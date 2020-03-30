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 Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус

Кандидатка на посаду міністра енергетики Ольга Буславець керувала профільним департаментом у Міненерго, який погоджував порядок розрахунку ціни електроенергії, відомий як "Роттердам+".

Про це повідомив депутат ВР від "Слуги народу", глава енергетичного комітету Андрій Герус у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Навесні 2016 року в Україні запровадили новий порядок розрахунку ціни електроенергії. В народі він отримав назву "Роттердам+". Цей порядок розробляло тодішнє НКРЕКП, а погоджувало його міністерство енергетики. У міністерстві енергетики його спочатку погоджував профільний департамент. Очолювала тоді цей профільний департамент сьогоднішня кандидатка на міністра енергетики Ольга Буславець, відповідний підпис на погодженні від 05.02.2016", - розповів Герус.

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Він уточнив, що сьогодні не зможе натиснути зелену кнопку під час голосування щодо кандидатури міністра енергетики.

"Формулу "Роттердам+" критикували гумористично у серіалі "Слуга Народу". Володимир Зеленський критикував "Роттердам+" цілком серйозно на дебатах із Петром Порошенком. Критикував цю формулу багато і я. Як я зможу вам дивитися в очі, якщо проголосую за людину, яка погодила цю формулу. Не зможу", - написав нардеп.

Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу Роттердам+. За неї проголосувати не зможу, - Герус 01
Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу Роттердам+. За неї проголосувати не зможу, - Герус 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185301
 
   
 Топ коментарі
 
Та ви вже визначтесь: той "Ротердам+" злочинний, чи навпаки - його відміна нанесла державі мільйонних збитків?
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Малоросы, а что плохого было в формуле Роттердам + ?
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"Формулу "Роттердам +" критиковали юмористически в сериале "Слуга народа".

Охренительно авторитетное мнение....
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Діма - нах і в спам гнидо кацапська.
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Високий до неба, а дурний як треба - Кандидат на главу Минэнерго Буславец согласовывала формулу "Роттердам +". За нее проголосовать не смогу, - Герус - Цензор.НЕТ 7429 Українське прислів'я Кандидат на главу Минэнерго Буславец согласовывала формулу "Роттердам +". За нее проголосовать не смогу, - Герус - Цензор.НЕТ 3796
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Ой Герус, да пофигу кто там уже будет, хоть обезьяну посадите, ничего не зменится. Вме равно будет дефолт.
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Малоросы, а что плохого было в формуле Роттердам + ?
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Ее отмена, за это уже и уголовное дело заведено.
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Та ви вже визначтесь: той "Ротердам+" злочинний, чи навпаки - його відміна нанесла державі мільйонних збитків?
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При Порошенко "Ротердам+" злочинний
При Зеленском його відміна нанесла державі мільйонних збитків.
Пожалуйста, не благодари.
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А за інших, які нічого не вміють він проголосує.
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И правильно сделает: элементарную гигиену никто не отменял, если измазана - ей волчий билет.
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Якщо це правильно, то отримаєш зниження життєвого рівня та втратиш роботу.
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Вместе с избирателями парашенки, бойки, зеленского, - надо же как-то учить тупое быдло, раз оно школу при кучме прогуливало.
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Раз тобі від цього легше. Але потім тебе до виборчої скриньки не треба допускати.
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Да вышеназванные твари(они же и кучму с симоненкой и рыгами выбирали) просрали все перспективы страны. Еще чуточку - и не будет выборов, лаптем все накроется.
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За формолую «ротердам» Україні електрика дешевше виходила, ніж за твоєю з бєней формулою й центренерго був прибутковим...
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А прибуткі собі клав Ахметка і Ко !
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А теперь Коломойский. Но ты за это платишь больше.

Ты так сильно болеешь за Коломойского.
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Це акціонерна компанія й прибутки якось розподілялись, але не це є головним - ТЕЦ працювали, а не зупинялись, заради імпорту фєдєрашкіної електрики, використовувалось українське вугілля, а не завозилось вугілля з тої фєдєрашки за завищєною ціною й електрику бєня купляв за тою формулою, а не так, як зараз, зі знижками...
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Ахметка і Ко Пе
Уроды уже и за ахметова спамят, вытащил.
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а не хоче Хєрус пояснити - чому після відміни ротердаму електроенергія не подешевшала? Кандидат на главу Минэнерго Буславец согласовывала формулу "Роттердам +". За нее проголосовать не смогу, - Герус - Цензор.НЕТ 2245
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Она бы подешевела, если бы формулу не отменили. Сейчас цена на уголь упала. Пока была высокая действовал Роттердам+, а как пошла вниз, так ее сразу же и отменили.
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прийшли до влади неуки і дибіли, тому відмінили.... каломойському формула не подобалась
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"Формулу "Роттердам +" критиковали юмористически в сериале "Слуга народа".

