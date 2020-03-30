 Разумков підписав розпорядження про проведення 30 березня позачергового засідання Ради. ДОКУМЕНТ

Про це повідомила пресслужба парламенту у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання на 14 годину 30 березня 2020 року", - зазначається в тексті документа.
Як повідомлялося, ВР 30 березня розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету. Ринку землі і банківського законопроєкту в порядку денному немає.
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Зеленский не смог убедить "Слуг народа" голосовать против Коломойского
Президент Владимир Зеленский утратил контроль над своей фракцией и впервые не смог добиться от большинства "слуг народа" голосования за необходимые ему законопроекты сегодня 30 марта. Накануне 29 марта президент Владимир Зеленский обратился к депутатам в специальном телевизионном обращении: "Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта...
Теперь - очередь за народными депутатами.
Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь":https://censor.net.ua/…/zelenskiyi_prizval_nardepov_prinyat…
И депутаты выбрали путь - в повестку дня Верховной Рады 30 марта не включены ключевые законопроекты - о рынке земли и о запрете возврата средств национализированных банков: https://censor.net.ua/…/rada_segodnya_rassmotrit_voprosy_bo…
Причина - отсутствие необходимого числа голосов, о чем писал Цензор.Нет еще 28 марта: https://censor.net.ua/…/zelenskomu_ne_hvataet_golosov_za_an… . Законопроекты Зеленского полностью поддержали его главные политические оппоненты - "Европейская солидарность" и "Голос". Но монофракция "слуг" не дала своему президенту требуемую ему поддержку.
По данным Цензор.Нет, президент смог заручиться гарантированной поддержкой около 170-180 голосов в своей фракции из 254 - и это несмотря на неделю интенсивных переговоров. Законопроект балансирует на грани, голосов может и не хватить. Другие фракции и группы могут дать примерно 45-50 голосов, для гарантии надо надежно собрать среди слуг хотя бы 190.
Налицо раскол фракции, и чтобы не рисковать и не делать раскол явным, ключевые законопроекты решили перенести - когда, думаю, сегодня станет ясно. Безусловно, ОП будет продолжать работу по сбору голосов. И вполне вероятно, Зеленскому удастся переломить ситуацию, во всяком случае, президент прилагает для этого все усилия.
Но после того, как один из ключевых переговорщиков Зеленского - глава Офиса президента Андрей Ермак, оказался под ударом обвинений в коррупции со стороны "слуги народа" Гео Лероса, деятельность президента в Раде будет еще более затруднена.