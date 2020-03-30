 На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового приймання інфікованих коронавірусом. ФОТО

Про це повідомляє Житомирська ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"Рятувальники Житомирської області спільно з правоохоронцями встановили намети для облаштування тимчасових пунктів прийому і сортування хворих на території 12 установ охорони здоров'я першої хвилі, розташованих у районах області та м. Житомир", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наповненням наметів необхідним обладнанням для перебування хворих займаються керівники медичних установ.
Правопорядок біля таких пунктів забезпечуватимуть правоохоронці.