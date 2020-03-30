 Від сьогодні в Москві запроваджують жорсткі карантинні заходи

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє Радіо "Свобода".
Залишати житло дозволяється тільки у випадках звернення по екстрену (невідкладну) медичну допомогу та іншої прямої загрози життю і здоров'ю; для поїздок на роботу, якщо людина зобов'язана ходити на роботу; здійснення покупок в найближчому працюючому магазині або аптеці; вигулу домашніх тварин на відстані, що не перевищує 100 метрів від свого будинку або місця перебування; за необхідності винести побутове сміття.
Найближчими днями - після проведення технічних і організаційних заходів - виходити можна буде за наявності спеціальної перепустки, виданої в порядку, встановленому Урядом Москви.
Протягом найближчого тижня буде розгорнута система контролю за дотриманням домашнього режиму ізоляції і нових правил переміщення громадян.
"Поступово, але неухильно ми будемо посилювати необхідний у цій ситуації контроль", - наголошується в зверненні Собяніна до москвичів.
Перебуваючи на вулицях, в магазинах, на транспорті і в інших громадських місцях, громадянин зобов'язаний дотримуватися соціальне дистанціювання від інших людей не менше 1,5 метрів (соціальна дистанція). Виняток - тільки поїздки на таксі.
Магазини, аптеки і будь-які інші організації, в яких перебувають або працюють люди, зобов'язані забезпечити дотримання соціальної дистанції, в тому числі нанести спеціальну розмітку і встановити режим допуску та перебування в будівлях і на прилеглій території.
Мер Москви також продовжив на 9 днів термін дії проїзних квитків пасажирам, які виконають вимогу домашнього режиму і з 28 березня по 5 квітня не здійснять жодної поїздки в громадському транспорті.
Собянін також зазначив, що в нинішній ситуації багато москвичів втратять роботу. Для допомоги їм будуть розроблені заходи підтримки.
Як перший крок вводиться регіональна компенсаційна виплата безробітним. Загальний розмір допомоги з безробіття (стипендії) та нової виплати становитиме 19 500 рублів на місяць.
Виплата буде призначена автоматично, без заяв.
Аналогічні заходи вжиті і в Московській області.
Нагадаємо, кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Росії зросла до 1530. Вісім осіб померли.
То все ОРВИ, от насморка умирает больше, и это очень полезно для скрепного иммунитета)
что с сегодняшнего дня с обсервацией наших дорогих и долгожданных вернувшихся из-за кордону? кто поможет им провериться (да просто кто их установит, на всякий случай? или заражение одной тетей 3 сел вас не напрягло? не подсказало суть проблемы???))
Тем не менее, малому бизнесу помощи нет, вводится налог какой-то на второй миллион в банке.
Про Украину говорят, что мы 'находимся на кануне свержения власти'. Теперь стало понятно и очевидно, какую цель преследуют здесь тролли, денно и нощно обгаживающие Зеленского. Одной пандемии вам мало? Нужно на радость мордору завалить государство , распространяя фейки про Зеленского? Я просто уверена, что ни у вас, ни у путлера ничего не выйдет.
так, як обісрався і забрехався цей малорос, то ще віктор фйодорович "позаздрить"
Дело не в Зеле, цели другие.