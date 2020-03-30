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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:Росія (26766) Донбас (15646) Міністерство з питань окупованих територій (375) Резніков (22)

 РФ намагається зіграти в гру "ми тут повз проходили", але вона, як і раніше, залишається учасником військового конфлікту на Донбасі, - Резніков

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Росія залишається учасників військового конфлікту на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Росія визнана резолюцією ПАРЄ від 30 січня учасником мінських угод і зобов'язана вивести свої війська з території України.

"Росія і в цьому випадку намагається зіграти в гру "ми тут проходили повз, випадково зайшли, ми посередники". Але це не працює. Ми постійно нагадуємо нашим сусідам, що вони сторона конфлікту. Зараз у спілкуванні з ними ми використовуємо резолюцію ПАРЄ від 30 січня, де Росія в черговий раз визнана учасником Мінських угод і зобов'язана вивести свої війська з території України. Визнана не спостерігачем, не запрошеною стороною. Саме учасником", - сказав Резніков.

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Міністр зазначив, що всього три учасники: дві сторони міжнародного військового конфлікту - Росія і Україна, та ОБСЄ, яка виступає в ролі медіатора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185280
 
   
 Топ коментарі
 
ты это скажи своему ватному Гандону и крысе ермаку!!!!
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А тем временем:
Достойный сын пустыни Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за 12,93 долл. баррель.
Да умножатся дни его и будут легки поступью его верблюды.(с)
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Скоты, Вы живете за счёт налогов украинцев
И какой в вас толк ? Что вы сделали , прожирая налоги украинцев, для украинцев?????
Масок нет антисептиков нет
Гнать вас надо
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ты это скажи своему ватному Гандону и крысе ермаку!!!!
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Скоты, Вы живете за счёт налогов украинцев
И какой в вас толк ? Что вы сделали , прожирая налоги украинцев, для украинцев?????
Масок нет антисептиков нет
Гнать вас надо
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Гнать мало. Надо вводить смертную казнь, за ущерб ли взятку от 15 000 гр. и выше (15 000 потому, что от этой суммы в СОВКЕ ставили к стенке) арестовывать и судить. С трпансляцией казни по всем каналам ТВ. А статей они уже нахватались на 18 высших мер наказания.
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Ніяких гнати і няких смертних. Хай ще покерують, щоб дурь була видна і курам. Ви ж цього хотіли?
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Повесить (непременно повесить, чтобы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, Кровопийцев.
(В.И. Ленин. ПСС. Неизвестные документы, 1999, с. 246).
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«…Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять астраханских спекулянтов и взяточников…»
(Ленин, ПСС, т. 50, с. 219).
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Замените слово "Россия" на Украина"

В.И. Ленин - американскому журналисту Линкольну Стеффенсу:
«Мы должны найти какой-то путь, как избавиться от буржуазии, высших классов. Они не дадут нам совершить никакие экономические перемены, на которые они не пошли б до революции; поэтому их надо вышибать отсюда. Сам я не вижу, как мы можем испугать их так, чтобы они убрались из России без массовых расстрелов. Конечно, находясь за границей, они будут представлять собой такую же угрозу; однако эмигранты не столь вредны. Единственное решение я вижу в том, чтобы угроза красного террора способствовала распространению ужаса и вынуждала их бежать»
(Латышев, 1996, с. 205).
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Никакого ССсра не было,как героической войны с гитлером.и всё это кремлевская туфта без постного масла...
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Ливия.
За последние 48 часов турецкие дроны уничтожили
более 100 хафтаровцев и членов банды Вагнера и
около 70 единиц военной техники.
Также уничтожен штаб русской банды Вагнера в р-не Каср-Бен-Гашир в 30 км от Триполи
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А тем временем:
Достойный сын пустыни Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за 12,93 долл. баррель.
Да умножатся дни его и будут легки поступью его верблюды.(с)
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Що таке справжній "узкій мір" тепер уже знають і мешканці Африки. У ЦАР люди вимагають покарати найманців ПВК "Вагнера", котрі згвалтували місцевих школярок. Який же огидний цей народ-виродок, що усім несе смерть, біль, біду, страждання, сльози, розруху і т.і. !!!
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Питання про Консультативну раду можуть узгодити радники "нормандської четвірки",
У Кабміні жителям ОРДЛО обіцяють гумконвої для боротьби з коронавірусом - Резніков
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на росии сегодня будет ВАЛЮТНЫЙ ПРАЗДНИК )))))брент ТОРГУЕТСЯ 23 с небольшим ))))
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Резников это операция прикрытия Ермака . Обьяснения , что продали Украину не всю и не до конца , дымовая завеса ЗЕпредателей .
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Все понимают, что и Крым и Донбасс организованы Москвой. Использовали то, что в Украине врагов Украины миллионы
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Що ти сепар тут пояснюєш? Кому ти вішаєш? Ніхто вам не вірить. Ви зрадники. Вас спасає тільки короновірус. Бо вірус тягниться до віруса, а нормальні до нормальних. Вит все робите, щоб з московії зняли санкції.
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РФ пытается сыграть в игру "мы тут мимо проходили", но она по-прежнему остается участником военного конфликта на Донбассе, - Резников...я бы ещё уточнил, зачинателем и постоянным подогревателем конфликта..ну и просто паскудами
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