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 Політика України
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Все про:Кабмін (4009) звільнення (816) Уманський (12) Денис Шмигаль (166) Ємець Ілля (34)

 Шмигаль вніс у Раду проєкти постанов про звільнення Ємця та Уманського

У Верховній Раді зареєстровано проєкти постанов про звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського.

Документи про звільнення Ємця та Уманського з'явилися на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатором проєктів постанов є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Постанови спрямовані на розгляд профільних комітетів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоров'я - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від "ЄС" Геращенко. ФОТО

Водночас зареєстрували проєкти постанов про призначення міністром охорони здоров'я Максима Степанова - колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації, міністром фінансів Сергія Марченка і міністром енергетики та захисту довкілля Ольгу Буславець.

На порядку денному позачергового засідання парламенту зазначено, що депутати мають розглянути зміни міністра охорони здоров'я, міністра фінансів і міністра енергетики.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня. На ньому депутати розглянуть пакет законопроєктів для подолання кризи, викликаної епідемією коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185288
 
   
 Топ коментарі
 
ну емца только на увольнение, так как ему скоро 65, то пусть готовится становиться трупом
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Не довго музика играла, не довго фраєр танцював! Шмыгаль внес в Раду проекты постановлений об увольнении Емца и Уманского - Цензор.НЕТ 6033
Безмежні лише всесвіт та дурість людська - Альберт ЕЙНШТЕЙН
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Не долго музыка играла .... Турбоминистры турборежима тарбодурости. Так быстро еще ни одна власть не сыпалась. А в кабмине до сих пор треть мест вакантные. Посмотрим что будет дальше после пленок Геруса\Ермака
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Не долго музыка играла .... Турбоминистры турборежима тарбодурости. Так быстро еще ни одна власть не сыпалась. А в кабмине до сих пор треть мест вакантные. Посмотрим что будет дальше после пленок Геруса\Ермака
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мне вот кажется шо за месяц Путин начнет.....
ибо нефтегаз - просрал, ну а вирус - так у него тонны вирусов есть в лабораториях.
и наша т.н. "власть" по-моему подыгрывает(шоб началась цивил-вор, война гражданская то есть) а потом порешают
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ну емца только на увольнение, так как ему скоро 65, то пусть готовится становиться трупом
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Не довго музика играла, не довго фраєр танцював! Шмыгаль внес в Раду проекты постановлений об увольнении Емца и Уманского - Цензор.НЕТ 6033
Безмежні лише всесвіт та дурість людська - Альберт ЕЙНШТЕЙН
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Насправді, це не смішно - зелебобіки призначили абсолютно некомпетентних людей, які думали, що посидять на поток, порішають питання - а тут жопа. А у низ ані мізків, ані навичок з нею справитися. Це ще раз свідчить про те, що зекоманда не призначає професіоналів, а лише бариг.
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Это Уманский некомпетентен? Не болтайте ерундой, таварищь.
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Эмцю скоро буде 65 років, навіщо нам трупи при владі?
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Мдааа......Шмыгаль еще тот политик. Ни команды, ни стратегии. Сиюминутные эмоции. Заведет он страну в угол безвластия.
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Дайте хтось Клоуну дімедролу - я вже не встигаю запам'ятовувати "нові лиця" в уряді.
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Ему от диарреи что-то нужно. Похоже он потек уже
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А давай для диареи.
Надо всё попробовать, может что то поможет.
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25-денні міністри Зелі. Шмигаль вніс у Раду проєкти постанов про звільнення Ємця та Уманського - Цензор.НЕТ 6548
Щось сам Зеля засидівся
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Дєдушка Ємець, всеж встиг зі своїм синком швиденько забрати під свій нагляд аптеки та лікарні країни?! Може треба перевірити, кому ще з родичів Ємець дав доступ то медичних программ, під шумок к- вірусу???
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Шановні, а відповідальність хто буде нести за призначення цих міністрів?
- Зеленский?
- Шмигаль?
- Монобільшість?
Ну, чисто логічно, то так. Що будемо з ними робити?
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Правильне питання - Що далі цей цирк при владі буде робити з країною? І до яких пір нарід це буде "їсти".
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Пи...ец подкрался незаметно, хоть виден был из далека...
Твари порохоботы! Предупреждали они, видите ли, год назад, что этот бл...ий цирк добром не кончится. Накаркали? Одно правительство не проработало и пол года, в другом, через двадцать шесть дней меняют министра здравоохранения, в разгар эпидемии, и министра финансов в разгар кризиса. Ну провалили подготовку к эпидемии, два месяца ковыряясь в носу, и угробили за год экономику, ну и что? Ведь с самыми лучшими намерениями, мальчик ведь старался, ну не получилось, но ведь он хотел. И кроме того, ведь было весело? Ну чего же вы не смеетесь? Ведь весело же? Ну смейтесь же, твари!
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Это агония зе!леного режима. Следующие будут хуже - нормальные люди к ним не пойдут.
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шо, @#$здець, насиділись вже у креслах зелених утирків та наміністерились? збудували нову країну?
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Емець не політик і хоча б казав правду.
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Уволился Уманский, единственный адекватный министр в правительстве Украины. Вот так комментируют его увольнение:
" Честная попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать? закончилась решением Зеленского о его отставке. Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский."

Увольнение Уманского говорит о том,что Зеленский не собирается проводить настоящие реформы в Украине, настоящую борьбу с коррупцией и монополизмом, а значит и развиваться, улучшать свое положение Украина во главе с Зеленским не будет, не для этого зеленские шли во власть.
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