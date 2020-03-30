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Все про:банки (367) ВР (7366) Зеленський (4948) Коломойський (815) МВФ (724) Приватбанк (401) Слуга народу (761)

 Зеленський не зміг переконати "слуг народу" голосувати проти Коломойського, - Бутусов

Наявний розкол фракції "Слуга народу", щоб не робити розкол явним, ключові законопроєкти вирішили перенести.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Володимир Зеленський втратив контроль над своєю фракцією і вперше не зміг домогтися від більшості "слуг народу" голосування за необхідні йому законопроєкти сьогодні 30 березня. Напередодні, 29 березня, президент Володимир Зеленський звернувся до депутатів у спеціальному телевізійному зверненні:"Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі і має два шляхи. Перший – ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми отримаємо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів в розмірі не менше 10 мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки і подолання кризи. Другий шлях - провал цих законів. Потім - занепад економіки і загроза дефолту ... Тепер - черга за народними депутатами. Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє - ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Оберіть завтра правильний шлях", - нагадав Бутусов.

Читайте також: Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко

"І депутати обрали шлях - до порядку денного Верховної Ради 30 березня не включені ключові законопроєкти - про ринок землі і про заборону повернення коштів націоналізованих банків. Причина - відсутність необхідної кількості голосів, про що писав Цензор.Нет ще 28 березня. Законопроєкти Зеленського повністю підтримали його головні політичні опоненти - "Європейська Солідарність" і "Голос". Але монофракція "слуг" не дала своєму президенту необхідну йому підтримку", - зазначив журналіст.

"За даними Цензор.Нет, президент зміг заручитися гарантованою підтримкою близько 170-180 голосів у своїй фракції з 254 - і це попри тиждень інтенсивних переговорів. Законопроєкт балансує на межі, голосів може й забракнути. Інші фракції та групи можуть дати приблизно 45 -50 голосів, для гарантії треба надійно зібрати серед "слуг" хоча б 190", - акцентував Бутусов.

"Наявний розкол фракції, і, щоб не ризикувати і не робити розкол явним, ключові законопроєкти вирішили перенести - коли, думаю, сьогодні стане ясно. Безумовно, ОП буде продовжувати роботу зі збору голосів. І цілком ймовірно, Зеленському вдасться переламати ситуацію, у всякому разі , президент докладає для цього всіх зусиль. Але після того, як один з ключових учасників переговорів Зеленського - глава Офісу президента Андрій Єрмак, опинився під ударом звинувачень в корупції з боку "слуги народу" Гео Лерос, діяльність президента в Раді буде ще більш ускладнена", - резюмував журналіст.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185299
 
   
 Топ коментарі
 
Слугам коломойского какой-то клоун не указ
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А почему 73% малоросов считают что они могут решать за украинцев? Зеленский не смог убедить "слуг народа" голосовать против Коломойского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7449 Хер вам малоросы, Зеля будет сидеть вместо с Коломойским
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На фото испуганное, растерянное создание, которое не знает, что делать, куда бежать, на что и на кого опираться?
Сценарий, который написан самой жизнью, совсем не тот, который писали сценаристы про Голобородько...
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Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь

Часть общества понимала, кто есть кто, когда шла голосовать на выборах.
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Почему за эти два закона надо голосовать пакетом, а не по отдельности? Даже вернее так: почему сам пан Зе так мусолит их неразрывность? Может, депутаты не согласны голосовать именно по земле? Но через несложную подмену смыслов подаётся, что они тормозят именно банковский закон...
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C моей точки зрения "они делают это вместе", так что в разборках разбираться нет смысла. Но скажу всем этим депутатам, что если будет дефолт, то их так стремительно начинающаяся красивая жизнь закончится очень быстро. Если они хотят ставить крест на собственном будущем, то пусть делают дефолт. Если есть инстинкт самосохранения, то лучше проголосовать.
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Они обоссали не его хотя и на него брызги полетели,они обоссали всю Украину в угоду одному лохматому мошеннику который по сути и создавал их для своих целей. То что Зеленский НИКТО и звать его НИКАК было понятно ещё в начале президентских выборов но к сожалению 73% дебилов это слишком много для страны ведущей войну но в самый раз для международного афериста.
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Все правильно! Браво! Чисто по-украински... Сначала собственники банка разворовывают банк, потом государство начинает "спасать" этот банк за счет налогов и эмиссии денег (инфляция тоже своего рода налог), потом вместо наказания виновных по требованию МВФ мы посылаем по дальше эту организацию и готовимся к дефолту...)))
Граждане! Платите больше налогов этой воровской системе, выбирайте "слуг оллигархов")))
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а бубочка типа девственница и не при делах. правда семейство отправил в Европу, ну то таке...
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мне Коломойский предлагал кредиты на 50 дней без процентов,
я не брал, воровали нефть и газ все, как и остальное,
почему нет Ахметова, Тигипко, Пинчука и прочих на вашей картинке ?
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А Джон Пьерпонт Могран вообще был пиратом!
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Зеленскому неоюходимо обратиться к Нации,
правда надо сначала создать её ...
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$470 ОТМЫТЫХ МИЛЛИАРДОВ, НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗАВОДЫ В США: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА ПРИВАТБАНКА ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО
5 июня 2019
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом пишет "НВ" со ссылкой на аналитический центр Atlantic Council.
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
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Ihor Kolomoisky, billionaire and governor of the Dnipropetrovsk region speaks during an interview in Dnipro May 24, 2014. REUTERS/Valentyn Ogirenko

On May 21, the nationalized Ukrainian PrivatBank filed a remarkable civil case against its prior owners Ihor Kolomoisky and Gennady ********** in the state court of Delawa
к сожалению там нет страницы 78
почему иск не подан был ранее ?
про эти суммы более года назад писали
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Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, что обычно называют группой Приват, хотя юридически такой группы не существует.
Это множество анонимных оффшорных компаний, которые в основном базируются на Кипре.
Коломойский и Боголюбов занимаются чуть ли не всеми видами бизнеса - у них есть интересы в авиаперевозках, нефтегазовой промышленности, металлургии и недвижимости. Коломойский - публичное лицо, а Боголюбов редко появляется на публике.
В последние годы они жили в Женеве, но в конце 2018 года переехали в Израиль. Недавно оба вернулись в Украину. Как сообщается в иске, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.
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В иске говорится о том, КАК РАБОТАЛА СХЕМА.
Конечные бенефициары "использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка", в конечном итоге воруя миллиарды долларов из ПриватБанка и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров - заговорщиков". (с. 3).
Схема очень проста. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре экс-владельцы пользовались услугами двух местных юридических фирм, утверждается в иске.
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без гонтарєвої та рошенка така схема була неможлива.
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от токо не кизди. кипрский филиал привата был оформлен как внутриукраинское отделение.
переводы туда не отображались как трансграничные.
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Lezyo, я тобі скажу більше! Коронавірус - це справа рук Парашенка! Той вірус вирощували в секретних ліпецьких підвалах!
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Как миленько - Янелох теперь под крышей Пороха...
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Ага. Галантерейщик и кардинал это сила!(с)))
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Помню был у нас Президент, который выбивал из рады нужные для евроинтеграции законы пачками... Со стороны казалось так легко...
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73% голосовали за иолігархів, за "своїх погоничів",це табун овець ,яким все рівно.зто буде на них ярмо одівати. Але де ж "наша борцюна " з олігархами продажна брехлива баба юля---яка перед кожними виборами найбільше кричить .що вона бореться з олігархами--***** продажна. Біда втому,що через цих тупих баранів потерпає весь народ України. "Молода обдарована команда" прийшла тільки красти і красти--це прослойка для якої немає держави Україна,а є територія для свого збагатчення, Вони знищують історію,мову,культури, старше покоління--це та прослойка,для яких достатки для себе це головне.Брехня,піар, корупція-вже перевершила всіх ПОПЕРЕДНИКІВ,а продажність, боягузство, зрада--все це іде від президента.--таке його і оточення.
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Схоже слуги не розуміють що граются з вогнем ,доведете країну до дефолту будете тікати з України разом з Бенею.
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Не будут. Всем расскажут что это Порох, Сорос и Госдеп виноват, а особо буйных усмирит Рюкзаков.
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Олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" розповів, що постійно спілкується з Міністром МВС Арсеном Аваковим. За словами Коломойського спільний інтерес у них - "вболівати" проти Порошенка.