Охренительно авторитетное мнение....
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тоже заметил...?
адовый Ад....
без коментариев....
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а ЗеНарод ведется
да и вообще какая раЗеница
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Меньше года ЗЕ Вова при власти, а до полного пздеца довел... Что же будет через два года? Через три?
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Герус! Вже повернув "рядового Єрмака" в стойло?
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А пояснити, що було поганого в формулі "Ротердам +" воно зможе? "Формула "Роттердам плюс" обеспечивает самую низкую цену угля. Об этом со ссылкой на данные, озвученные 19 августа на совещании в Офисе президента с участием главы государства Владимира Зеленского" Хіба що, вона була не зручна для ігорьвалерьевіча.
"Не верится, что Зеленский не знает о восстановлении коррупционных схем "Центрэнерго" и близость к ним бизнес-среды Коломойского. И уголь российский для "Центрэнерго" продает компания "Нефть Форс" с орбиты олигарха, и председатель комитета Герус защищает поставки такого угля, и электроэнергию по льготной цене получат ферросплавные заводы Коломойского. А история с импортом электроэнергии из России, прозванной уже "формулой Геруса"? Там также активно работает компания "Юнайтед энерджи", которая ранее продавала газ для "Днепроазота" и входит также в группу Коломойского", - написал Корольчук.
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йому не дозволить того зробити серце русскага патріота!
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не смогу, - Герус./ Герус смог:Открыв импорт электроэнергии из РФ, Герус отдал последний козырь Украины в переговорах с "Газпромом", - Кучеренко / Андрій Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії - Скороход
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Сейчас цена уголька больше, чем в Роттердам+.
И денюжка теперь идет, помимо Ахметова, еще и прокладкам Коломойского, которые закупают уголь в России.

И после этого Герус еще что-то вякает против Роттердам+ ???!!!
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Даже не сомневайтесь)выйдет и возглавит... начнется снова достойная жизнь - Армiя, Мова, Вiра
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Фокус в том что если бы они выполняли эти ротердамы амстердамы то газ был бы по 95$ а не по 215% в данный момент. Их надо всех гнать. У них одна формула содрать шкуру с баранов.
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Єдиний ,кому заважав "Ротердам"-Коломойський!
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ЗеДятлы, скажите, ……. впрочем вопрос риторический. Вас спрашивать, всё равно, что общаться с шизофреником у которого форма заболевания относится по МБК-10 к пунктам a, b, c, d. Ну и по Шнайдеру естественно.
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У нас не политика а кино, интересней любого сериала.
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Та уже всем накласть на тот Роттердам, разве что замшелым пенсам со склерозом это интересно.
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Да какая уже разница - вРоттердам + или - ? Га газ и вообще за коммуналку уже сейчас почти никто не платит и платить неизвестно когда начнут, и начнут ли ? Этой системе кирдык. Жадность и наглость зажравшихся чиновников и олигархов к этому привели
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Читаю коменты - прикольно.
Как в украинском анекдоте.
- Хто в хаті всрався?
- Невістка!
- Так вона ж на полі пшеницю жне..
- А звідти вітер дме.

Оказывается, какой плохой Коломойский. У него и все шахты, и все ТЭС. А Ахметов тут ни при чем. Даже в дефолт ушел с суперприбылями.
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у нас народ любит приклониться к сиське. какого то олигарха . Стокгольмский синдром . Не понимая .что беда вообще в олигархате .
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ну так .а что вы хотите от тети Гудка ? Рыжий своих расставляет , что-бы теперь купить самый дорогой дом в США . ( квартира в Лондоне самая дорогая у него 250млн , теперь замок во Франции , осталось покорять США )
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Хуже тупорылого - есть тупорылый и упертый
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"Формулу "Роттердам +" критиковали юмористически в сериале "Слуга народа"-этих дебилов надо только истреблять Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус - Цензор.НЕТ 8590
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а у некоторых зебилов бывает эволюция за год Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус - Цензор.НЕТ 1566
Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус - Цензор.НЕТ 2776
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Нах покупать на роттердамской бирже дешёвый уголь для украинских ТЕС , лучше сразу электроенергию , напрямую у Рашки !! - Герус . Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус - Цензор.НЕТ 7343 .
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Выпускайте Ляшка .!!!........ Картина маслом - "воспитание скотынякы ". Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус - Цензор.НЕТ 781 .

Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус - Цензор.НЕТ 4202.
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