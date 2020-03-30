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 Масове тестування на коронавірус стартує у Львові. Першими перевірять водіїв громадського транспорту, медиків і соцпрацівників

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що у Львові від сьогодні починають масове тестування на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили в пресслужбі мерії.

За його словами, експрес-тестами будуть тестувати водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників.

"Ми домовились на 5 наших швейних підприємствах, вони шиють захисні костюми, маски, окуляри у нас є. Можливо, щось ще прийде по державній лінії", - сказав він.

"Ми сьогодні починаємо тими експрес-тестами тестувати наших водіїв автобусів, тролейбусів та трамваїв, тих, хто працює у Нічліжці (центрі перебування бездомних громадян. – Ред.), соціальних працівників, які ходять до людей, котрі вдома. Нам важливо, щоб система працювала і ті люди, які забезпечують обслуговування, були здоровими.

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Звичайно, тестування мають проходити також медичні працівники, щоб ми своєчасно це виявляти. Бо сьогодні кожен лікар та кожна медсестра - це наш золотий запас. Також ті люди, котрі обслуговують життя міста — двірники, водії тощо", - сказав Садовий.

У мерії уточнили, що тестування проводитимуть з допомогою експрес-тестів, які місто закупило за кошти благодійників.

Сьогодні будуть тестувати водіїв трамваїв та тролейбусів, від завтра - ще водіїв АТП-1. Також від сьогодні тестуватимуть працівників соціальних служб та медиків.

Як повідомлялося раніше, у Львівській області зареєстровано 6 випадків захворювання на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185300
 
