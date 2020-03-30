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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 COVID-19: у світі захворіли 722,4 тис. осіб, померли - 33,9 тис., одужали - 151,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 30 березня в усьому світі зареєстрували 722 435 випадків зараження коронавірусом, 29 березня інфікованих було 664 924 особи. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Перемогли хворобу за цей час 151 991 особа. Також у всьому світі зареєстрували 33 997 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих 2506 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 776 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 4856.

В Італії за цей час захворіли 97 689 осіб. Водночас померли там 10 779, вилікувалися 13 030 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість смертей від COVID-19 у Ломбардії скорочується, у Італії в цілому зростає кількість тих, що видужали

Іспанія повідомляє про 80 ​​110 інфікованих. Серед них 14 709 одужали, померли 6803 особи.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії та Китаї. У Франції померли 2611, в Німеччині - 541, у Великій Британії - 1231, в Ірані - 2640, у Нідерландах - 772, Бельгії - 431, Туреччині - 131.

COVID-19: у світі захворіли 722,4 тис. осіб, померли - 33,9 тис., одужали - 151,9 тис 01

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185265
 
 
 Топ коментарі
 
я так понимаю, от чего бы ты ни умер, при положительном посмертном тесте на COVID тебя однозначно включат в эту статистику, даже если помер от старости или переехало поездом?
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Здається що неправильно, 100%= 151,9+33,9
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Тоді х - 18,2%, що не набагато краще. Це все приблизно, бо точні цифри невідомі. Поки відомо, що вмирає кожна п'ята людина.
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нет. меньше. статистика по выздоровевшим запаздывает. делить количество умерших на сумму умерших и выздоровевших некорректно.
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я так понимаю, от чего бы ты ни умер, при положительном посмертном тесте на COVID тебя однозначно включат в эту статистику, даже если помер от старости или переехало поездом?
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Интересно, а кто-то сравнивает статистику смертей "до" и "сейчас"... ведь панику можно раздувать буквально на ровном месте. Если смертность - по периодической статистики, - без существенных изменений, то о чём вообще сыр-бор? Раком людей поставить, предварительно распихав по клеткам на самоизоляцию?
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Навряд в Мадриді кожен березень перетворюють каток в трупарню, так що смертність скакнула.
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а может и по другому быть. Помрешь от пневмонии вызванной СОVID, а тебя в стаистику не включат ибо помер-то от пневмонии.
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Тоді х - 18,2%, що не набагато краще. Це все приблизно, бо точні цифри невідомі. Поки відомо, що вмирає кожна п'ята людина.
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В Румынии вступает в силу 4 этап борьбы с коронавирусом.На этом этапе запрещены повышения тарифов на ВСЕ коммунальные услуги.Администраторы больших домов обязаны установить входа в дом сосуды с дезинфектантом. Врачам ЗАПРЕЩЕНО не принимать пациентов,ответственность-уголовная.При нарушении гражданином режима самоизоляции вступает в силу принужденная изоляция,которая будет за счет нарушителя. Штрафы до 5000 евро. Есть и другие серьёзные меры.Я даю информацию из Молдовы и Румынии не для того чтобы кого-то поучать,а потому что считаю,что Вы должны быть в курсе опыта других стран.
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