 На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового приймання інфікованих коронавірусом. ФОТО

Про це повідомляє Житомирська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники Житомирської області спільно з правоохоронцями встановили намети для облаштування тимчасових пунктів прийому і сортування хворих на території 12 установ охорони здоров'я першої хвилі, розташованих у районах області та м. Житомир", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наповненням наметів необхідним обладнанням для перебування хворих займаються керівники медичних установ.

Правопорядок біля таких пунктів забезпечуватимуть правоохоронці.

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