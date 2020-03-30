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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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 Кабмін має намір допомогти жителям ОРДЛО в боротьбі з коронавірусом: обіцяють гумконвої із засобами захисту

Україна проситиме міжнародні організації відправити в окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) гуманітарні конвої із засобами захисту від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Він наголосив, що Україна своїх громадян не кидає і буде про них дбати.

"Згідно з Конституцією, кожен громадянин України підлягає захисту. Наше завдання забезпечити всіх громадян України тестами, захисними масками, медичною допомогою – всім, що необхідно. У тому числі, звичайно, і наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території", - зазначив Резніков.

Також читайте: Майже 150 осіб госпіталізовано з підозрою на пневмонію в ОРДЛО, можливості діагностувати коронавірус немає, - Денісова

"Яким чином це зробити технічно? Ми будемо пропонувати гуманітарні конвої, будемо просити Міжнародний комітет Червоного Хреста, гуманітарні місії ООН – це зробити", - додав віцепрем'єр.

Також читайте: Особливий статус Донбасу ніколи не буде внесено до Конституції України, - віцепрем'єр Резніков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185271
 
 
 Топ коментарі
 
я так понимаю, на неоккупированных уже всех всем обеспечили?
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у нас видимо переизбыток? клоуны
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А на неокупованних ви вже всіх забезпечили, уроди?
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еще один чукча читать не умеющий. Помощь хотят от КК и ООН. Вот к ним свои претензии и предъявляй.
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Антиукраинская власть гандонов и ********* делает все возможное что бы побольше отправить на тот свет украинцев на подконтрольных территориях.
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передать маски с надписью: "Слава Украине" "Донбасс не Соссия" и желто-синего цвета с тризубом.
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***, я работаю в медучреждении в Киеве, так у нас ни хера, кроме антисептика спиртового нет, зато надо побеспокоиться о любимых жителях донбасса...
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