EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  2116  7
Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (531) карантин (1582) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового приймання інфікованих коронавірусом. ФОТО

У Житомирській області біля 12 медичних установ рятувальники спільно з правоохоронцями встановили намети, в яких облаштували тимчасові пункти для прийому хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Житомирська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники Житомирської області спільно з правоохоронцями встановили намети для облаштування тимчасових пунктів прийому і сортування хворих на території 12 установ охорони здоров'я першої хвилі, розташованих у районах області та м. Житомир", - йдеться в повідомленні.

На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового приймання інфікованих коронавірусом 01

Зазначається, що наповненням наметів необхідним обладнанням для перебування хворих займаються керівники медичних установ.

На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового приймання інфікованих коронавірусом 02

Правопорядок біля таких пунктів забезпечуватимуть правоохоронці.

Читайте також: У шести парафіян церкви із Радомишля експрес-тести виявили коронавірус

На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового приймання інфікованих коронавірусом 03

Також читайте: На Житомирщині приїжджим з-за кордону пропонують ізолюватися в готелі чи санаторії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185304
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ті, що замерзнуть, не попадуть в статистику жертв коронавірусу..... все продумано до найменших дрібниць
 показати весь коментар
 
 
якась дурня, або оприлюднена кількість інфікованих суттєво занижена...
 показати весь коментар
 
 
Це на травень з червнем чи що? Трохи прохолодно ще.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору