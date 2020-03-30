 COVID-19: у світі захворіли 722,4 тис. осіб, померли - 33,9 тис., одужали - 151,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Перемогли хворобу за цей час 151 991 особа. Також у всьому світі зареєстрували 33 997 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих 2506 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 776 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 4856.

В Італії за цей час захворіли 97 689 осіб. Водночас померли там 10 779, вилікувалися 13 030 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість смертей від COVID-19 у Ломбардії скорочується, у Італії в цілому зростає кількість тих, що видужали

Іспанія повідомляє про 80 ​​110 інфікованих. Серед них 14 709 одужали, померли 6803 особи.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії та Китаї. У Франції померли 2611, в Німеччині - 541, у Великій Британії - 1231, в Ірані - 2640, у Нідерландах - 772, Бельгії - 431, Туреччині - 131.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали.