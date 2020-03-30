EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  2905  38
Матеріали за темою:
Все про:ВР (7366) карантин (1506) позачергове засідання (45) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 Рада сьогодні розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету: ринку землі та банківського законопроєкту в порядку денному немає

На позачерговому засіданні парламенту, призначеному на 30 березня, крім питань, пов'язаних з Кабінетом міністром і організацією роботи Верховної Ради, буде розглянуто низку законопроєктів, зокрема щодо боротьби з коронавірусною інфекцією. Законопроєктів про ринок землі і банківську діяльність немає в порядку денному, Рада лише розгляне скорочення термінів подачі альтернативних банківському законопроєктів.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

В оприлюдненому пресслужбою апарату Верховної Ради порядку денному зазначено 13 пунктів.

Зокрема, серед питань, які розгляне український парламент під час позачергового засідання, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Також народні депутати розглянуть законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення, проєкт Закону про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України", проєкт постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні о 14:00 збереться на позачергове засідання, - пресслужба Апарату ВР

Крім того, на позачерговому засіданні нардепи розглянуть питання про звільнення Уманського з посади міністра фінансів України, Ємця - з посади міністра охорони здоров'я України, а також про призначення Степанова міністром охорони здоров'я України, Марченка - міністром фінансів України і Буславець - міністром енергетики та захисту довкілля.

Також парламентарії розглянуть законопроєкт про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та про скорочення терміну подачі альтернативних законопроєктів до проєкту Закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185270
 
 
 Топ коментарі
 
Он пусть, хотя бы собственное мочеиспускание под контролем держит!
 показати весь коментар
 
Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95
 показати весь коментар
 
Рада сьогодні розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету: ринку землі та банківського законопроєкту в порядку денному немає - Цензор.НЕТ 8111Рада сьогодні розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету: ринку землі та банківського законопроєкту в порядку денному немає - Цензор.НЕТ 3957Марк Гордиенко

Украина или Венесуэла ? Государство или пиратский анклав Коломойского ?

18 годин тому

Вот это и есть настоящий пздц.
Самый лучший бизнесмен Украины, контролирующий процентов 30 экономики нашей несчастной страны, объявляет о банкротстве, или дефолте, своей лучшей компании ДТЕК.
Ринат Ахметов, имеет очень классный менеджмент и аналитиков. И внутренний и международный инсайд. И бизнес у него строился как белый и международный и репутацию он себе создавал годами, новую репутацию.
А сейчас, он решил, что лучше и правильней идти в банкротство.
Эта, незамеченная новость, для украинской экономики и бизнеса , глобальнее и страшнее, чем вирус.
Называется, спасайтесь кто может, с этого тонущего корабля.
Вишенка на торт, премьер Шмыгаль, его бывший подчиненный менеджер, средней руки. Наверное, что то шепнул своему Боссу.
Ну , никто ж не верит, что Шмыгаль, считает Зеленского боссом ?

Поэтому думаю, что.
1.Антиколомойский закон точно не приймут.
2.Нас ждет дефолт.
3.Венесуэлла как пример...
Все это нам честно обещал Коломойский.
Поэтому Ахметов , решил, что нах*й ему это не надо, если все идет по коломойскому и венесуэльскому.
И решил эвакуироваться заранее.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
" Законопроекты о рынке земли и банковской деятельности нет в повестке дня"

Пздц. Что может быть важнее предотвращения дефолта?
Но нет..
 показати весь коментар
 
 
Очевидно, что не смогли найти достаточного количества голосов для этого...Бенино лобби в СН сильно...
 показати весь коментар
 
 
Зачем продажей земли спасаться от дефолта?Кто привел к дефолту,тот пусть и отвечает.Зачем нам зелины проблемы? Если он не умен в свои 42 года,то это его беда.Чего стоят его мафиозные кадры?Неудивительно,что дефол.Каждая должность,даже мелкая сошка продавалась администрацией презика.Вот и дорулились.
 показати весь коментар
 
 
бунт на корабле) парикмахерам конверты коля оболонский не донес)
 показати весь коментар
 
 
Зеленский держит все под контролем, а земля подождет, вирус еще не прошел.
 показати весь коментар
 
 
Он пусть, хотя бы собственное мочеиспускание под контролем держит!
 показати весь коментар
 
 
Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95
 показати весь коментар
 
 
Рада сьогодні розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету: ринку землі та банківського законопроєкту в порядку денному немає - Цензор.НЕТ 8111Рада сьогодні розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету: ринку землі та банківського законопроєкту в порядку денному немає - Цензор.НЕТ 3957Марк Гордиенко

Украина или Венесуэла ? Государство или пиратский анклав Коломойского ?

18 годин тому

Вот это и есть настоящий пздц.
Самый лучший бизнесмен Украины, контролирующий процентов 30 экономики нашей несчастной страны, объявляет о банкротстве, или дефолте, своей лучшей компании ДТЕК.
Ринат Ахметов, имеет очень классный менеджмент и аналитиков. И внутренний и международный инсайд. И бизнес у него строился как белый и международный и репутацию он себе создавал годами, новую репутацию.
А сейчас, он решил, что лучше и правильней идти в банкротство.
Эта, незамеченная новость, для украинской экономики и бизнеса , глобальнее и страшнее, чем вирус.
Называется, спасайтесь кто может, с этого тонущего корабля.
Вишенка на торт, премьер Шмыгаль, его бывший подчиненный менеджер, средней руки. Наверное, что то шепнул своему Боссу.
Ну , никто ж не верит, что Шмыгаль, считает Зеленского боссом ?

Поэтому думаю, что.
1.Антиколомойский закон точно не приймут.
2.Нас ждет дефолт.
3.Венесуэлла как пример...
Все это нам честно обещал Коломойский.
Поэтому Ахметов , решил, что нах*й ему это не надо, если все идет по коломойскому и венесуэльскому.
И решил эвакуироваться заранее.
 показати весь коментар
 
 
Все эти реформы, рынки земли, антиколомойские законы, траншы МВФ и дефолты для многих из нас будут уже не важны. Вирус - на первом плане.
Джон Сильвер: Через час я подогрею ваш старый блокгауз, как бочку рома. Смейтесь, разрази вас гром, смейтесь! Через час вы будете смеяться по иному. А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым! (с) Остров сокровищ
 показати весь коментар
 
уверяю вас, они даже не успеют понять, что случилось.... у нас тут есть кадры, голосовавшие за ЗЕ...., так вот они не имеют никакого понятия о том, за что наголосовали и что вообще происходит в стране..., вообще ни малейшего! в головах у них пусто!
 показати весь коментар
 
"Сдулся" Зеленский , как резиновое изделие одноразового использования.
 показати весь коментар
 
Ха-ха-ха-ха!


Сказала же Бородатая Бабушка беня: В морг так в морг! Дефолт так дефолт!
 показати весь коментар
 
дефолт это блокирование и обнуление всех банковских счетов так как государство не в состоянии погасить внутренний и внешний долг или заморозка на дальний срок только позже это будут просто бумажки из за гиперинфляции а не деньги, при дефолте в росии в понедельник люди пришли в банки а они закрыты черный понедельник 17августа 1998 года так что совет у кого есть хоть какие то сбережения приватбанка или на карте лучше снимайте и покупайте доллар все может наступить в считаные дни из за паники потом просто не будут выдавать кеш и принятия решения, притом Аваков держит козырную карту в случай хаоса дефолта и пандемии и введет черезвычайное положение
 показати весь коментар
 
притом Аваков ... введет черезвычайное положение

Вообще-то чрезвычайная ситуация де-юре уже введена!
С пробуждение тебя...
 показати весь коментар
 
если ты не отличаеш положение от ситуации то эо твой косяк и от введения его лучше не будет это две большие разницы при положении люди не смогут просто так без причины ходить по улицам в парках гулять как вчера и все дни в Киеве https://24tv.ua/ru/chem_otlichaetsja_chrezvychajnoe_polozhenie_ot_chrezvychajnoj_situacii_n1299237
 показати весь коментар
 
Ну, мы не Китай, где власти реально имели силы и средства, чтобы не допустить выхода людей на улицы.
В нашей ситуации вывод армии и полиции на улицы = их массовое заражение и уже через пару дней все вернется к примерно тому же состоянию, что и сегодня.
Нынешние ограничительные меры - по-факту, уже практически максимум возможного. Бумажки можно любые с важным видом понапринимать, но выполнить их нереально. Например, китайская армия и полиция стреляли на поражение в отношении таких вот бродящих по улиуцам и отказывающихся сдаваться. Кому повезло - были избиты до инвалидности патрулями Компартии. У нас это все нереально.
 показати весь коментар
 
А кто ментам зарплату платить будет? Или по твоему они финансируются по какому-то особому тарифу?
 показати весь коментар
 
как раз мусорам в бюджете и даже сейчас ничего не перекроили не урезали так что с бюджета все, ты за них не волнуйся они будут получать и при том хорошо и без задержек для этого деньги есть и это не секрет а заложено в бюджете
 показати весь коментар
 
Деньги это те самые фантики при дефолте. Денег не будет. И чем больше организация, то тем больше она пострадает.
 показати весь коментар
 
серьезно?и доллар фантик?так почему ж тогда 1 доллар стоял 10 000 деревяных при этом или почему наши купоны(тогда деньги) в 92-93 за доллар давали и 100 000 потом 1млн за один доллар а не наоборот? читайте внимательно снимать гривни и покупать доллар
 показати весь коментар
 
Они получают в гривнах. Первое что будет - гривна обесценится. Второе - гривны не будет на зарплаты. Я еще помню девяностые, когда вместо зарплаты тупо списывали долги за газ. Так как денег у государства не было.
 показати весь коментар
 
Мне одно интересно. А те же слуги и Коломойский не понимают, что в случае дефолта их украинцы не просто будут не любить, а возненавидят и до конца жизни у них будет клеймо?
 показати весь коментар
 
Та покажут тебе очередной видосик ты уписаешся от счастья и побежишь голосовать как сделал в прошлый раз ...
 показати весь коментар
 
Я на полном серьезе. Как Коломойский и его друзья планируют жить в стране, где большинство будет хотеть их крови?
 показати весь коментар
 
та так же, как и прежде....., вроде их раньше тут кто-то любил.......
 показати весь коментар
 
Раньше было на них плевать. В случае дефолта их возненавидят.
 показати весь коментар
 
И что будет делать канал 1+1 мне тоже интересно. Вот все эти Мосийчук.
 показати весь коментар
 
я вас умоляю....., расскажут лохам очередную сказку, дадут по пакету гречки и они его возлюбят!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору