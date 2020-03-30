 Шмигаль вніс у Раду проєкти постанов про звільнення Ємця та Уманського

Документи про звільнення Ємця та Уманського з'явилися на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатором проєктів постанов є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Постанови спрямовані на розгляд профільних комітетів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоров'я - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від "ЄС" Геращенко. ФОТО

Водночас зареєстрували проєкти постанов про призначення міністром охорони здоров'я Максима Степанова - колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації, міністром фінансів Сергія Марченка і міністром енергетики та захисту довкілля Ольгу Буславець.

На порядку денному позачергового засідання парламенту зазначено, що депутати мають розглянути зміни міністра охорони здоров'я, міністра фінансів і міністра енергетики.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня. На ньому депутати розглянуть пакет законопроєктів для подолання кризи, викликаної епідемією коронавірусу.