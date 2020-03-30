 Якщо голосів забракне, запропонуємо хворим колегам прийти і проголосувати в захисних костюмах, - Арахамія

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".
За його словами, на позачерговому засіданні не візьмуть участь близько 30 депутатів від фракції. Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко також підтвердив, що на позачергове не прийде до 30 депутатів від "Слуги народу".
"У нас теж є люди, які захворіли не на коронавірус, але просто хворіють. Є люди, які офіційно на карантині, люди на самоізоляції. Станом на цей момент, у нас є десь 215-220 осіб (всього у фракції 248 депутатів. - Ред.)", - сказав Арахамія.
Він пояснив, що якщо забракне голосів, у фракції "Слуга народу" запропонують одягнути окремих депутатів у захисні костюми для того, щоб вони могли прийти і взяти участь у голосуванні.
Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня. На ньому депутати розглянуть пакет законопроєктів для подолання кризи, викликаного епідемією коронавірусу.
Костюм зеленого гандона дуже їм "личить, мої любі"
ВОТ В УКРАИНЕ точно средневековье - кредит под 32 !!!!! Процента
За это должны отвечать депутаты !
[Переслано від Коронавирус LIVE]
ВОЗ опровергла одно из самых расхожих предубеждений по поводу коронавируса.
Коронавирус не передается через воздух.
Такой вывод в воскресенье, 29 марта, обнародовала Всемирная организация здравоохранения на своем официальном сайте.
В заявлении ВОЗ разъясняется, что заражение происходит путем прямой передачи мелких капель, выделяемых из дыхательных путей (носа или рта больного - при кашле или чихании). При этом заражение происходит, когда здоровый человек находится в непосредственной близости от зараженного - примерно в метре от него.
В организации установили, что капли, содержащие вирус, слишком тяжелы, чтобы задерживаться в воздухе. Они оседают на поверхности, но в воздухе не находятся. Следовательно, если пройти там, где за несколько минут или часов до того находился больной, заразиться невозможно.
Во Всемирной организации здравоохранения вновь подчеркнули, что защиту от заражения обеспечивает удаление от носителя вируса на расстояние в 1 метр, нельзя также прикасаться к поверхностям, которые могут содержать дыхательные выделения или слюну больного человека, надо тщательно мыть руки или дезинфицировать их специальными средствами.
https://tabloid.pravda.com.ua/focus/5ca6f735a7289/
(по Козьме Пруткову, ли почти по нему)
1. Что не слуга то и дебил.
2. Плюнь в состав партии "Слуга народа" - если не в дебила попадёшь то в коррупционера или предателя точно.
3. Каков поп таков и приход. Каков президент таковы и члены его парти.
4. Мандат члена партии "Слуга народа" есть первое звено в цепочки наручников для преступника.
5. Лучше скажи мало но хорошо. А Арахамии лучше вообще быть немым.
6. Наука изощряет ум; учение вострит память., а членство в партии "Слуга народа" делает из человека дебила или коррупционера. Или предателя.
7. Лично для Арахамии - Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
8. Лично для Зеленского, - Единожды солгавши, кто тебе поверит?
9. Для всех "Слуг народы" с ОПЗЖ и партии бабушки-колясочницы, - Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе.
Блондинкам.ПОчИТАТИ ЩЕ РАЗ:
Україні необхідно прийняти "антиколомойський" закон і запустити ринок землі - МВФ
П'ЯТНИЦЯ, 27 БЕРЕЗНЯ 2020, 09:00
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МВФ відзначає значний прогрес у переговорах щодо нової програми EFF для України та наголошує на необхідності ухвалення законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
Про це йдеться в заяві директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, розміщеній на офіційному сайті МВФ.
"Протягом останнього тижня було досягнуто дуже хорошого прогресу в переговорах з українською владою про нову домовленість щодо програми розширеного фінансування", - заявила Георгієва.
За її словами, Україні необхідно прийняти так званий "антиколомойський" законопроєкт і законопроєкт про ринок землі. Реалізація цих кроків могла б сприяти виділенню фінансів для України в більшому розмірі, ніж оголошувалося раніше.
А если бы и было на сайте МВФ, то только из настоятельной подачи клоуна. Чтобы потом говорить, что МВФ требует. Всем понятно, что если клоун будет МВФу предлагать вставить туда такое требование, то они вряд ли в этом ему откажут.
Если когда будут голосовать по земельному закону, то необходимо фамилии всех, кто за него проголосует, вписать в книгу позора. А также тех, кто проголосует против банковского закона. А когда придет новая власть, то этих людей еще необходимо жестко преследовать как врагов и предателей народа. А с ними и нынешнего президента, премьеров, а также других, кто продвигал и агитировал за этот закон. А также всяких журналюг, аналитиков, блогеров и т.д. кто агитировал за этот закон.
Верховная Рада не поддавайтесь на давление президента. У нас парламентско президетская республика, где парламент выше. Будьте ближе к народу и не забывайте о своей судьбе после этой власти.