвує гроші на захисні костюми? Відвідує лікарні? Де вона???
Виявляється, ВОНА В ШВЕЦІЇ З ДІТЬМИ - ВІДВІЗ ТУДИ ЇХ ЗЕ...