 Разумков підписав розпорядження про проведення 30 березня позачергового засідання Ради. ДОКУМЕНТ

Про це повідомила пресслужба парламенту у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання на 14 годину 30 березня 2020 року", - зазначається в тексті документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні о 14:00 збереться на позачергове засідання, - пресслужба Апарату ВР

Як повідомлялося, ВР 30 березня розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету. Ринку землі і банківського законопроєкту в порядку денному немає.