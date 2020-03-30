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 На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ

В Україні зафіксовано 480 випадків корона вірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нові випадки.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 23 випадки;
▪️Волинська область — 2 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 8 випадків;
▪️Донецька область — 6 випадків;
▪️Житомирська область — 5 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 11 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 41 випадок;
▪️Кіровоградська область — 4 випадки;
▪️м. Київ — 102 випадки;
▪️Київська область — 49 випадків;
▪️Львівська область — 6 випадків;
▪️Луганська область — 2 випадки;
▪️Одеська область — 8 випадків;
▪️Полтавська область — 1 випадок;
▪️Рівненська область — 11 випадків;
▪️Сумська область — 9 випадків;
▪️Тернопільська область — 60 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 2 випадки;
▪️Чернівецька область — 75 випадків;
▪️Черкаська область — 50 випадків;
▪️Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 березня 2020 року до Центру надійшло 298 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2264 повідомлень про підозру на COVID-19.

Також читайте: Чотири нові випадки COVID-19 зареєстровано в Донецькій області, - голова ОДА Кириленко

На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ 01
На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185297
 
 
 Топ коментарі
 
їдемо на риболовлю На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине, 11 человек умерли, 6 - выздоровели, за сутки поступило 298 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9505 сонце, чисте повітря і жодних вірусів
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Поки що не все так жахливо, сидимо вдома.
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Поки що не все так жахливо, сидимо вдома.
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їдемо на риболовлю На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине, 11 человек умерли, 6 - выздоровели, за сутки поступило 298 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9505 сонце, чисте повітря і жодних вірусів
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нерестова заборона не діє на приватних водоймах
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Дивлячись в яких видів, для коропа ще рано.
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На Днепре с 21го числа запрет) только с берега, а с берега, в моем районе, не берет)))
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А що у вас там зараз нереститься, завжди думав що нерест це травень-червень.
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Плотва, лещ, стабильно с 20х чисел марта по начало июня, в этом году вроде до 5-го)
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Эпидемия шизофрении ...... ну а где цифры по тубику? А может просто писать сколько умерло в эти сутки?
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Еще рано, вот вернутся все с Польши, Испании и Вьетнама, тогда можно будет уже.
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Да , кстати. Где обещанный п.....? Я уже переболел ковидкой ( с семьей естественно) и не могу понять смысла нагнетания истерии от которой люди со слабой психикой будут умирать.
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Очень прикольные симптомы были в семье перед острой фазой. Потом эти симптомы ( я не шучу!) были внесены центором по контролю над заболеваниями США в список симптоматики.
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як банально влада просрала повернення заробітчан з Італії
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Конституції України визнається найвищою соціальною цінністю в Україні - Людина, її Життя і Здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека.
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Ещё пару часов назад за вчера было 19 случаев, терь 62. Правда цікаво? На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине, 11 человек умерли, 6 - выздоровели, за сутки поступило 298 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8306
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Показатель меняется по количеству выданных на больницы тестов)
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В країні робиться всього навсього 200 аналізів ПЦР,тому такі цифри-а треба мінімум 2000
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Это из добровольно зафиксированных. Значит смело цифру можно умножать на 10. Если не на 50... На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине, 11 человек умерли, 6 - выздоровели, за сутки поступило 298 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6272
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Множ на млн, нащо обмежувати себе у фантазіях.
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Многие болеют бессимптомно, либо не болеют вообще, но являются носителем коронавируса. На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7197
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я считаю наиболее адекватным на данный момент метод одного профессора: количество умерших умножаем на 800
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почему же на свалку! большинство инфицированных не болеет или болеет легко...
там, где за недоказанное "преступление" дают оЧЧень много и при этом больше, чем просит прокурор, стоит надеяться на адекватность властей? да? да она там насквозь прогнила и через эту гниль проросли гифы плесени рюцького мира!
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Так я тільки померлих 10 000 помножив на 800. На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4761
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8 млн. инфицированных. что с чем не сходится?
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кому как. мне - чтоб оценить вероятность заразиться. Вам - не знаю.
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Сделай экспресс на антитела, возможно, уже переболел в прошлые месяцы. Но в случае положительного результата, будешь еще одной цифрой в статистике, независимо от того, есть ли симптомы какого-нибудь ОРВИ или нет.
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Отож, во всей этой мути, которую мы наблюдаем, смысла нет совершенно.
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Лапті мають показати 240, вони тупо беруть наші цифри і множать на 4.
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Россияне массово требуют от Путина отправить врачей не в Италию, а в регионы
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Так він в Італію відправив військових...Вони те_ ж хочуть?
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480 - это просто смешно,нужно высчитать тех кто болеет,но не имеет возможность пройти тест,вас мразей за утаивание информации нужно будет обязательно пересажать.
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не паникуйте , заболеют и умрут иммуно дефицитные , те кто пачками ел дорогие антибиотики
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У нас лікарі дуже рідко виписують антибіотики, хіба що самолікуванці.
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Я говорю про богатеньких коррумпированных
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Зато всякие иммуномодуляторы - пожалуйста. Каким боком это вылезет, никто еще толком не знает.
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Это сами бельгийцы прогонозируют.
Кто здесь на форуме самый умный?
Вопрос: "Когда Belgium реанимационные будут на 100% забиты и новым критическим пациентам будет отказано в приеме, как в Италии и Испании сейчас?"

На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 959На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5814
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В Бельгії почалось з початку лютого, в них зараз і кількість одужавших піде догори.
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В Бельгии эпидемия оффицильно с 14го Марта, когда в школах карантин начался.

Ну и "Когда реанимационные будут на 100% забиты в Бельгии?"
В графике все есть!
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Точно, в Бельгии через неделю. А в Германии через 3 недели.
В конце Апреля в Германии будет пик смертей.
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Николаевская обл. не попала в статистику?
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Я обычно в Аптеке беру Цитрамон , это у меня от всех болезней и удивлялся как люди тащили лекарства мешками , теперь за это поплатятся
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Только в Украине пока умерло в два раза больше чем выздоровело.Мы переплюнули всех
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В Данії померло в 72 рази більше, ніж вилікувалось. Бідна Данія.
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В Нідерландах померло в 5 разів більше ніж вилікувалось. Шкода Нідерланди.
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У Великобританії померло в 9 разів більше ніж виліквалось, але Україна всіх переплюнула, бо 2 більше ніж 9.
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Насправді хворих значно більше. Інфікованих теж. Масове тестування не проводиться. Багато з нас протягом останніх двох місяців вже перехворів на ГРВІ, ангіну, бронхіт, навіть на запалення легенів. Навіть були госпіталізовані з високою температурою, а члени їхніх сімей теж перехворіли. Хто може стверджувати, що це були вище перераховані хвороби? Жодних тестів! Висновок: здорових немає, є недообстежені (с).
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не сци, перехворіють не меньше 70% і у всіх буде імунитет. Так влаштована природа.
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бо робиться всього 200 тестів ПЦР за добу на всю країну
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"особенности национального подсчёта" (С)
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"На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине" - 480 мало. Уже закончились тест-системы или экономите?
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