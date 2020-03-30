 Зеленський не зміг переконати "слуг народу" голосувати проти Коломойського, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Президент Володимир Зеленський втратив контроль над своєю фракцією і вперше не зміг домогтися від більшості "слуг народу" голосування за необхідні йому законопроєкти сьогодні 30 березня. Напередодні, 29 березня, президент Володимир Зеленський звернувся до депутатів у спеціальному телевізійному зверненні:"Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі і має два шляхи. Перший – ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми отримаємо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів в розмірі не менше 10 мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки і подолання кризи. Другий шлях - провал цих законів. Потім - занепад економіки і загроза дефолту ... Тепер - черга за народними депутатами. Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє - ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Оберіть завтра правильний шлях", - нагадав Бутусов.
"І депутати обрали шлях - до порядку денного Верховної Ради 30 березня не включені ключові законопроєкти - про ринок землі і про заборону повернення коштів націоналізованих банків. Причина - відсутність необхідної кількості голосів, про що писав Цензор.Нет ще 28 березня. Законопроєкти Зеленського повністю підтримали його головні політичні опоненти - "Європейська Солідарність" і "Голос". Але монофракція "слуг" не дала своєму президенту необхідну йому підтримку", - зазначив журналіст.
"За даними Цензор.Нет, президент зміг заручитися гарантованою підтримкою близько 170-180 голосів у своїй фракції з 254 - і це попри тиждень інтенсивних переговорів. Законопроєкт балансує на межі, голосів може й забракнути. Інші фракції та групи можуть дати приблизно 45 -50 голосів, для гарантії треба надійно зібрати серед "слуг" хоча б 190", - акцентував Бутусов.
"Наявний розкол фракції, і, щоб не ризикувати і не робити розкол явним, ключові законопроєкти вирішили перенести - коли, думаю, сьогодні стане ясно. Безумовно, ОП буде продовжувати роботу зі збору голосів. І цілком ймовірно, Зеленському вдасться переламати ситуацію, у всякому разі , президент докладає для цього всіх зусиль. Але після того, як один з ключових учасників переговорів Зеленського - глава Офісу президента Андрій Єрмак, опинився під ударом звинувачень в корупції з боку "слуги народу" Гео Лерос, діяльність президента в Раді буде ще більш ускладнена", - резюмував журналіст.
Часть общества понимала, кто есть кто, когда шла голосовать на выборах.
Граждане! Платите больше налогов этой воровской системе, выбирайте "слуг оллигархов")))
я не брал, воровали нефть и газ все, как и остальное,
почему нет Ахметова, Тигипко, Пинчука и прочих на вашей картинке ?
правда надо сначала создать её ...
5 июня 2019
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом пишет "НВ" со ссылкой на аналитический центр Atlantic Council.
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
On May 21, the nationalized Ukrainian PrivatBank filed a remarkable civil case against its prior owners Ihor Kolomoisky and Gennady ********** in the state court of Delawa
к сожалению там нет страницы 78
почему иск не подан был ранее ?
про эти суммы более года назад писали
Это множество анонимных оффшорных компаний, которые в основном базируются на Кипре.
Коломойский и Боголюбов занимаются чуть ли не всеми видами бизнеса - у них есть интересы в авиаперевозках, нефтегазовой промышленности, металлургии и недвижимости. Коломойский - публичное лицо, а Боголюбов редко появляется на публике.
В последние годы они жили в Женеве, но в конце 2018 года переехали в Израиль. Недавно оба вернулись в Украину. Как сообщается в иске, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.
Конечные бенефициары "использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка", в конечном итоге воруя миллиарды долларов из ПриватБанка и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров - заговорщиков". (с. 3).
Схема очень проста. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре экс-владельцы пользовались услугами двух местных юридических фирм, утверждается в иске.
переводы туда не отображались как трансграничные.
"Ми постійно у спілкуванні.
Ми вважаємо, що це (перемога Зеленського - ред.) - спільна перемога," - відповів олігарх на питання, чи вітав його міністр внутрішніх справ з перемогою Володимира Зеленського на президентських виборах.
Також він додав, що так само з Аваковим підтримував Тимошенко. "Ми вболіваємо за Зеленського. У нас фан-клуб Зеленського. Ну звичайно. Ми за Юлю вболівали разом. Ми вболіваємо проти Петі".
типа «слугинарода»
Приватбанк - классический банк-пылесос. Он активно привлекал депозиты населения и, под видом кредитов (актив), выдавал эти деньги предприятиям, которые объединены в неформальную группу "Приват".
https://biz.censor.net.ua/r3017506
ПРИВАТНАЯ ИМПЕРИЯ: ЧТО В УКРАИНЕ ПРИНАЛДЕЖИТ ОЛИГАРХУ КОЛОМОЙСКОМУ Система YouControl связывает с его бизнес-группой «Приват»
ОКОЛО 975 КОМПАНИЙ и 37 ключевых лиц.
