 РФ намагається зіграти в гру "ми тут повз проходили", але вона, як і раніше, залишається учасником військового конфлікту на Донбасі, - Резніков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Росія визнана резолюцією ПАРЄ від 30 січня учасником мінських угод і зобов'язана вивести свої війська з території України.

"Росія і в цьому випадку намагається зіграти в гру "ми тут проходили повз, випадково зайшли, ми посередники". Але це не працює. Ми постійно нагадуємо нашим сусідам, що вони сторона конфлікту. Зараз у спілкуванні з ними ми використовуємо резолюцію ПАРЄ від 30 січня, де Росія в черговий раз визнана учасником Мінських угод і зобов'язана вивести свої війська з території України. Визнана не спостерігачем, не запрошеною стороною. Саме учасником", - сказав Резніков.

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Міністр зазначив, що всього три учасники: дві сторони міжнародного військового конфлікту - Росія і Україна, та ОБСЄ, яка виступає в ролі медіатора.