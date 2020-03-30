 Підписавши протокол у Мінську 11 березня, нинішня влада не пішла далі попередньої, - віцепрем'єр Резніков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
За його словами, наявність підписів під протоколом Тристоронньої контактної групи представників "Л/ДНР" не надає їм юридичну суб'єктність.
"Якщо ми підтвердили повноваження Захарченка та Плотницького в 2014 році, дозволивши їм підписатися під Мінськом угод поряд з повноважними представниками України, Росії та ОБСЄ, то нічого більше ми не зробили і зараз. Українська сторона в мінському процесі зараз не пішла далі, ніж українська сторона в 2014 році - суб'єктність невизнаних республік не виникає від цього", - повідомив Резніков.
Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ в Мінську був підписаний документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ був підписаний в тому числі і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.
а в 2020-м они в тексте прописаны.
https://espreso.tv/news/2020/03/28/zelenskyy_osobysto_davav_zgodu_na_quotkonsultaciynu_raduquot_z_quotldnrquot_borys_babin
Ай-я-яй, ну как так то, это ж предательство и преступление! Верно, соевые?
У СПАМ!
Весь вопрос не в санкциях 9продолжат или нет).а вопрос в существовании самого этого "минско-нормандского формата" как переговорного процесса.санкции могут снять только после признания России непричастной к агрессии.СтОит напомнить.что Крым.за оккупацию которого и ввели обязательства санкций,так и остался оккупированным.Более уязвимые санкции против России ввели за вмешательства в выборы в США и сбитый "Боинг"..
Огромная ложь власти в том,что пытается напугать украинцев-мол,выйдем из "минска" и с РФ снимут санкции.Не снимут.Снимут только по согласованию между собой-имеет ли Россия статус агресссора или нет.А это коснётся и результатов суда по Сирии,сбитому "Боингу".поведение российских полулегальных военных в Лат. Америке и в оставлении попыток влезать в чужие выборы и попыток шантажа НАТО в Прибалтике.
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!