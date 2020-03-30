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 У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада

У Кропивницькому виявили коронавірус у водія маршрутного таксі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби міськради.

"Транспортні засоби чотирьох маршрутів громадського транспорту у Кропивницькому тимчасово припиняють свою роботу від понеділка, 30 березня. Не виїдуть на свої маршрути працівники підприємства-перевізника ПП "Паритет-Сервіс", водії маршрутних таксі №77, №104, №112 та №113, у колеги яких було виявлене захворювання на коронавірус COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Медичні працівники підприємства, які безпосередньо контактували з хворим, перебуватимуть у карантинному режимі, а у технічному парку триватиме перевірка на дотримання запроваджених санітарних норм на період дії режиму надзвичайної ситуації у Кропивницькому.

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Про подальшу роботу підприємства та функціонування маршрутів, які воно обслуговує, буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185269
 
 
 Топ коментарі
 
Хто понавозил заразы в Украину? Хто пиарился и бил жителей в Санжарах?
Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95
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не факт. предполагаю, что вирус уже давно (с начала февраля, минимум) тихо бродит. вирус есть. стратегии нет. но есть желание под шумок загнать народ под плинтус. У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 4855
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и во Львове тоже... У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 8010 однако ж "йумар" проблемы адекватности закрытия метро в Киеве не снимает.
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не факт. предполагаю, что вирус уже давно (с начала февраля, минимум) тихо бродит. вирус есть. стратегии нет. но есть желание под шумок загнать народ под плинтус. У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 4855
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Там, где ходит с начала февраля, уже некуда складывать больных скоро будет
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Зовіть тих три села,хай спалять йому хату.
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За то шо гуманоидов из италии возил которые должны были стдеть дома?или тех кто вчера в аэропорту двери выламывал и орал фашисты?!!!
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маршрутки,де водії незахищені,давно треба було зупинити..
Зону безпеки можна організувати ЛИШЕ У ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ маршрутках..
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Тупая Моника метро закрыла
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и во Львове тоже... У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 8010 однако ж "йумар" проблемы адекватности закрытия метро в Киеве не снимает.
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Из песни, как кацапы пляжи на побережье Симферополя и Джанкоя открывали. У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 1640
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Это - плюс несколько десятков или сотен инфицированных (все кто брали и передавали сдачу)
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нет. далеко не все контактёры заражаются. даже далеко не все супруги.
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Инфицируются не только контактёры, но и остальные пассажиры находящиеся с больным водителем в замкнутом пространстве (салоне маршрутки), воздушно-капельным способом... А если учесть, что все они ещё будут разносить вирус в скрытый период, то счёт инфицированных, в сухом остатке, может пойти на тысячи. Итальянцы знают...
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нет. посмотрите, сколько было инфицированных в кораблях на карантине.
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1)інфікується 10 відсотків від всієї популяції..
2)зараз ГУЛЯЄ "на свободі" десь половина інфікованих безсиптомних..

тому
1)соціальна дистанція більше 1,5 м..
2)постійне миття рук після всіх можливих контактів,а д того -НЕ рухати руками обличчя і маски спереду
3)носіння масок всіма..навіть найпростіших.

ну І ,звичайно,пора бити морду всім,хто кашляє на тебе в людному місці..
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Краще, - відразу відстрілювати, тому що штрафи не діють...
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Пример: Лайнер Diamond Princess 20 января - 4 февраля. (Иокогама - Кагосима - Гонконг - Окинава). Один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. Результат - 174 человек заболели, уже находясь в карантине (в условиях полной изоляции).
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Хто понавозил заразы в Украину? Хто пиарился и бил жителей в Санжарах?
Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95
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Согласен по сути: власть зелёного карлика обосралась и это очевидно. А вот с тем, что закрытие страны - это лучшая стратегия, нет.
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Со всем согласен. Только в дупу Пороха целовать не надо. Шмаркля не заслужил.
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Медработники ,продавцы,водители ,полицейские -все в зоне повышенного риска. и наиболее активные разносчики заразы.Вчерашние коники в Борисполе ещё больше способствуют разносу заразы.Полиция должна быть более решительна,как в Индии.Открытых частей тела у всех не должно быть.Главное -рукавицы и носовички.
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Нужно было не пиарится а закрыть страну на вьезд.
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поліція зараз ніби все робить правильно ..

Українців, які прилетіли з Балі, не випускають із літака. Частину відправили на обсервацію в готель

, 30.03.2020



Частина українських туристів, які 30 березня близько 02:20 прибули двома рейсами з Балі через Доху (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" у самому центрі Києва.
Більшість же пасажирів влаштували бунт і відмовилися від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

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АЛе відразу набігають "дерьмократи -гуманісти" ((
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