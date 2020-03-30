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 Дехто з нардепів уже вилікувався від коронавірусу, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що дехто з народних депутатів вже вилікувався від коронавірусу.

Про це він повідомив у коментарі журналістам в неділю пізно ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в країні з коронавірусом та того, що деякі депутати опинилися в лікарні з цією хворобою, Разумков сказав: "Є навіть ті, які вже вилікувалися, з чим я їх вітаю і Верховна Рада".

Водночас, Разумков не уточнив, про кого саме йдеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні о 14:00 збереться на позачергове засідання, - пресслужба Апарату ВР

Як повідомлялося 18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. Згодом COVID-19 виявили ще у двох депутатів: члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева та представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка. У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного лабораторний тест не підтвердив наявність коронавірусу, але захворів його син. 24 березня стало відомо, що на коронавірус захворів також позафракційний депутат Сергій Рудик. 28 березня народна депутатка, яку виключили з фракції "Слуга народу", Анна Скороход заявила, що у неї виявили COVID-19. 29 березня заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що народний депутат від "Слуги народу" Володимир Ватрас захворів на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185283
 
 
 Топ коментарі
 
Лекарств в мире нет от короны,а они вылечились....Фейкометы задрали уже... Некоторые из нардепов уже вылечились от коронавируса, - Разумков - Цензор.НЕТ 5081
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Лекарств в мире нет от короны,а они вылечились....Фейкометы задрали уже... Некоторые из нардепов уже вылечились от коронавируса, - Разумков - Цензор.НЕТ 5081
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Ну как нет там же назвали 4 которые помогают.
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Разумков, НАУЧИСЬ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ СЛОВА
Кто именно вылечился?
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Дожились , ГОЛОВА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ несёт дурню с экранов .
Спасибо зебобики 😎😎😎
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Після зникнення симптомів людина ще має коронавірус до 8-10 днів. Йелський університет провів досліди.
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Косить бабло на фейке от короны никто не запрещает....маски комбинезоны и прочий хлам...Ничего личного,только бизнес...
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Надо офшорный счёт Разумкова проверить
Думаю, что они все под колпаком у раши
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Сенатора обдурить больше одного раза еще никому не удалось...
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от вируса Барыга излечиться сложнее.Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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А *****,які з ними були в куршавелі,вилікувались?
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а хто лікується. то відразу в крематорій на лікування
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Все эти Полонии,Новички,Сибирские язвы,Короназаразы и прочие свинячие гриппы придуманы в Кремле...
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А был ли мальчик? Лягли на всякий случай пока 5 раз ПЦР не сделают.
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