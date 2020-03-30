 Шмигаль вніс у Раду проєкти постанов про звільнення Ємця та Уманського

Документи про звільнення Ємця та Уманського з'явилися на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Ініціатором проєктів постанов є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Постанови спрямовані на розгляд профільних комітетів.
Водночас зареєстрували проєкти постанов про призначення міністром охорони здоров'я Максима Степанова - колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації, міністром фінансів Сергія Марченка і міністром енергетики та захисту довкілля Ольгу Буславець.
На порядку денному позачергового засідання парламенту зазначено, що депутати мають розглянути зміни міністра охорони здоров'я, міністра фінансів і міністра енергетики.
Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня. На ньому депутати розглянуть пакет законопроєктів для подолання кризи, викликаної епідемією коронавірусу.
ибо нефтегаз - просрал, ну а вирус - так у него тонны вирусов есть в лабораториях.
и наша т.н. "власть" по-моему подыгрывает(шоб началась цивил-вор, война гражданская то есть) а потом порешают
Безмежні лише всесвіт та дурість людська - Альберт ЕЙНШТЕЙН
Надо всё попробовать, может что то поможет.
Щось сам Зеля засидівся
- Зеленский?
- Шмигаль?
- Монобільшість?
Ну, чисто логічно, то так. Що будемо з ними робити?
Твари порохоботы! Предупреждали они, видите ли, год назад, что этот бл...ий цирк добром не кончится. Накаркали? Одно правительство не проработало и пол года, в другом, через двадцать шесть дней меняют министра здравоохранения, в разгар эпидемии, и министра финансов в разгар кризиса. Ну провалили подготовку к эпидемии, два месяца ковыряясь в носу, и угробили за год экономику, ну и что? Ведь с самыми лучшими намерениями, мальчик ведь старался, ну не получилось, но ведь он хотел. И кроме того, ведь было весело? Ну чего же вы не смеетесь? Ведь весело же? Ну смейтесь же, твари!
" Честная попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать? закончилась решением Зеленского о его отставке. Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский."
Увольнение Уманского говорит о том,что Зеленский не собирается проводить настоящие реформы в Украине, настоящую борьбу с коррупцией и монополизмом, а значит и развиваться, улучшать свое положение Украина во главе с Зеленским не будет, не для этого зеленские шли во власть.