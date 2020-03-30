 Кабмін посилює карантинні заходи через коронавірус, - Ємець

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду 29 березня.
"Ми маємо захистити українців. Я все життя рятую життя людей і зараз зроблю усе, щоб якомога менше наших співгромадян постраждали від коронавірусу. Діяти треба швидко і рішуче", - заявив Ілля Ємець.
Ухвалена постанова передбачає, що на осіб, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) або хворіють на коронавірусну хворобу (COVID-19) та не потребують госпіталізації, покладається обов’язок дотримуватися режиму самоізоляції з метою запобігання поширенню хвороби в Україні.
Особи, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягатимуть обсервації (ізоляції) протягом 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.
Обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.
Крім того, постанова передбачає, що до 5 квітня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України має розробити та впровадити Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції та обсервації.
Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада домовилася з деякими готелями щодо облаштування там місць для обсервації повернутих з інших країн громадян.
Крім того, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабмін спростив отримання допомоги з безробіття на період карантину.
А ПОРА
ПОЛНАЯ НЕРАЗБЕРИХА С КОЛИЧЕСТВОМ - короче растащили
Кто должен был потребовать открытие уголовного дела ? МИНИСТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ !!!!
Этого урода , всю жизнь прожившего на налоги украинцев, просто надо посадить
ВЛАСТЬ ПРОСТО ЗАИГРАЛАСЬ , а украинцы все терпят
мне не охота размышлять над деталями. главное - у этой власти до сих пор нет стратегии. если стратегии нет, то при любом качестве исполнителей...
- Все равно сдохнет, - пожал плечами Емец. - Но для этого мне нужна полнота полномочий. Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3184633
(а остальные - не доверили б им и собаку выгулять))))
ти теж обісрешся...
звичайно не від страху..
а пристрелений на місці при спобі втечі з карантину.. свободолюбивий ти наш...
трупи вже не утримують фекалії
https://www.youtube.com/watch?v=0pvR6tN4SOY
1. Запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещено - для всех жителей Украины, кроме представителей высшей власти и депутатов всех мастей.
А також їх родичів, друзів, бізнес-партнерів, сватів, братів. шлюх, проституток, водів, прибиральників, шеф-поварів, охоронців, прислуга різного роду, і тп. 1 000 000 осіб набереться.
То, что сделала украинская власть в лице зеленского, емца и других, это преступление против Украины! Тотальная ложь и популизм которыми манипулировали зеленский и его команда, уверяя что украинские медики и медицина всем обеспечены, наплевательское отношение к гражданам Украины. Это не прощается.
За слова Емца, что в людей старше 65 лет в условиях экономического кризиса не стоит "вкладывать деньги", нужно судить, а господин зеленский должен уйти в лучшем случаи в отставку.
позапускали по 50000граждан в день через границу без обсервации.
создали условия для внутренней передачи вируса
закупили сомнительные тесты.
ввели ограничения для бактериальных инфекций
нет данных, какие последствия оставляет после себя вирус,как частоон возвращается
система диагностики опаздывает(вирус должен быть идентифицирован и дан ответ в течение 12-24 часов),не идентифицирует вирус в первые 7 дней до присоединения грибов и бактерий.
отсутствуют противовирусные препараты прямого действия на оболочку вируса
контроль за бригадами скорой помощи(врачей нужно тестировать каждые 7дней- 1 врач скорой помощи носитель вируса может за неделю перезаражать достаточно неадекватно настроенных граждан самодиагностировавших у себя вирус), связь обратная слабая с больницами, не все бригады отправляются на самоизоляцию
процент медиков согласных работать на предложенных условиях тает с каждым днем
карантин ок, но по ночам алкаши песни поют, а оштрафуют у кого можно поживиться
короче, государство-помойка