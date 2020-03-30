 РФ намагається зіграти в гру "ми тут повз проходили", але вона, як і раніше, залишається учасником військового конфлікту на Донбасі, - Резніков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, Росія визнана резолюцією ПАРЄ від 30 січня учасником мінських угод і зобов'язана вивести свої війська з території України.
"Росія і в цьому випадку намагається зіграти в гру "ми тут проходили повз, випадково зайшли, ми посередники". Але це не працює. Ми постійно нагадуємо нашим сусідам, що вони сторона конфлікту. Зараз у спілкуванні з ними ми використовуємо резолюцію ПАРЄ від 30 січня, де Росія в черговий раз визнана учасником Мінських угод і зобов'язана вивести свої війська з території України. Визнана не спостерігачем, не запрошеною стороною. Саме учасником", - сказав Резніков.
Міністр зазначив, що всього три учасники: дві сторони міжнародного військового конфлікту - Росія і Україна, та ОБСЄ, яка виступає в ролі медіатора.
И какой в вас толк ? Что вы сделали , прожирая налоги украинцев, для украинцев?????
Масок нет антисептиков нет
Гнать вас надо
(В.И. Ленин. ПСС. Неизвестные документы, 1999, с. 246).
(Ленин, ПСС, т. 50, с. 219).
В.И. Ленин - американскому журналисту Линкольну Стеффенсу:
«Мы должны найти какой-то путь, как избавиться от буржуазии, высших классов. Они не дадут нам совершить никакие экономические перемены, на которые они не пошли б до революции; поэтому их надо вышибать отсюда. Сам я не вижу, как мы можем испугать их так, чтобы они убрались из России без массовых расстрелов. Конечно, находясь за границей, они будут представлять собой такую же угрозу; однако эмигранты не столь вредны. Единственное решение я вижу в том, чтобы угроза красного террора способствовала распространению ужаса и вынуждала их бежать»
(Латышев, 1996, с. 205).
За последние 48 часов турецкие дроны уничтожили
более 100 хафтаровцев и членов банды Вагнера и
около 70 единиц военной техники.
Также уничтожен штаб русской банды Вагнера в р-не Каср-Бен-Гашир в 30 км от Триполи
Достойный сын пустыни Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за 12,93 долл. баррель.
Да умножатся дни его и будут легки поступью его верблюды.(с)
У Кабміні жителям ОРДЛО обіцяють гумконвої для боротьби з коронавірусом - Резніков