 Від сьогодні в Москві запроваджують жорсткі карантинні заходи

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє Радіо "Свобода".

Залишати житло дозволяється тільки у випадках звернення по екстрену (невідкладну) медичну допомогу та іншої прямої загрози життю і здоров'ю; для поїздок на роботу, якщо людина зобов'язана ходити на роботу; здійснення покупок в найближчому працюючому магазині або аптеці; вигулу домашніх тварин на відстані, що не перевищує 100 метрів від свого будинку або місця перебування; за необхідності винести побутове сміття.

Найближчими днями - після проведення технічних і організаційних заходів - виходити можна буде за наявності спеціальної перепустки, виданої в порядку, встановленому Урядом Москви.

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Протягом найближчого тижня буде розгорнута система контролю за дотриманням домашнього режиму ізоляції і нових правил переміщення громадян.

"Поступово, але неухильно ми будемо посилювати необхідний у цій ситуації контроль", - наголошується в зверненні Собяніна до москвичів.

Перебуваючи на вулицях, в магазинах, на транспорті і в інших громадських місцях, громадянин зобов'язаний дотримуватися соціальне дистанціювання від інших людей не менше 1,5 метрів (соціальна дистанція). Виняток - тільки поїздки на таксі.

Магазини, аптеки і будь-які інші організації, в яких перебувають або працюють люди, зобов'язані забезпечити дотримання соціальної дистанції, в тому числі нанести спеціальну розмітку і встановити режим допуску та перебування в будівлях і на прилеглій території.

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Мер Москви також продовжив на 9 днів термін дії проїзних квитків пасажирам, які виконають вимогу домашнього режиму і з 28 березня по 5 квітня не здійснять жодної поїздки в громадському транспорті.

Собянін також зазначив, що в нинішній ситуації багато москвичів втратять роботу. Для допомоги їм будуть розроблені заходи підтримки.

Як перший крок вводиться регіональна компенсаційна виплата безробітним. Загальний розмір допомоги з безробіття (стипендії) та нової виплати становитиме 19 500 рублів на місяць.

Виплата буде призначена автоматично, без заяв.

Аналогічні заходи вжиті і в Московській області.

Нагадаємо, кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Росії зросла до 1530. Вісім осіб померли.