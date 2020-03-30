EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  1170  4
Все про:позачергове засідання (45) Разумков Дмитро (441)

 Разумков підписав розпорядження про проведення 30 березня позачергового засідання Ради. ДОКУМЕНТ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту сьогодні, 30 березня.

Про це повідомила пресслужба парламенту у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання на 14 годину 30 березня 2020 року", - зазначається в тексті документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні о 14:00 збереться на позачергове засідання, - пресслужба Апарату ВР

Разумков підписав розпорядження про проведення 30 березня позачергового засідання Ради 01

Як повідомлялося, ВР 30 березня розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету. Ринку землі і банківського законопроєкту в порядку денному немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185294
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Юрий Бутусов
31 хв ·

Зеленский не смог убедить "Слуг народа" голосовать против Коломойского
Президент Владимир Зеленский утратил контроль над своей фракцией и впервые не смог добиться от большинства "слуг народа" голосования за необходимые ему законопроекты сегодня 30 марта. Накануне 29 марта президент Владимир Зеленский обратился к депутатам в специальном телевизионном обращении: "Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта...
Теперь - очередь за народными депутатами.
Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь":https://censor.net.ua/…/zelenskiyi_prizval_nardepov_prinyat…

И депутаты выбрали путь - в повестку дня Верховной Рады 30 марта не включены ключевые законопроекты - о рынке земли и о запрете возврата средств национализированных банков: https://censor.net.ua/…/rada_segodnya_rassmotrit_voprosy_bo…
Причина - отсутствие необходимого числа голосов, о чем писал Цензор.Нет еще 28 марта: https://censor.net.ua/…/zelenskomu_ne_hvataet_golosov_za_an… . Законопроекты Зеленского полностью поддержали его главные политические оппоненты - "Европейская солидарность" и "Голос". Но монофракция "слуг" не дала своему президенту требуемую ему поддержку.
По данным Цензор.Нет, президент смог заручиться гарантированной поддержкой около 170-180 голосов в своей фракции из 254 - и это несмотря на неделю интенсивных переговоров. Законопроект балансирует на грани, голосов может и не хватить. Другие фракции и группы могут дать примерно 45-50 голосов, для гарантии надо надежно собрать среди слуг хотя бы 190.
Налицо раскол фракции, и чтобы не рисковать и не делать раскол явным, ключевые законопроекты решили перенести - когда, думаю, сегодня станет ясно. Безусловно, ОП будет продолжать работу по сбору голосов. И вполне вероятно, Зеленскому удастся переломить ситуацию, во всяком случае, президент прилагает для этого все усилия.
Но после того, как один из ключевых переговорщиков Зеленского - глава Офиса президента Андрей Ермак, оказался под ударом обвинений в коррупции со стороны "слуги народа" Гео Лероса, деятельность президента в Раде будет еще более затруднена.
 показати весь коментар
 
Раз в повестке нет закона о продаже земли, значит некоторые несознательные депутаты не захотели присоединится к земельной реформе Зеленского-Порошенко
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору