 На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 23 випадки;
▪️Волинська область — 2 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 8 випадків;
▪️Донецька область — 6 випадків;
▪️Житомирська область — 5 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 11 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 41 випадок;
▪️Кіровоградська область — 4 випадки;
▪️м. Київ — 102 випадки;
▪️Київська область — 49 випадків;
▪️Львівська область — 6 випадків;
▪️Луганська область — 2 випадки;
▪️Одеська область — 8 випадків;
▪️Полтавська область — 1 випадок;
▪️Рівненська область — 11 випадків;
▪️Сумська область — 9 випадків;
▪️Тернопільська область — 60 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 2 випадки;
▪️Чернівецька область — 75 випадків;
▪️Черкаська область — 50 випадків;
▪️Чернігівська область — 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 березня 2020 року до Центру надійшло 298 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2264 повідомлень про підозру на COVID-19.
там, где за недоказанное "преступление" дают оЧЧень много и при этом больше, чем просит прокурор, стоит надеяться на адекватность властей? да? да она там насквозь прогнила и через эту гниль проросли гифы плесени рюцького мира!
И что?
Кто здесь на форуме самый умный?
Вопрос: "Когда Belgium реанимационные будут на 100% забиты и новым критическим пациентам будет отказано в приеме, как в Италии и Испании сейчас?"
Ну и "Когда реанимационные будут на 100% забиты в Бельгии?"
В графике все есть!
В конце Апреля в Германии будет пик смертей.