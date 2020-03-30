EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, За кордоном
  4603  23
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1506) Москва (764) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 Від сьогодні в Москві запроваджують жорсткі карантинні заходи

У Москві, за розпорядженням мера Сергія Собяніна, запроваджують надзвичайні заходи - "домашній режим самоізоляції" - для всіх жителів Москви незалежно від віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє Радіо "Свобода".

Залишати житло дозволяється тільки у випадках звернення по екстрену (невідкладну) медичну допомогу та іншої прямої загрози життю і здоров'ю; для поїздок на роботу, якщо людина зобов'язана ходити на роботу; здійснення покупок в найближчому працюючому магазині або аптеці; вигулу домашніх тварин на відстані, що не перевищує 100 метрів від свого будинку або місця перебування; за необхідності винести побутове сміття.

Найближчими днями - після проведення технічних і організаційних заходів - виходити можна буде за наявності спеціальної перепустки, виданої в порядку, встановленому Урядом Москви.

Читайте також: Кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Черкаській області зросла до 50, - голова ОДА Боднар. ФОТОрепортаж

Протягом найближчого тижня буде розгорнута система контролю за дотриманням домашнього режиму ізоляції і нових правил переміщення громадян.

"Поступово, але неухильно ми будемо посилювати необхідний у цій ситуації контроль", - наголошується в зверненні Собяніна до москвичів.

Перебуваючи на вулицях, в магазинах, на транспорті і в інших громадських місцях, громадянин зобов'язаний дотримуватися соціальне дистанціювання від інших людей не менше 1,5 метрів (соціальна дистанція). Виняток - тільки поїздки на таксі.

Магазини, аптеки і будь-які інші організації, в яких перебувають або працюють люди, зобов'язані забезпечити дотримання соціальної дистанції, в тому числі нанести спеціальну розмітку і встановити режим допуску та перебування в будівлях і на прилеглій території.

Дивіться також: Спецпоїзд "Москва-Київ" привіз українців на Батьківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Москви також продовжив на 9 днів термін дії проїзних квитків пасажирам, які виконають вимогу домашнього режиму і з 28 березня по 5 квітня не здійснять жодної поїздки в громадському транспорті.

Собянін також зазначив, що в нинішній ситуації багато москвичів втратять роботу. Для допомоги їм будуть розроблені заходи підтримки.

Як перший крок вводиться регіональна компенсаційна виплата безробітним. Загальний розмір допомоги з безробіття (стипендії) та нової виплати становитиме 19 500 рублів на місяць.

Виплата буде призначена автоматично, без заяв.

Аналогічні заходи вжиті і в Московській області.

Нагадаємо, кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Росії зросла до 1530. Вісім осіб померли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185277
 
 
 Топ коментарі
 
Я бы напалм попробовал - говорят, хорошо помогает.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я бы напалм попробовал - говорят, хорошо помогает.
 показати весь коментар
 
 
Я б взагалі не згадував про ту московію.
 показати весь коментар
 
 
При офіційних данних в 1000 хворих? А де тушканчик в американському ОЗК? Героїчно стрибнув в кущі?
 показати весь коментар
 
 
Зачем?
То все ОРВИ, от насморка умирает больше, и это очень полезно для скрепного иммунитета)
 показати весь коментар
 
Дидов на палках роздадут на майские, будут ими вирус пугать)
 показати весь коментар
 
 
Вот оно - сейчас посмотрим как будут нарушать права и вывозить неифицированных а неугодных властям
 показати весь коментар
 
похер!
что с сегодняшнего дня с обсервацией наших дорогих и долгожданных вернувшихся из-за кордону? кто поможет им провериться (да просто кто их установит, на всякий случай? или заражение одной тетей 3 сел вас не напрягло? не подсказало суть проблемы???))
 показати весь коментар
 
 
Рашасми уже переключились смаковать ситуацию в Штатах. Тема такая - в Штатах все плохо, а вот на нарассее все подконтролем, путенпабедилпандемию.
Тем не менее, малому бизнесу помощи нет, вводится налог какой-то на второй миллион в банке.
Про Украину говорят, что мы 'находимся на кануне свержения власти'. Теперь стало понятно и очевидно, какую цель преследуют здесь тролли, денно и нощно обгаживающие Зеленского. Одной пандемии вам мало? Нужно на радость мордору завалить государство , распространяя фейки про Зеленского? Я просто уверена, что ни у вас, ни у путлера ничего не выйдет.
 показати весь коментар
 
Налог не на сам вклад, а на проценты с него.
 показати весь коментар
 
Дивно, "сверхдержава" копіює Україну.
 показати весь коментар
 
а які фейки про зєльонского тут поширюють? як можна лайно видавати за цукерку? Від сьогодні в Москві запроваджують жорсткі карантинні заходи - Цензор.НЕТ 180
так, як обісрався і забрехався цей малорос, то ще віктор фйодорович "позаздрить"
 показати весь коментар
 
 
Може Таня має на увазі про Єрмака, в того ж дійсно брата вбили на Донбасі. Єрмак сам сказав. Так що то не брат.
 показати весь коментар
 
 
а може, то Порох вбив брата єрмака, а не свого власного?
 показати весь коментар
 
 
Татьяна, тут есть часть ботов, которые целенаправленно мутят воду, рассчитывая на поддержку полезных идиотов.
Дело не в Зеле, цели другие.
 показати весь коментар
 
 
Зелена жаба... таких вірус жере першими...
 показати весь коментар
 
а как же праздник победобесия? никак нельзя отменить такую важнейшую демонстрацию вяличия и скрепности. ***** же говорил, что "матч состоится в любую погоду"!
 показати весь коментар
 
Парад победобесия состоится при любой погоде, а вирусы кацапские вояки подавят танками.
 показати весь коментар
 
А що, цілюще слово секти гундяєва вже не діє ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору