 Зеленський не зміг переконати "слуг народу" голосувати проти Коломойського, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Володимир Зеленський втратив контроль над своєю фракцією і вперше не зміг домогтися від більшості "слуг народу" голосування за необхідні йому законопроєкти сьогодні 30 березня. Напередодні, 29 березня, президент Володимир Зеленський звернувся до депутатів у спеціальному телевізійному зверненні:"Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі і має два шляхи. Перший – ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми отримаємо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів в розмірі не менше 10 мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки і подолання кризи. Другий шлях - провал цих законів. Потім - занепад економіки і загроза дефолту ... Тепер - черга за народними депутатами. Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє - ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Оберіть завтра правильний шлях", - нагадав Бутусов.

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"І депутати обрали шлях - до порядку денного Верховної Ради 30 березня не включені ключові законопроєкти - про ринок землі і про заборону повернення коштів націоналізованих банків. Причина - відсутність необхідної кількості голосів, про що писав Цензор.Нет ще 28 березня. Законопроєкти Зеленського повністю підтримали його головні політичні опоненти - "Європейська Солідарність" і "Голос". Але монофракція "слуг" не дала своєму президенту необхідну йому підтримку", - зазначив журналіст.

"За даними Цензор.Нет, президент зміг заручитися гарантованою підтримкою близько 170-180 голосів у своїй фракції з 254 - і це попри тиждень інтенсивних переговорів. Законопроєкт балансує на межі, голосів може й забракнути. Інші фракції та групи можуть дати приблизно 45 -50 голосів, для гарантії треба надійно зібрати серед "слуг" хоча б 190", - акцентував Бутусов.

"Наявний розкол фракції, і, щоб не ризикувати і не робити розкол явним, ключові законопроєкти вирішили перенести - коли, думаю, сьогодні стане ясно. Безумовно, ОП буде продовжувати роботу зі збору голосів. І цілком ймовірно, Зеленському вдасться переламати ситуацію, у всякому разі , президент докладає для цього всіх зусиль. Але після того, як один з ключових учасників переговорів Зеленського - глава Офісу президента Андрій Єрмак, опинився під ударом звинувачень в корупції з боку "слуги народу" Гео Лерос, діяльність президента в Раді буде ще більш ускладнена", - резюмував журналіст.