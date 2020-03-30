 Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус

Про це повідомив депутат ВР від "Слуги народу", глава енергетичного комітету Андрій Герус у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Навесні 2016 року в Україні запровадили новий порядок розрахунку ціни електроенергії. В народі він отримав назву "Роттердам+". Цей порядок розробляло тодішнє НКРЕКП, а погоджувало його міністерство енергетики. У міністерстві енергетики його спочатку погоджував профільний департамент. Очолювала тоді цей профільний департамент сьогоднішня кандидатка на міністра енергетики Ольга Буславець, відповідний підпис на погодженні від 05.02.2016", - розповів Герус.
Він уточнив, що сьогодні не зможе натиснути зелену кнопку під час голосування щодо кандидатури міністра енергетики.
"Формулу "Роттердам+" критикували гумористично у серіалі "Слуга Народу". Володимир Зеленський критикував "Роттердам+" цілком серйозно на дебатах із Петром Порошенком. Критикував цю формулу багато і я. Як я зможу вам дивитися в очі, якщо проголосую за людину, яка погодила цю формулу. Не зможу", - написав нардеп.
При Зеленском його відміна нанесла державі мільйонних збитків.
Пожалуйста, не благодари.
Ты так сильно болеешь за Коломойского.
КоПе
Уроды уже и за ахметова спамят, вытащил.
Охренительно авторитетное мнение....
адовый Ад....
без коментариев....
да и вообще какая раЗеница
"Не верится, что Зеленский не знает о восстановлении коррупционных схем "Центрэнерго" и близость к ним бизнес-среды Коломойского. И уголь российский для "Центрэнерго" продает компания "Нефть Форс" с орбиты олигарха, и председатель комитета Герус защищает поставки такого угля, и электроэнергию по льготной цене получат ферросплавные заводы Коломойского. А история с импортом электроэнергии из России, прозванной уже "формулой Геруса"? Там также активно работает компания "Юнайтед энерджи", которая ранее продавала газ для "Днепроазота" и входит также в группу Коломойского", - написал Корольчук.
И денюжка теперь идет, помимо Ахметова, еще и прокладкам Коломойского, которые закупают уголь в России.
И после этого Герус еще что-то вякает против Роттердам+ ???!!!
Как в украинском анекдоте.
- Хто в хаті всрався?
- Невістка!
- Так вона ж на полі пшеницю жне..
- А звідти вітер дме.
Оказывается, какой плохой Коломойский. У него и все шахты, и все ТЭС. А Ахметов тут ни при чем. Даже в дефолт ушел с суперприбылями.
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