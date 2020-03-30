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Все про:земля (540) Порошенко (11628) Європейська Солідарність (313) ринок землі (132)

 Фракція "ЄС" проголосує за ринок землі тільки в разі заборони на продаж держземель, - Порошенко

"Європейська Солідарність" готова підтримати ухвалення закону про землю у тому випадку, якщо в документі буде передбачена заборона на продаж державної землі, а також інші поправки, які були запропоновані депутатами фракції з метою зробити ринок землі прозорим, доступним перш за все для дрібних фермерів, убезпечити його від надмірної концентраціі та відмивання сумнівних коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив п'ятий Президент України і лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Європейська Солідарність" в цих умовах категорично проти продажу державної землі. Ми готові підтримати відкриття ринку землі для того, щоб власники земельних паїв, які є ними вже понад 20 років, мали можливість розпоряджатися своєю власністю. Але державна власність – 11,5 мільйонів державної землі, комунальна, муніципальна власність точно не має продаватися зараз в цих умовах", – зазначив він.

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За словами Порошенка, зараз де-факто ультиматимумом є те, щоб поставити жорстку заборону продажу державної землі в цьому законі. Державна земля має в цих умовах залишатися державною без обмежень термінів.

Також п'ятий президент додав, що профільний комітет повинен розглядати поправки до закону про землю, і від його результатів залежатиме голосування на засіданні.

"Поки що нам сказали, що нарешті вирішили піти на зустріч і заборонити продаж державної і муніципальної землі, забезпечити перевірку чистоти коштів, які використовуються в ринку землі. Забезпечити запровадження земельного кадастру, всіх необхідних документів для захисту селян, для того, щоб через мінімальну ціну захистити інтереси людини в селі. І я твердо переконаний, що партія "Європейська Солідарність" доб’ється зазначених результатів і ми визначимося щодо голосування по цьому важливому закону", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планує розглянути закон про землю, банки та інші законопроєкти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185287
 
   
 Топ коментарі
 
так они исключительно ради продажи госземли это и затеяли
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компанія дерибанщиків з кацапськими зв'язками готова прихопити українські землі.
в Омані про все домовились.
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Чуєш ,накуй мені рити під людину в якої на лобі написано агент російських спецслужб?
Тут тількі сліпий,або підлеглий не бачить його плідної праців на РФ.
ПОП был Главой совета НБУ с января 2007 года по (теоретически) 23 декабря 2010 года, а фактически - до апреля 2012 года... И именно при нем пошел рост курса...
https://www.facebook.com/notes/oleksa-kit/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB/948022541907336
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Не топите за Барыгу , ему не светит !
Вилла в Марбелье по сеседству с Патрушевым , там и вилла Кабаевой .
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За Сталіним дебіли плакали, за Брежнєвим теж, і за Петром плачуть одні дебіли.
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Судячи з усього, бидло що обрало і опущеного клована -таки пробує на смак хрен Бені у вигляді смачного і цілющого дефолту.
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У тебе все зводиться до чоловічих геніталій. Часто думаєш про фалоси? Під час цього ти збуджуєшся?
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Ти ж сам пишеш про "хрен Бені ". Не встидайся, ти такий який є.
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справа скоріше у "совковій" свідомості нашого народу..

знаходять собі якогось ХазяїНА(Лідера) і моляться потім на нього до скону..

кажуть,у віддалених селах турківського району досі ВВАжають,що Ющенко-Президент... Фракція "ЄС" проголосує за ринок землі тільки в разі заборони на продаж держземель, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9878
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привчив до себе в1вц1в в1вчар. Ось вони 1 мэкають , бо э секта .
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ПАП светит президенство, сегодня, как никогда за год ) так что
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антирейтинг сумасшедший . Если не будет консолидации на кого то другого , то пройдет Бойко . Но если консолидироваться то есть шанс зайти патриоту .
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погоджусь..
НЕМАЄ ЗМІСТУ об"Єднуватись навколо "старих" -Яценюка,Порошенко,ТИмошенко..
антирейтинг більший навіть ніж зараз у Зеленського...

антирейтинг офуєнний,тому Бойко обійде..
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порошенко готував собі бойко суперником на другий тур на минулих виборах..

ЗЕ його обламав..Що не дивно при 50-відсотковому рейтингу Бариги..

на умовних виборах 2020 ПЄтя Бойко вже не обходить...
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бойко равно медведчук кум пуйловский ,а не "голобородько" - второй тур наш)
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Порох, пора делать путч, майдан, революцию...что нибудь, но уже пора!
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земля должна принадлежать государству/народу
в собственности тоже может, под жильём, под заводами итд,
но рынок не может вырости из нищеты
необходима национализация сх земель и не только
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