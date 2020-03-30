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Все про:ВР (7366) заробітна плата (710) чиновник, урядовець (546) Разумков Дмитро (441)

 Рада скоротить зарплати чиновникам до 10 мінімальних зарплат, - Разумков

За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, скорочення зарплат буде стосуватися всіх. Зокрема і наглядових рад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Буде урядовий законопроєкт, пов'язаний зі змінами до бюджету. Багато слушних пропозицій було і про зменшення зарплат для чиновників. Я розумію, що всі хочуть отримувати гідну зарплату, але сьогодні такі виклики перед державою, що мабуть треба трохи вгамувати апетити", - підкреслив спікер парламенту.

За словами Разумкова, це буде стосуватися всіх, в тому числі і членів наглядових рад.

"Це буде стосуватись всіх. В тому числі наглядові ради. Ми запропонували саме таку позицію до Кабінету міністрів України. І народні депутати, і міністри, всі. Обмеження буде на рівні 10-ти мінімальних заробітних плат", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Почнемо перегляд держбюджету із себе", - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185279
 
   
 Топ коментарі
 
Теперь министров будут назначать ни на 2 недели, а на одну
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зеленский и его шобла пытаются наплужить лохов
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а чего в случае эксперимента не пожить депутатам на минималку ? вы же ее приняли так попробуйбе бля
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зеленский и его шобла пытаются наплужить лохов
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сколько они себе на оздоровления и прочее отваливают
...
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Теперь министров будут назначать ни на 2 недели, а на одну
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отлично...
только - поки жирний схудне - худий сдохне!
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Цирк для дебилов, по факту копейки сократили. Нужно было от прожиточного минимума отталкиваться
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НАБУ могло бы тряхнуть из офшорные счета
К примеру ,Радуцкого .
Есть список , кто экспортировал маски за рубеж - КТО ИЗ НИХ ВЕРНУЛ ВАЛЮТУ В УКРАИНУ И СКОЛЬКО ????
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МРОТ х 10 = 47.230 грн. Неслабо сократили свою з/п.
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Разумков, вас всех пересадят
Что это за Рада , КОГДА ДВА ПОЛУГРАМОТНЫХ ПАЦАНА ( Зе и ермак) правят Украиной.
Вы вообще сдурели?
Маски продали, зерно продают, А ВЫ МОЛЧИТЕ !
Главное вам ещё и землю продать ?????
Вас всех ПРОКЛЯНУТ украинцы .
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Я понимаю, что все хотят получать достойную зарплату, но сегодня такие вызовы перед государством, что наверное надо немного умерить аппетиты", - подчеркнул спикер парламентаИсточник: https://censor.net.ua/n3185279... Алё гараж 10!!!!! минималок, для них НЕ достойная зарплата?!?!???? А чё так? Значит медсестра может и должна вам за ОДНУ минималку пахать и жизнью рисковать, спасая ваши задницы, а вам ДЕСЯТЬ мало, не достойно ваших держиморд?)))) Спуститесь на землю, в гробу карманов нет!!!!
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а чего в случае эксперимента не пожить депутатам на минималку ? вы же ее приняли так попробуйбе ***
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а премії збільшити в 200 разів . А ще отримувати за ОЙ БОЮСЬ
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Это что нужен был коронавирус чтоб ограниичить зп чиновникам?
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Вонючие клоуны,вместо того,чтобы повысить зарплаты рабочим эти суки уменьшают чиновникам.Да этим чиновникам она нахер ненужна,у них другой воровской доход.
Мрази вы зеленые.
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Та ти шо ? ..Подивись на місцевих бариг -чиновників ..які собі 200% премії виписують .У деяких зарплата навіть більша як у міністрів !..Ось сюди потрібно звернути увагу .
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Покажите мне хотя бы одну адекватную страну где зарплаты чиновников сокращают, о Бохи, до 10 минимальных обычных людедй! Это ж даже ребенка не прокормить, плять! Уроды!
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Знаем мы о этих "сокращениях", сократить-то сократят, но добавят типа надбавку за ненормированный рабочий день-50%, за успехи в труде-50%, за выполенение ....-50%, за перевыполнение...-50% на оздоровление-300%, на лечение-200% и тд итп. А зарплата будет действительно всего навсего 10 минималок, ведь все эти надбавки не учитываются в зарплате.
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Ніхрена собі скоротили! А дружину за свій рахунок заставляють писати. От тварюки.
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