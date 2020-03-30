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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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 Кабмін посилює карантинні заходи через коронавірус, - Ємець

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу міністра охорони здоров'я Іллі Ємця щодо посилення карантинних заходів через коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду 29 березня.

"Ми маємо захистити українців. Я все життя рятую життя людей і зараз зроблю усе, щоб якомога менше наших співгромадян постраждали від коронавірусу. Діяти треба швидко і рішуче", - заявив Ілля Ємець.

Ухвалена постанова передбачає, що на осіб, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) або хворіють на коронавірусну хворобу (COVID-19) та не потребують госпіталізації, покладається обов’язок дотримуватися режиму самоізоляції з метою запобігання поширенню хвороби в Україні.

Особи, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягатимуть обсервації (ізоляції) протягом 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

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Обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.

Крім того, постанова передбачає, що до 5 квітня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України має розробити та впровадити Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції та обсервації.

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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада домовилася з деякими готелями щодо облаштування там місць для обсервації повернутих з інших країн громадян.

Крім того, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабмін спростив отримання допомоги з безробіття на період карантину.

Кабмін посилює карантинні заходи через коронавірус, - Ємець 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185292
 
 
 Топ коментарі
 
блін, вірус вже на повну катушку атакує, а в нас все тільки "должен", "обязан". "разработать".. Все в майбутньому часі.. Блін, а робити це все потрібно було ще вчора, а не масками барижити !!
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Очко сыграло - боится шо уголовное дело начнут ЗА САБОТАЖ
А ПОРА
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ему бояться нужно не ментов, а каштанов и фонарных столбов
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Вот скажите . Прилетел первый самолёт с масками и тестами из Китая
ПОЛНАЯ НЕРАЗБЕРИХА С КОЛИЧЕСТВОМ - короче растащили
Кто должен был потребовать открытие уголовного дела ? МИНИСТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ !!!!
Этого урода , всю жизнь прожившего на налоги украинцев, просто надо посадить
ВЛАСТЬ ПРОСТО ЗАИГРАЛАСЬ , а украинцы все терпят
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власть просто обосралась. точнее, обосралась страна. да здравствуют 73%
мне не охота размышлять над деталями. главное - у этой власти до сих пор нет стратегии. если стратегии нет, то при любом качестве исполнителей...
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- Молчи, несчастная старуха! - угрожающе перебил ее Емец. - Я кардиохирург. Ты не понимаешь, я - легенда! Сколько тебе лет вообще, галимая бабка?
- Все равно сдохнет, - пожал плечами Емец. - Но для этого мне нужна полнота полномочий. Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3184633
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Я это его высказывание "еще живы"(С) об украинцах никогда не забуду.
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- Смерть всем, - немедленно сказал Емец. - Быстрее бы все сдохли, твари, как я их ненавижу, этих гребаных людей, быдло, говно. Мне нужны все полномочия, чтоб на медицинские закупки сел мой человек, иначе хер вам, а не закупки, Авакову позвоню, пусть посадит, смерть, повсюду смерть! Всех сгною на карантине, я кардиохирург, вы не понимаете, я - легенда! Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3184633
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правильные слова... да только действия до этого дня были катастрофично безответственные, с теми ж новоприбывшими из очагов заразы... нельзя было доверять слову (даже бамажке) о добровольной самоизоляции... это такой капкан...в котором мы оказались все из-за непродуманных шараханий и панки внутри власти... ну Вы же, как медик, это понимаете???
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власть? вы считаете, у нас есть власть?
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ну они то думают что они - власть... и 73 процента им доверили порулить...
(а остальные - не доверили б им и собаку выгулять))))
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дык... они же за собакой не подберут а размажут по всей улице...
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Думаешь в таком концлагере вертухаем поработать за миску баланды?
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нет... просто думаю и анализирую...и стараюсь не портить себе ауру...
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А вот этот вот Емец, автор "еще живы"(с) про здоровых жителей Украины - он еще не в дурке?
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прикиньте! мало того, оно еще и министр, и нифига не в отставке!
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блін, вірус вже на повну катушку атакує, а в нас все тільки "должен", "обязан". "разработать".. Все в майбутньому часі.. Блін, а робити це все потрібно було ще вчора, а не масками барижити !!
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С одним « должен» я соглашусь -ЕМЕЦ ДОЛЖЕН УЖЕ СИДЕТЬ В СИЗО , а не в кресле министра
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які підстави вам потрібні? Порожні аптеки не підстава? Здорожчання ліків не підстава? Необорудовані як слід лікарні не підстава? До лікарів питань немає, ці люди зараз несуть на собі весь тягар надзвичайної ситуації, ризикують, без відповідного захисту працюють по декілька змін, а от до тих, хто сидячи в комфортних кабінетах, мав би підготуватись, мав для цього ресурси, повноваження і інформацію, - питань та претензій дуже багато.
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на жаль, це розуміють лише ті, хто не може купити собі засоби захисту, парацетамол та інші необхідні під час пандемії речі. А ще краще це розуміють ті, хто вже в лікарні, та не отримує всього того, що мав би, але так і не зробив свєчасно ємець та інша зелена гидота. Українці відчувають на собі всю необхідність та несвоєчасність заходів, на які неспромоглась зелена влада. І допомоги чекати незвідки, бо всі країни зараз боряться з короною, їм своїх громадян рятувати потрібно, а не тих, на кого начхала своя ж влада.
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чехарда... самое время перетасовкой заниматься...
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В принципе это концлагеря в чистом виде. Когда кого из кричавших "Ату их!!" будут тащить волоком оторвав от семьи и близких в крематорий при таком концлагере, то пусть покается хоть перед самим собой за проявленную сегодня тупость. Вот позволяют ли Законы Украины и Конституция без суда и следствия бросать граждан в тюрьмы или сажать под домашний арест. Ведь тут предлагается лишать людей всех прав только если кому покажется что у него ковидка.
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Дебил, а что такое Чрезвычайное положение не? Мозга дебила не хватает подумать? Когда тебя, дебила, просят дома сидеть и ты, дебил, прёшь за бугор, кто виноват что ты дебил и твое место или на кладбище или в концлагере, чтобы ты никого с собой на кладбище не потащил за собой.
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Смотри не обосрись перед смертью.... похоронят в мусорном пакете в выгребной яме....
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дідовик..
ти теж обісрешся...