   
 Топ коментарі
 
Вы не нормальный и троллятина ? Они определяют , или заражен человек. И это немецкие ,а не китайские тесты. В Германии они показали хорошую работу на тестированние на коронавирус.
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Так що сидіти і чекати на катафалк? Массовое тестирование на коронавирус стартует во Львове. Первыми проверят водителей общественного транспорта, медиков и соцработников - Цензор.НЕТ 728
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молодцы! так и надо...повсеместно...
пусть это не 100 процентная гарантия...но это что-то действенное и своевременное...
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Так що сидіти і чекати на катафалк? Массовое тестирование на коронавирус стартует во Львове. Первыми проверят водителей общественного транспорта, медиков и соцработников - Цензор.НЕТ 728
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Это Немецкие . а не Китайские тесты.
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А думаешь, мало тех, кто уже 2-3 недели ходит с этим вирусом? Если начнут массово даже этими тестами проверять, скачок числа зараженных будет.
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Ну да, лучшее решение проблемы - это сделать вид что проблемы не существует . Это так по советски...
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К чему ты это пукнул? Где я писал что надо "сделать вид"?
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Пукаешь, по-моему, ты. Причем последствия твоих пуков я ощущаю через экран монитора.
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Для непросвещенных эти экспресс тесты были закуплены не в Китае , а в Германии.
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И что? Что они дают для лечения? Ничего, вообще ничего. Бессмысленная трата ресурсов.
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Они определяют или человек больной , а лечением во Львовской области занимаются 3 клиники. А Вас , что жаба давит ? Или ничего не надо делать ?
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Лечить нужно людей с осложнениями. Лечить людей просто от вируса нечем и не нужно.
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Вы себя то слышите ? ))) С осложнением есть чем лечить , а в начальной стадии нечем ? )))
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Да это так. Вы удивлены и не знаете таких простых вещей????
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Смотрите, вот у нас в семье переболели ковидкой с минимальными симптомами. Зачем нас лечить? От чего? А по вашей логике нас всех надо было в обос.....ю больницу запереть на 14 дней. Может все таки в больницу для лечения людей ложить?
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Переболели , говоришь ? А скольких заразили ? Для того и тестирование , чтобьі предотвратить стихийное распространение вируса.
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Вирус , любой вирус, распространяется в соответствии с Законами Природы. Грипп, ветрянка, корь, вирус с короной. И к тебе он прийдет в любом случае.
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А лечить что - антитела? Они и у переболевших остаются.
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І в Німеччині також визнали що експрестести не ефективні і тому їх там майже не використовують.
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Вы вообще то не читайте сми сру. А почитайте сми немецкие.
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Голову включи, читать совершенно необязательно. Подобного рода тесты эффективны для выявления хронических инфекций, но это никак не ОРВИ.
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А з чого Ви взяли що я читаю "сми сру" - мені повністю достатньо польських ЗМІ які дають досить об'єктивну інформацію. А "сру" не читаю тому що забув "вяликий" після того як був прийнятий закон "кивалова-колесниченко". Уявляєте - знаю п'ять мов а "вяликий" з голови вилетів!!!
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Может ещё пропаганду Рыдзыка читаете ? )) TVN 24 ещё можно почитать , но кстати в Польше тоже этими тестами пользуются.
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Не маю жодного бажання вести дискусію з к....
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Скоро это будет принудительно во всём мире а больных будут свозить в концлагеря либо умертвлять
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больных надо было взять в кавычки ибо доверия никакие тесты не вызывают...
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молодцы! так и надо...повсеместно...
пусть это не 100 процентная гарантия...но это что-то действенное и своевременное...
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Зачем? В чем смысл этих тестирований? Что они дают?
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Согласен. Собственно вот абсолютно все действия властей это раздувание паники и истерии.
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Умные это понимают, но из-за большинства никак на это повлиять не могут. Искусственная паника создается ради двух вещей: 1 - ради блага людей - напуганные люди добровольней соблюдают карантинные меры 2 - паника и страх так же используется нечистоплотной властью ради решения своих вопросов. Вот здесь вопрос - какой из пунктов у власти в приоритете на данный момент 1 и 2‑й )))
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Уверен что пункт 2. Какое благо людей? Вирус нельзя остановить масками и мойкой рук каждые пять минут.
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я думаю - оба пункта, но первый в меньшей степени.. да. Так же не судите их строго, так как в данный момент это общемировой тренд. К примеру существует устойчивое мнение, что Италия таким образом(а следом и Испания) скорее всего пробуют решить свои проблемы с огромнейшими внешними долгами которые они не могут обслуживать. Обе страны входят в ТОП 10 по внешним долгам. Это их шанс надавить на жалость записывая в короновирусные всех умерших, и на этом фоне попытаться получить скидки и субсидии для своей страны.
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Счастлив услышать голос здравомыслящего человека! Эта эпидемия истерии войдет в Историю по количеству смертей от страха перед фантомом.
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Вы не нормальный и троллятина ? Они определяют , или заражен человек. И это немецкие ,а не китайские тесты. В Германии они показали хорошую работу на тестированние на коронавирус.
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Ну заражен человек. Дальше что? Сразу лечить? Чем и зачем? Лечат осложнение в виде пневмонии. Тут нужны разные всякие вещи но не тесты! А вот тест ничего не показывает! И что? Может он через сутки покажет? Вывод - тесты никому не нужны , ни врачам ни пациентам.
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Якщо тест виявляє що людина хвора чи хворіла ковідом і при цьому нормально себе почуває, це знизить панічні настрої.
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Наоборот усилит. Коллеги переболевшего узнают и сожгут вместе с домом.
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Наразі в нас нема - "хворіла ковідом", усі попадуть як "хворіють".
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Мой врач говорил , что в начальной стадии начинают лечить верхние дыхательные пути , что бы не было пневмонии. И это лечить не так тяжело , но если осложнее и у человека хроническая болезнь вылечить нет возможности. Так как отказывает больной орган в связи и сильно интоксикацией.
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Это полный бред. Выкиньте такого врача . Организм сам должен справится с этой вирусной инфекцией за 5 дней максимум. Любые лекарства (кроме парацетамола симптоматически) или якобы лечение затрудняют организму задачу выработки антител и приводят к осложнениям в виде пневмонии бактериальной. А вот тут уже надо лечить и серьезно.
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Он тролль , несет бред. Тестьі дают возможность проводить єффективньіе карантинньіе мерьі , єто ключ к преодолению єпидемии.
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Очень хочется увидеть диплом этого врача.
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Львов это Львов ))) Мои два любимых города в Украине - Львов и Одесса ))
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Что бы не говрили о Садовом, но как мер он на своем месте.
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Это не массовое тестирование. Это очень разумное выборочное тестирование. Масове тестування на коронавірус стартує у Львові. Першими перевірять водіїв громадського транспорту, медиків і соцпрацівників - Цензор.НЕТ 79
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Поэтому в Ник. области нет случаев заражения коронавирусом. Проверить невозможно, Смертельные случаи можно списать на другие болячки, а заболевание коронавирусом списать на обычный грипп. Совковый подход к здоровью людей.
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Рання диагностика болезни позволяет планировать, оптимизировать и максимально эффективно использовать работу медучреждений и медперсонала. Так что моя просьба ко всем скептикам експресс-тестирования - ЗАТКНИТЕСЬ! Масове тестування на коронавірус стартує у Львові. Першими перевірять водіїв громадського транспорту, медиків і соцпрацівників - Цензор.НЕТ 4946
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Ранняя диагностика - это на 5-7-й день экспрессами?
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Мой врач говорил , что в начальной стадии начинают лечить верхние дыхательные пути , что бы не было пневмонии. И это лечить не так тяжело , но если осложнее и у человека хроническая болезнь вылечить нет возможности. Так как отказывает больной орган в связи и сильно интоксикацией.
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