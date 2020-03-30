 У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби міськради.
"Транспортні засоби чотирьох маршрутів громадського транспорту у Кропивницькому тимчасово припиняють свою роботу від понеділка, 30 березня. Не виїдуть на свої маршрути працівники підприємства-перевізника ПП "Паритет-Сервіс", водії маршрутних таксі №77, №104, №112 та №113, у колеги яких було виявлене захворювання на коронавірус COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Медичні працівники підприємства, які безпосередньо контактували з хворим, перебуватимуть у карантинному режимі, а у технічному парку триватиме перевірка на дотримання запроваджених санітарних норм на період дії режиму надзвичайної ситуації у Кропивницькому.
Про подальшу роботу підприємства та функціонування маршрутів, які воно обслуговує, буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали.
Зону безпеки можна організувати ЛИШЕ У ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ маршрутках..
2)зараз ГУЛЯЄ "на свободі" десь половина інфікованих безсиптомних..
тому
1)соціальна дистанція більше 1,5 м..
2)постійне миття рук після всіх можливих контактів,а д того -НЕ рухати руками обличчя і маски спереду
3)носіння масок всіма..навіть найпростіших.
ну І ,звичайно,пора бити морду всім,хто кашляє на тебе в людному місці..
Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95
Українців, які прилетіли з Балі, не випускають із літака. Частину відправили на обсервацію в готель
, 30.03.2020
Частина українських туристів, які 30 березня близько 02:20 прибули двома рейсами з Балі через Доху (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" у самому центрі Києва.
Більшість же пасажирів влаштували бунт і відмовилися від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
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АЛе відразу набігають "дерьмократи -гуманісти" ((