звичайно не від страху..
а пристрелений на місці при спобі втечі з карантину.. свободолюбивий ти наш...
трупи вже не утримують фекалії
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Да в том то и дело что похоронят тысячи из-за таких дебилов как ты. Фу.
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только что прочитал новость с днепра! врач и зам мера обратился к населению дебильному с просьбой животным сидеть тупорылым овцам дома, а не разгуливать табунами по паркам . и жарить шашлыки,играть в бадминтон как будто ничего и нет. когда мол начнут вот болеть и умирать штабелями они и их родственники может тогда поймут! ну нахер мне и нормальным адекватным людям болеть и умирать из за этих уродов.и тех бабезян которых вчера эвакуировали с вьетнама в киев... им домой хочется и обмыть приезд наверное на родину, а другим на кладбище из за вас сук не хочется мрази проклятые, просто паковать армией нужно всех в наручники и вывозить скот куда то на стадион и обмотать колючей проволокой. животные ау.... дайте шанс другим людям не заразиться от вас и выжить...((
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У тебя истерика...... Успокойся. Вирус пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. Через тебя тоже, кстати. Так что просто готовся и не жди смерти а действуй. Я с семьей переболел ковидкой с минимальными симптомами и все окей.
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не умничай .и вспомни испанию италию по 10 тысяч умерших каждый день! и никого не пронесло. так что ..... не всем так повезло как тебе. мне 62 у меня гипертония и сах. диабет и другое сердечное .так что не умничай. ((
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Я конечно приношу свои соболезнования, но я тут ни при чем! Новый вирус убьет часть популяции и это Закон Природы. Как избежать смерти? Смотри и выполняй рекомендации Комаровского по тегу пневмония.
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вот я и выполняю , и не только раскрученного комаровского терапевта а вирусологов.сижу дома. выходя одеваю маску и перчатки .делаю что нужно. тоесть ты готов смирится с тем что вирус убьет возможно твоих родственников... братьев. сестёр. бабушек и дедушек. кумовей и друзей и так далее. или ты ограничился только своей семьёй из трёх или сколько у тебя человек? а остальные пусть умирают...что мол сделаешь....популяция?! так думать так и пол планеты вымрит....* было бы всё так просто если бы не было так грустно, в благополучных богатых странах умерло вот уже по 11 тысяч человек... они наверное тоже так же думали.ах ...что будет то будет! популяция же идёт....((
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Еще раз говорю, у тебя истерика. Никакие маски, перчатки, противогазы не уберегут тебя от встречи с вирусом. Но организм уже будет истощен истерией и без боя сдаться перед этим вирусом. Успокойся.....
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мне ничего ненужно смотреть...я пенсионер и сутками время провожу в инете по всему инету и разные темы. особенно политика .это моё так сказать хобби. я всё вижу и читаю и слежу не вставая с кресла ... так что я (проффи в новостях...))
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В Киеве мамашы с детьми лобызают детские площадки, собирают и разносят вирус, полиция на вызов приезжает и уезжает ничего не предпринимая. Никаких протоколов и штрафов. Пока полиция и Президент будут беззубыми и безяйцевыми, трагедия Италии и Испании будет все ближе и ближе.
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нема поки що закону,щоб штрафувати тих,хто не підписався на самоізоляцію чи обсервацію.. (
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Дебилам только Закон нужен, своих мозгов нет. Ваши родители и дети помирать у вас на глазах будут, а вы будете скулить и ждать Закон.
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В Украине, как на всем постсавке существует 3 степени запрета:
1. Запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещено - для всех жителей Украины, кроме представителей высшей власти и депутатов всех мастей.
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"кроме представителей высшей власти и депутатов всех мастей."

