 Підписавши протокол у Мінську 11 березня, нинішня влада не пішла далі попередньої, - віцепрем'єр Резніков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, наявність підписів під протоколом Тристоронньої контактної групи представників "Л/ДНР" не надає їм юридичну суб'єктність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ намагається зіграти в гру "ми тут повз проходили", але вона, як і раніше, залишається учасником військового конфлікту на Донбасі, - Резніков

"Якщо ми підтвердили повноваження Захарченка та Плотницького в 2014 році, дозволивши їм підписатися під Мінськом угод поряд з повноважними представниками України, Росії та ОБСЄ, то нічого більше ми не зробили і зараз. Українська сторона в мінському процесі зараз не пішла далі, ніж українська сторона в 2014 році - суб'єктність невизнаних республік не виникає від цього", - повідомив Резніков.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ в Мінську був підписаний документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ був підписаний в тому числі і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.