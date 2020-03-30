 Фракція "ЄС" проголосує за ринок землі тільки в разі заборони на продаж держземель, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив п'ятий Президент України і лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
"Європейська Солідарність" в цих умовах категорично проти продажу державної землі. Ми готові підтримати відкриття ринку землі для того, щоб власники земельних паїв, які є ними вже понад 20 років, мали можливість розпоряджатися своєю власністю. Але державна власність – 11,5 мільйонів державної землі, комунальна, муніципальна власність точно не має продаватися зараз в цих умовах", – зазначив він.
За словами Порошенка, зараз де-факто ультиматимумом є те, щоб поставити жорстку заборону продажу державної землі в цьому законі. Державна земля має в цих умовах залишатися державною без обмежень термінів.
Також п'ятий президент додав, що профільний комітет повинен розглядати поправки до закону про землю, і від його результатів залежатиме голосування на засіданні.
"Поки що нам сказали, що нарешті вирішили піти на зустріч і заборонити продаж державної і муніципальної землі, забезпечити перевірку чистоти коштів, які використовуються в ринку землі. Забезпечити запровадження земельного кадастру, всіх необхідних документів для захисту селян, для того, щоб через мінімальну ціну захистити інтереси людини в селі. І я твердо переконаний, що партія "Європейська Солідарність" доб’ється зазначених результатів і ми визначимося щодо голосування по цьому важливому закону", – наголосив Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планує розглянути закон про землю, банки та інші законопроєкти.
Тут тількі сліпий,або підлеглий не бачить його плідної праців на РФ.
ПОП был Главой совета НБУ с января 2007 года по (теоретически) 23 декабря 2010 года, а фактически - до апреля 2012 года... И именно при нем пошел рост курса...
https://www.facebook.com/notes/oleksa-kit/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB/948022541907336
Вилла в Марбелье по сеседству с Патрушевым , там и вилла Кабаевой .
знаходять собі якогось ХазяїНА(Лідера) і моляться потім на нього до скону..
кажуть,у віддалених селах турківського району досі ВВАжають,що Ющенко-Президент...
НЕМАЄ ЗМІСТУ об"Єднуватись навколо "старих" -Яценюка,Порошенко,ТИмошенко..
антирейтинг більший навіть ніж зараз у Зеленського...
антирейтинг офуєнний,тому Бойко обійде..
ЗЕ його обламав..Що не дивно при 50-відсотковому рейтингу Бариги..
на умовних виборах 2020 ПЄтя Бойко вже не обходить...
в собственности тоже может, под жильём, под заводами итд,
но рынок не может вырости из нищеты
необходима национализация сх земель и не только
Завтра будуть здавати Україну і українську землю.
https://www.youtube.com/watch?v=6BHbMiXAPIs