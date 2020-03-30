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 Рада не внесла до порядку денного закон проти Коломойського, ухвалити який просив Зеленський

На позачерговому засіданні парламенту, призначеному на 30 березня, крім питань, пов'язаних з Кабінетом міністром і організацією роботи Верховної Ради, буде розглянуто низку законопроєктів, зокрема щодо боротьби з коронавірусною інфекцією. Законопроєктів про ринок землі і банківську діяльність немає в порядку денному, Рада лише розгляне скорочення термінів подачі альтернативних банківському законопроєктів.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

В оприлюдненому пресслужбою апарату Верховної Ради порядку денному зазначено 13 пунктів.

Зокрема, серед питань, які розгляне український парламент під час позачергового засідання, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Також народні депутати розглянуть законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення, проєкт Закону про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України", проєкт постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні о 14:00 збереться на позачергове засідання, - пресслужба Апарату ВР

Крім того, на позачерговому засіданні нардепи розглянуть питання про звільнення Уманського з посади міністра фінансів України, Ємця - з посади міністра охорони здоров'я України, а також про призначення Степанова міністром охорони здоров'я України, Марченка - міністром фінансів України і Буславець - міністром енергетики та захисту довкілля.

Також парламентарії розглянуть законопроєкт про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та про скорочення терміну подачі альтернативних законопроєктів до проєкту Закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185270
 
 
 Топ коментарі
 
Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95
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Рада сьогодні розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету: ринку землі та банківського законопроєкту в порядку денному немає - Цензор.НЕТ 8111Рада сьогодні розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету: ринку землі та банківського законопроєкту в порядку денному немає - Цензор.НЕТ 3957Марк Гордиенко

Украина или Венесуэла ? Государство или пиратский анклав Коломойского ?

18 годин тому

Вот это и есть настоящий пздц.
Самый лучший бизнесмен Украины, контролирующий процентов 30 экономики нашей несчастной страны, объявляет о банкротстве, или дефолте, своей лучшей компании ДТЕК.
Ринат Ахметов, имеет очень классный менеджмент и аналитиков. И внутренний и международный инсайд. И бизнес у него строился как белый и международный и репутацию он себе создавал годами, новую репутацию.
А сейчас, он решил, что лучше и правильней идти в банкротство.
Эта, незамеченная новость, для украинской экономики и бизнеса , глобальнее и страшнее, чем вирус.
Называется, спасайтесь кто может, с этого тонущего корабля.
Вишенка на торт, премьер Шмыгаль, его бывший подчиненный менеджер, средней руки. Наверное, что то шепнул своему Боссу.
Ну , никто ж не верит, что Шмыгаль, считает Зеленского боссом ?

Поэтому думаю, что.
1.Антиколомойский закон точно не приймут.
2.Нас ждет дефолт.
3.Венесуэлла как пример...
Все это нам честно обещал Коломойский.
Поэтому Ахметов , решил, что нах*й ему это не надо, если все идет по коломойскому и венесуэльскому.
И решил эвакуироваться заранее.
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Земельный закон МВФ не требует. Это хитрости клоуна. А если бы и требовали, то в этом уступать нельзя.
Если когда будут голосовать по земельному закону, то необходимо фамилии всех, кто за него проголосует, вписать в книгу позора. А также тех, кто проголосует против банковского закона. А когда придет новая власть, то этих людей еще необходимо жестко преследовать как врагов и предателей народа. А с ними и нынешнего президента, премьеров, а также других, кто продвигал и агитировал за этот закон. А также всяких журналюг, аналитиков, политолгов, блогеров и т.д. кто агитировал за этот закон.
Верховная Рада не поддавайтесь на давление президента. У нас парламентско президетская республика, где парламент выше. Будьте ближе к народу и не забывайте о своей судьбе после этой власти.
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наивная женщина. во всем цивилизованном мире землю можно продать/купить. а у нас ее могут купить только избранные. формально она в аренде на 49 лет, а по факту -- ею владеют. так вот такой закон просто вносит порядок в этот рынок, уравнивая мажоров и обычных людей
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Землю Твари не трогайте Рада не внесла до порядку денного закон проти Коломойського, ухвалити який просив Зеленський - Цензор.НЕТ 2269 А вот по банковскому закону, если вы не проголосуйте , то тогда вам пора на выход , через стадион Рада не внесла до порядку денного закон проти Коломойського, ухвалити який просив Зеленський - Цензор.НЕТ 2269 И ШО вся Украина будет терпеть этих уродов , в Киеве готовы , получать зарплаты по 100 баксов в месяц Рада не внесла до порядку денного закон проти Коломойського, ухвалити який просив Зеленський - Цензор.НЕТ 4514
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рынка земли нет только в Венесуэле, КНДР и Украине....
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И в Израиле. Вот пусть беня со своим клоуном едут в Израиль и продвигают запуск рынка земли. И пусть там приводят в пример Венесуэлу, КНДР и Украину.
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когда у нас не было ваучерной приватизации предприятий ,то тоже говорили . что везде есть а у вас нет . Сделали -ок. теперь это это все высосано и переведено на Запад .олигархи дальше рулят -сосут . Рынок земли это норм , но не сейчас мы не созрели пока что . Иначе будет , как было .
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Земля это не только кукурузное поле. Земля это Украина. Украину продавать недопустимо. Только продажа пользования тем кто на земле работает. Но в любом случае не при этой власти аферистов.
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да, допустимо, чтобы владельцы паёв получали за них плату картошкой, вместо реальных денег...
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лично у вас украинской земли во владении нет, не было, и никогда не будет. в чем ваше беспокойство?
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Зе вже не контролює ні більшість у ВР, ні уряд. Амінь.
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