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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Підписавши протокол у Мінську 11 березня, нинішня влада не пішла далі попередньої, - віцепрем'єр Резніков

Підписавши протокол у Мінську 11 березня, українська влада не пішла далі, ніж минула влада в 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, наявність підписів під протоколом Тристоронньої контактної групи представників "Л/ДНР" не надає їм юридичну суб'єктність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ намагається зіграти в гру "ми тут повз проходили", але вона, як і раніше, залишається учасником військового конфлікту на Донбасі, - Резніков

"Якщо ми підтвердили повноваження Захарченка та Плотницького в 2014 році, дозволивши їм підписатися під Мінськом угод поряд з повноважними представниками України, Росії та ОБСЄ, то нічого більше ми не зробили і зараз. Українська сторона в мінському процесі зараз не пішла далі, ніж українська сторона в 2014 році - суб'єктність невизнаних республік не виникає від цього", - повідомив Резніков.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ в Мінську був підписаний документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ був підписаний в тому числі і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185296
 
   
 Топ коментарі
 
2014й и 2020... не не канает отмазка зебил)
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А пошла бы уже ваша власть далеко-далеко! Подписав протокол в Минске 11 марта нынешняя власть не пошла дальше предыдущей, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 8208
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В 2014-м подписи Захера и Плотницкого никак не были прописаны в тексте,

а в 2020-м они в тексте прописаны.
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В 2014-м подписи Захера и Плотницкого никак не были прописаны в тексте,

а в 2020-м они в тексте прописаны.
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А нах.ра тогда ее менять надо было Подписав протокол в Минске 11 марта нынешняя власть не пошла дальше предыдущей, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 7516 Все что было плохого- ухудшили в разы. Что было хорошо или приемлемо- похерили на корню. Стыдно быть зекраинцем...мерзко и подло.
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Так для того и меняли что бы ухудшить . Лишь бы не Порох !
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Брехня від Резнікова, бо вони створили Контактну групу і у сепарів з'явилася офіційна посада.
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Ні, не було. Стверджую, на відміну від вас брехливих кацапських троляк. "Новое соглашение было подписано представителями России, Украины и ОБСЕ[21], а также Александром Захарченко и Игорем Плотницким без указания должности и статуса"
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ну и на что указание должности и статуса влияет? если они никто - какого лешего их при Пепе тащили на первый минск и второй?
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и рашка як би не "при дєлах"... домовляються тепер двоє - то ж це вже "гражданская" війна (як хотять переконати весь світ малороси) а не агресія козломордих рашкіних сучіх дітей...
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Оце чітка і правильна відповідь петесосам
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Божья роса в клинике знакомого актера- на самом деле лишь моча криворожденного нарка с амбициями. Пейте ее и втирайте в кожу лица. Перед зелевизором.
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Нет.Такое же быдло, как и Вы. Фапаю на нарка с анализами .
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Не кіпішуй, Костя. До корита тебе вже не підпустять. )))
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Саме "смішне", що вони самі в це не вірять. Бо робили це тихцем. Зніючи, що вчиняють державний злочин
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И шото все резко забыли что при Великом Пепе был такой совместный центр по контролю и координации по прекращению огня. В который входили кадровые офицеры армии РФ.
Ай-я-яй, ну как так то, это ж предательство и преступление! Верно, соевые? Підписавши протокол у Мінську 11 березня, нинішня влада не пішла далі попередньої, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 7160
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Тобто ви з росії та пропагуєте тут путінізм.
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всі хто проти Пеці - ахенти кримля і врагі народа )))
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Кацапе, вийди за двері, зніми "лапті", постукай і спитай дозволу зайти. Нашою, людською мовою, а не твоєю свинособачою. Інакше - пшол Nach Osten.
У СПАМ!
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Петя с Минском 2 крутил ватников,чтобы возродить Украинскую армию,а нынешняя власть с Минском 2 крутит шуры муры с ватниками и лугадонскими " власовцами",чтобы создать видимость того что они ВСЕГДА ГОТОВЫ! Підписавши протокол у Мінську 11 березня, нинішня влада не пішла далі попередньої, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 868
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т.е.Петя минск второй и не собирался выполнять?
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Минск 2 это ФСБшный проект,ты это спрашиваешь в какой роли?
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тільки зараз до тебе, кацапа, дійшло що Петя розвів твого недомірка ***** як останнього лоха. Як ти тепер жити будеш, усвідомивши що вашого альфа-самця опустили в очах світової громадськості?
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Украинская сторона в минском процессе сейчас не пошла дальше, чем украинская сторона в 2014 году - субъектность непризнанных республик не появляется от этого", - сообщил Резников.- лапшевес прокацапский ,а как же теперь выглядит оккупант - рашист после этих подписей,,,? подписи говорят,рашистской оккупации нет, в Украине "внутренний конфликт"
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Ну да как только пленных моряков обменяли и дали им квартиры, то получается ,что в Украине гражданский конфликт,хорошая картинка получилась для всего Мира
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Ты рассуждаешь как ватан, я говорю о военном конфликте Украины и оккупантом Россией а не о выдуманном Кремлём гражданском конфликте на Донбассе ,чтобы украинцы забыли о своём Крыме.
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Ти также будеш сидіти за державну зраду, якщо пропхаєте цей ганебний папір...
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цей рєзніков чи як його там просто туле горбатого влада це відповідальність за дії необмежена влада необмежена відповідальність за власні злочини . каддафі з шваброю в гузні не дасть збрехати
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как это "не пошла".если сделан очередной шаг по признанию представителей ОРДЛО основой новой ступени со стороны врага Украины?...если представители Зеленского хотят спрятаться за то,что все эти документы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ юридически обязательными,то следует вспомнить,что вообще "Минск" не являет собой какую-то юридически обязательную для исполнения площадку.Начиная с первых подписей Кучмы.Меркель,Олланда.Это просто некий формат,пытающийся играть по некоторым общесогласительным правилам.
Весь вопрос не в санкциях 9продолжат или нет).а вопрос в существовании самого этого "минско-нормандского формата" как переговорного процесса.санкции могут снять только после признания России непричастной к агрессии.СтОит напомнить.что Крым.за оккупацию которого и ввели обязательства санкций,так и остался оккупированным.Более уязвимые санкции против России ввели за вмешательства в выборы в США и сбитый "Боинг"..
Огромная ложь власти в том,что пытается напугать украинцев-мол,выйдем из "минска" и с РФ снимут санкции.Не снимут.Снимут только по согласованию между собой-имеет ли Россия статус агресссора или нет.А это коснётся и результатов суда по Сирии,сбитому "Боингу".поведение российских полулегальных военных в Лат. Америке и в оставлении попыток влезать в чужие выборы и попыток шантажа НАТО в Прибалтике.
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Яке чесне єврейське обличчя! Ну як такому не повірити!
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
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Кто -нибудь верит этому представителю маланской нациАнальности?
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И Резников тоже идиотом зеленым стал? Или он прикидывается? Есть же разница между 2014 м и 2020 м годами!
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