 "Ми постійно у спілкуванні.
Ми вважаємо, що це (перемога Зеленського - ред.) - спільна перемога," - відповів олігарх на питання, чи вітав його міністр внутрішніх справ з перемогою Володимира Зеленського на президентських виборах.
Також він додав, що так само з Аваковим підтримував Тимошенко. "Ми вболіваємо за Зеленського. У нас фан-клуб Зеленського. Ну звичайно. Ми за Юлю вболівали разом. Ми вболіваємо проти Петі".
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население Украины на своей шкуре почувствует плоды голосования за сброд
типа «слугинарода»
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От вам зебіли реальний доказ того хто реальний хазяїн слуг і хто керує країною.А клоун він просто клоун
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Откуда взялась дыра в 150 миллиардов
Приватбанк - классический банк-пылесос. Он активно привлекал депозиты населения и, под видом кредитов (актив), выдавал эти деньги предприятиям, которые объединены в неформальную группу "Приват".
https://biz.censor.net.ua/r3017506
ПРИВАТНАЯ ИМПЕРИЯ: ЧТО В УКРАИНЕ ПРИНАЛДЕЖИТ ОЛИГАРХУ КОЛОМОЙСКОМУ Система YouControl связывает с его бизнес-группой «Приват»
ОКОЛО 975 КОМПАНИЙ и 37 ключевых лиц.

И хотя ПриватБанк к ней уже не принадлежит, группа до сих пор носит это название. Официально она не зарегистрирована, поэтому де-юре такой группы не существует. Но де-факто она есть. Также структура объединяет ряд активов, которые записаны вовсе не на Коломойского.
Больше всего активов «Привата» - в нефтегазовом секторе.
Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций «Укрнефтебурения
Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании «Укртатнафта»
Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP.
Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, «Нефтехимик Прикарпатье», бывший Надворнянский НПЗ. Однако один из самых ценных активов Коломойского - крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине «Укрнафта».

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Странно, что украв из Приватбанка 150млрд. , беня продолжает владеть стольким имуществом на территории Украины. Очень смахивает на договорняк между шоколадкой и беней (особенно учитывая, что перед национализацией из Привата очень ативно выводили большие суммы денег, что невозможно осуществить без разрешения финансовых регуляторов). Ну а про клоуна так и вообще говорить нечего, этот урод Приватбанк готов был вернуть в любой момент и только жажда кредитов от мвф ему помешала это сделать.
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Хуже не будет-казали зебіли на виборах.Що ж ви будете казати під час дефолту?
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Юрий, я даже не знаю что лучше сейчас:
1. голосование законов по земле и банкам, но НЕ такое как все ожидают, а после которого всю с/х землю в кризис скупят навсегда и за копейки коломойский, вадатурски, а возможно вообще росияне....
2. не проголосуют законы, не получим денег МВФ=полный упадок и изгнание зекоманды пинками через народный гнев из их кабинетов. Да, возможно этим воспользуется москва и пойдёт в военное вторжение...а может, и не решится из-за нефтяного кризиса и проблем с короновирусом у себя на територии....
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Второе хуже. Дефолт плюс война. А закон о земле переживём.
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згідний. потім можна прийняти поправки в цей закон і змінити його так як треба Україні
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я напомню, согласно юридическим нормам международного права, не только нашего - ЗАКОН ОБРАТНОЙ СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ. Т.е. нельзя потом у коломойского или путина будет "отсудить" землю...даже если будет принят закон что "не продавать больше"...
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а если землю скупят росияне? вот тупо пооформляют по 100 Га на тысячи бомжей из донецка...это ж тоже "украинцы", верно? Ну или на подконтрольных ватников-не суть. И поверьте, желающих будет масса...и даже будут знать зачем....будут говорить "а какая разница"? я свои 10 тыщ у.е. получу и куплю ланос - а остальные пусть горят в аду. Это логика тех кто проголосовал за зекоманду. и их напомню было 73%...
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есть ограничения на покупку земли, не неси пурги.
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«Привату» в Украине принадлежит вся производственная цепочка от добычи руды (Орджоникидзевскийи Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов - Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы.

