 Фракція "ЄС" проголосує за ринок землі тільки в разі заборони на продаж держземель, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив п'ятий Президент України і лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Європейська Солідарність" в цих умовах категорично проти продажу державної землі. Ми готові підтримати відкриття ринку землі для того, щоб власники земельних паїв, які є ними вже понад 20 років, мали можливість розпоряджатися своєю власністю. Але державна власність – 11,5 мільйонів державної землі, комунальна, муніципальна власність точно не має продаватися зараз в цих умовах", – зазначив він.

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За словами Порошенка, зараз де-факто ультиматимумом є те, щоб поставити жорстку заборону продажу державної землі в цьому законі. Державна земля має в цих умовах залишатися державною без обмежень термінів.

Також п'ятий президент додав, що профільний комітет повинен розглядати поправки до закону про землю, і від його результатів залежатиме голосування на засіданні.

"Поки що нам сказали, що нарешті вирішили піти на зустріч і заборонити продаж державної і муніципальної землі, забезпечити перевірку чистоти коштів, які використовуються в ринку землі. Забезпечити запровадження земельного кадастру, всіх необхідних документів для захисту селян, для того, щоб через мінімальну ціну захистити інтереси людини в селі. І я твердо переконаний, що партія "Європейська Солідарність" доб’ється зазначених результатів і ми визначимося щодо голосування по цьому важливому закону", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планує розглянути закон про землю, банки та інші законопроєкти.