А також їх родичів, друзів, бізнес-партнерів, сватів, братів. шлюх, проституток, водів, прибиральників, шеф-поварів, охоронців, прислуга різного роду, і тп. 1 000 000 осіб набереться.
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Шахова сажать нужно было,любой вирусный теперь может показать на него пальцем и сказать - почему ему можно было не изолироваться,по приезду из Европы, а я обязан.
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Іллюшка, а ти що ще воняєш? Іди участок на цвинтарі вибирай - тобі менше року осталось.
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А где вы раньше были, две недели назад, три недели назад?

То, что сделала украинская власть в лице зеленского, емца и других, это преступление против Украины! Тотальная ложь и популизм которыми манипулировали зеленский и его команда, уверяя что украинские медики и медицина всем обеспечены, наплевательское отношение к гражданам Украины. Это не прощается.
За слова Емца, что в людей старше 65 лет в условиях экономического кризиса не стоит "вкладывать деньги", нужно судить, а господин зеленский должен уйти в лучшем случаи в отставку.
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В Пенсионном фонде Украины и так гигантская дырища, зачем им о пенсионерах заботиться. Это не выгодно.
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В Україні пенсіонери якраз скоріше виживуть ніж молоді, тому що пенси через стільки пройшли що мають в критичних ситуаціях залізну дисципліну та навички самовиживання - і так грошей немає то сидять тихо по домівках. а молодь - тупа і дуже нахабна. тому і хворіють частіше.
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Никакой Кабмин, никакие его "распоряжение" не может, не имеет законного права закрывать человека вне дома, и даже дома, без решения суда.
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Любой человек имеет право на самоубийство. Но только не нанося, при этом, вред окружающим.
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А ещё - права человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Закрывать человека без решения суда это нарушение его прав и свобод. Есть тесты, но держиморды не хотят тратиться .
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Что сделали:-
позапускали по 50000граждан в день через границу без обсервации.
создали условия для внутренней передачи вируса
закупили сомнительные тесты.
ввели ограничения для бактериальных инфекций
нет данных, какие последствия оставляет после себя вирус,как частоон возвращается
система диагностики опаздывает(вирус должен быть идентифицирован и дан ответ в течение 12-24 часов),не идентифицирует вирус в первые 7 дней до присоединения грибов и бактерий.
отсутствуют противовирусные препараты прямого действия на оболочку вируса
контроль за бригадами скорой помощи(врачей нужно тестировать каждые 7дней- 1 врач скорой помощи носитель вируса может за неделю перезаражать достаточно неадекватно настроенных граждан самодиагностировавших у себя вирус), связь обратная слабая с больницами, не все бригады отправляются на самоизоляцию
процент медиков согласных работать на предложенных условиях тает с каждым днем
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этот подонок еще разве в отставку не подал ?
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И одно из мероприятий - это отставка министра МОЗ ! И это правильно ! Ведь ему уже 64+ , а ,как он сам говорил, после 65 люди - трупы ! Вот он и перешел в эту категорию ДОСРОЧНО !С чем его и поздравляю !
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ну да, мама поехала жить на дачу, кто ей чего привезёт ?
карантин ок, но по ночам алкаши песни поют, а оштрафуют у кого можно поживиться
короче, государство-помойка
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