Партнером Коломойского и Боголюбова по ферросплавному бизнесу является Виктор Пинчук

 Коломойский контролирует еще несколько активов в других отраслях.
«Днепроазот» - один из «большой шестерки» заводов химической промышленности в Украине
В 2009 году группа «Приват» начала скупку активов в отрасли авиаперевозок. В августе того года
Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций «Днеправиа», которые выкупила компания Коломойского «Галтера».
В том же году близкие к группе «Приват» фирмы выкупили 25% акций в авиакомпании «АэроСвит», которая впоследствии, в 2013-м, обанкротилась в пользу «Привата»
В сентябре 2010-го Коломойский приобрел чартерную авиакомпанию «Роза Ветров».
Летом 2015 года олигарх признался, что является мажоритарным владельцем авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Также Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, и владеют малыми пакетами в Днепрооблэнерго и Запорожьеоблэнерго.
Немалым является и портовый бизнес «приватовцев»: они управляют зерноперерабатывающим комплексом «Бориваж» и Одесским комплексом по переработке нефтепродуктов, а также по меньшей мере тремя компаниями Стивидор, плюс Ильичевским топливным терминалом.

В сельскохозяйственной и пищевой сфере у «Привата» тоже есть активы. З
а сельхозсектор отвечает Приват-АгроХолдинг с земельным банком в 100 000 гектаров. ТМ «Щедро» представляет сегмент питания - сюда входят Львовский, Харьковский,Запорожский масложировые комбинаты, а также ТМ «Биола»,которая выпускает соки, воды и другие газированные напитки.
В легкой промышленности олигарх контролирует Жидачевский и Измаильский целлюлозно-картонные комбинаты и Днепропласт, что производит «полуфабрикаты» для изготовления пластиковых бутылок.


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Коломойский является владельцем «1+1 медиа» - большого телевизионного холдинга, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today.
Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.Интернет-издание The Бабель,
по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры «Привата».

Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма.
Свои потери в Крыму олигарх оценивает в два миллиарда долларов.
Однако у Коломойского на «материке» остался немалый туристический актив - горнолыжный курорт «Буковель».

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Бизнес-империя Коломойского:
СМИ раскрыли перечень офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА)
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons. https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
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як жеж вони укусять руку, яка їх годує !!
І хтось з зелепупіків ще буде мене переконувати в тому, що "прішлі новиє ліца"???
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Вова слился 4 марта, а сейчас последствия того. Ничего он бене зделать не может. А всех нужных людей беня уже поставил. Разве что Сытника не успел. Но бенядиктова его просто пустит в игнор. Ну че Вова, помог тебе твой беня?
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Венедиктова человек Коломойского ?
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Ей гарант як це ти неможеш заставити голосувати проти коломойші?,а де автомати де слово пацана,що за херня, якесь там збіговисько на хоче працювати на державу та розстрілляти нахер,тільки після голосування.
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таке тільки дебіл може пропонувати. комуніст?
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Бизнес-империя Коломойского:
СМИ раскрыли перечень офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА)
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons. https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
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Похоже зеленский подыгрывает коломойскому, если бы он хотел сформировать большинство для протаскивания нужных законопроектов, то все эти ручные пистуны бени, уже давно бы были под следствием, баканов как говорят человек зеленского, правда его дружба с известными олигархами заставляет усомниться, и чей он человек, говорят венедиктова человек зеленского, ну опять же, сомнительно, гбр, набу..., если так поверхностно смотреть, в общем у зеленского есть люди и силы способные обеспечить большинство при голосовании, - криминальным преследованием, там все эти бужанские, дубинские и василевские, ну их легко на самом деле взять в оборот. Но этого нет. Толи зеленский их боится или же руководители всех этих контор, а возможно все сразу. Дальше еще один момент, они связали рынок земли (что не принимается населением категорически) и закон по банкам (что поддерживается населением), коломойский играет на этом, впрочем как и мвф... Протащите сначала закон по банкам, так шестеркам коломойского будет сложнее отбиваться , а так все это похоже на представление, шоу, мол я сделал все возможное... Нет не все. Нет главного - реального давления на депутатов коломойского, и лично на господина коломойского. А заигрывание с ахметовым, тоже не дает никаких результатов, так спрашивается зачем зеленский отдает ему энергетику, останавливают блоки АЭС и в тоже время из бюджета покупают нереально дорогую электроэнергию СЭС, эта яма выкопана еще при януковиче, присыпана петромлексеичем и сейчас вся страна попала в эту ловушку. Короче говоря дерьмецо еще то, в общем мои убеждения, что постсоветские олигархи - наибольшее зло для Украины, только усиливаются, мое желание уничтожать этих тварей тоже, я думаю не только у меня одного...
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КОЛОМОЙСКИЙ О ТОМ, ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ДЕФОЛТ

- То есть вы говорили, что Украине нужен ДЕФОЛТ, а теперь эта идея получила развитие - после дефолта коммунизм?
- Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм.


https://censor.net.ua/resonance/3144950/igor_kolomoyiskiyi_zelenskiyi_eto_matros_jeleznyak_esli_slugi_naroda_budut_bldovat_ih_raspustyat_cherez
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Вопрос Коломойскому

- То есть все-таки бывший президент и парламент провели системную реформу, согласитесь, хоть и самоубийственную, произошло полное обновление.

- Конечно, но наше общество к этому не привыкло. 90% нашего населения привыкло к коррупции. Более того - само население является источником коррупции. Они об этом даже не задумываются. Они лояльно или толерантно относятся к коррупции.
https://censor.net.ua/r3144950
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Шкода 5-ти втрачених років. Хоча якщо тих гнид почати гнати вже після карантину кілька років застою можна зрізати.
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Вопрос Коломойскому:
- Что еще стабильного следует сохранить Зеленскому? Каких людей у власти?
- Мне все равно какие люди у власти. Главное, чтобы концепция выработана была. Важны результаты.

Если будем слушать МВФ и ждать, что они вместо нас будут управлять страной, у нас будет все плохо.


"ДАЮ СВОЙ ПРОГНОЗ ПО РАДЕ - ЧЕРЕЗ ГОД НОВЫЕ ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО "СЛУГИ НАРОДА" БУДУТ БЛ..ДОВАТЬ"
https://censor.net.ua/r3144950
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Коломойского и других олигархов слушаем уже тридцать лет, поэтому у нас в стране так всё хорошо.
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"Слуги народа" должны быть уничтожены. Во всем смыслах.
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Короче обосрал..ся Вова ! Че ты гнида лез в Президенты, если не можешь справиться с одним стариком - а теперь по ходу и "слуги народные", тобой отобраные, на тебя забили - короче шел бы ты Вовик назад в клоуны, не твое это страной руководить, не твое !!! Уже и "ОПА-ЖОПА" С Рабиновичем смелые стали, в Москву намылились, про войну на Донбассе уже никто не вспоминает, с Дырляндией уже "консультативные советы" создаются, ни и самое, самое - в экономике большой пиз..ец подкрадывается - ну, шо подождем пока Вова наиграется !!!
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А денег им заплатить, хотя-бы по 60 тыс. долларов, как бородатая бабушка, не? Слабо? Зеленський не зміг переконати "слуг народу" голосувати проти Коломойського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 631
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А він збирався? Його задача робити видимість роботи і не сваритися із роботодавцем.
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Пора ворогів України знищувати.Це лайно не має право ходити по української землі.
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Насколько я понимаю, за дерибан земли голоса есть (там и шоколадная шобла вместе с вакарчуковским голосом во всю поддерживают ********), и только бородатая бабушка и ее желание еще раз поиметь вся страну спасает нас на данный момент от кражи нашей земли? Вот только вопрос на долго ли?
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Бубочка "сходил жидким", но ....не убедительно.
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Отстранение министров, которые не проработали и месяца, замена их людьми Порошенко, это проявление собачьей бесноватости, с которой соросяче-мвфовская банда рвется к украинской земле и стремится устранить своих конкурентов возле добычи.
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А чому такий мачо з ними ще розмовляє? Розжени їх, як розігнав попередню Раду. Просто скажи " Я вас позпускаю!" і все. Ти ж великий і всесильний?
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