И хотя ПриватБанк к ней уже не принадлежит, группа до сих пор носит это название. Официально она не зарегистрирована, поэтому де-юре такой группы не существует. Но де-факто она есть. Также структура объединяет ряд активов, которые записаны вовсе не на Коломойского.
Больше всего активов «Привата» - в нефтегазовом секторе.
Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций «Укрнефтебурения
Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании «Укртатнафта»
Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP.
Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, «Нефтехимик Прикарпатье», бывший Надворнянский НПЗ. Однако один из самых ценных активов Коломойского - крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине «Укрнафта».
1. голосование законов по земле и банкам, но НЕ такое как все ожидают, а после которого всю с/х землю в кризис скупят навсегда и за копейки коломойский, вадатурски, а возможно вообще росияне....
2. не проголосуют законы, не получим денег МВФ=полный упадок и изгнание зекоманды пинками через народный гнев из их кабинетов. Да, возможно этим воспользуется москва и пойдёт в военное вторжение...а может, и не решится из-за нефтяного кризиса и проблем с короновирусом у себя на територии....
Партнером Коломойского и Боголюбова по ферросплавному бизнесу является Виктор Пинчук
Коломойский контролирует еще несколько активов в других отраслях.
«Днепроазот» - один из «большой шестерки» заводов химической промышленности в Украине
В 2009 году группа «Приват» начала скупку активов в отрасли авиаперевозок. В августе того года
Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций «Днеправиа», которые выкупила компания Коломойского «Галтера».
В том же году близкие к группе «Приват» фирмы выкупили 25% акций в авиакомпании «АэроСвит», которая впоследствии, в 2013-м, обанкротилась в пользу «Привата»
В сентябре 2010-го Коломойский приобрел чартерную авиакомпанию «Роза Ветров».
Летом 2015 года олигарх признался, что является мажоритарным владельцем авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Также Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, и владеют малыми пакетами в Днепрооблэнерго и Запорожьеоблэнерго.
Немалым является и портовый бизнес «приватовцев»: они управляют зерноперерабатывающим комплексом «Бориваж» и Одесским комплексом по переработке нефтепродуктов, а также по меньшей мере тремя компаниями Стивидор, плюс Ильичевским топливным терминалом.
В сельскохозяйственной и пищевой сфере у «Привата» тоже есть активы. З
а сельхозсектор отвечает Приват-АгроХолдинг с земельным банком в 100 000 гектаров. ТМ «Щедро» представляет сегмент питания - сюда входят Львовский, Харьковский,Запорожский масложировые комбинаты, а также ТМ «Биола»,которая выпускает соки, воды и другие газированные напитки.
В легкой промышленности олигарх контролирует Жидачевский и Измаильский целлюлозно-картонные комбинаты и Днепропласт, что производит «полуфабрикаты» для изготовления пластиковых бутылок.
Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.Интернет-издание The Бабель,
по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры «Привата».
Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма.
Свои потери в Крыму олигарх оценивает в два миллиарда долларов.
Однако у Коломойского на «материке» остался немалый туристический актив - горнолыжный курорт «Буковель».
СМИ раскрыли перечень офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА)
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons. https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
І хтось з зелепупіків ще буде мене переконувати в тому, що "прішлі новиє ліца"???
СМИ раскрыли перечень офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА)
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons. https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
- То есть вы говорили, что Украине нужен ДЕФОЛТ, а теперь эта идея получила развитие - после дефолта коммунизм?
- Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм.
https://censor.net.ua/resonance/3144950/igor_kolomoyiskiyi_zelenskiyi_eto_matros_jeleznyak_esli_slugi_naroda_budut_bldovat_ih_raspustyat_cherez
- То есть все-таки бывший президент и парламент провели системную реформу, согласитесь, хоть и самоубийственную, произошло полное обновление.
- Конечно, но наше общество к этому не привыкло. 90% нашего населения привыкло к коррупции. Более того - само население является источником коррупции. Они об этом даже не задумываются. Они лояльно или толерантно относятся к коррупции.
https://censor.net.ua/r3144950
- Что еще стабильного следует сохранить Зеленскому? Каких людей у власти?
- Мне все равно какие люди у власти. Главное, чтобы концепция выработана была. Важны результаты.
Если будем слушать МВФ и ждать, что они вместо нас будут управлять страной, у нас будет все плохо.
"ДАЮ СВОЙ ПРОГНОЗ ПО РАДЕ - ЧЕРЕЗ ГОД НОВЫЕ ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО "СЛУГИ НАРОДА" БУДУТ БЛ..ДОВАТЬ"
https://censor.net.ua/r3144950