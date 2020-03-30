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 Приватні медичні заклади мають надавати допомогу хворим на коронавірус людям, - МОЗ

Дія заходів з надання допомоги пацієнтам з коронавірусом поширюється на всіх юридичних осіб, незалежно від їхньої організаційно-правової форми, та ФОПи, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики та мають відповідну ліцензію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України, оприлюдненому на сайті міністерства.

"У зв’язку із численними зверненнями стосовно можливості надання медичної допомоги пацієнтам при коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19) закладами охорони здоров’я приватної форми власності, Міністерство охорони здоров’я України повідомляє наступне.

Відповідно до статті 49 Конституції України, кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

Згідно із статтею 7 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" лікування хворих на інфекційні хвороби може проводитися в акредитованих у встановленому законодавством порядку державних і комунальних спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров'я та клініках наукових установ, а також в акредитованих закладах охорони здоров'я, заснованих у встановленому законодавством порядку на приватній формі власності.

Лікуванням хворих на інфекційні хвороби можуть займатися особи, які мають медичну освіту та відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у тому числі особи, які в установленому порядку займаються приватною медичною практикою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляється, стандарти медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)" затверджено наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722.

Так, відповідно до статті 38 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. Кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров'я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів із COVID-19

"Враховуючи вищезазначене та з метою недопущення поширення на території України випадків COVID-19, а також їх ефективного лікування, дія заходів щодо надання допомоги пацієнтам при коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19) поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики та мають відповідну ліцензію", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185263
 
 
 Топ коментарі
 
А хухо не хухо? Они только за бабки могут кучу анализов сделать которые так и останутся анализами без должного лечения.
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Не настало ли время наомнить ахметовым, коломойскимм, косюкам, боголюбовым, жевагам, пинчукам и прочей олигархической мототе об их обязанностях перед государством и гражданами, за счет которых они уже четверть века набивают свои карманы?
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А у меня грошей нема , шоб до частников звертатись . Значит здохну прям на улице и мой вонючий труп будет портить воздух . Фи , как некрасиво Частные медучреждения должны оказывать помощь больным коронавирусом людям, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1242
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А хухо не хухо? Они только за бабки могут кучу анализов сделать которые так и останутся анализами без должного лечения.
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Минздрав такой смешной-- сейчас обязаны разбежались лечить !!! Врачебная мафия у нас такая что остальные отдыхают и друг друга покрывают так что даже прокурорская мафия отдыхает
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Та какая мафия, там врачи с тех же поликлиник - бездари. Они ничего не умеют только с умным видом отсылают на анализы и по другим врачам. Заболела нога, сдайте кровь, а у вас кровь плохая идите к гематолгу, оттуда к инфекционисту, а тот покрутил анализы, да вроде инфекций нема - здаров.
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Особенно ,кРадуцкий ,который «янелоху» анализы нарисовал
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А у меня грошей нема , шоб до частников звертатись . Значит здохну прям на улице и мой вонючий труп будет портить воздух . Фи , как некрасиво Частные медучреждения должны оказывать помощь больным коронавирусом людям, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1242
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угу... и погребатели тоже цены взвинтят, если не взвинтили уже....
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Наивный Вы человек, это Вас совсем не касается, зато вип палаты теперь будут официально, ну не хотят наши "слуги" лечиться там, где лечатся "господа".
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никто никому ничего не должен, есть государство, идете в ивропу? так делайте как европа и америка, козелы
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У 2014 році Яценюк озвучив свою мрію - витрусити в українців грошики, що лежать в матрасах. Не вийшло. Від лібертаріанців вголос таких заяв не звучало, але шепотілися по закутках. І ось час прийшов. Люди полізли в свої запаси. До кого перекочують ці гроші? І буде відомо, хто замовив інформаційний галас. А може, й сам вірус. Адже перерозподіл фінансів відбувається не лише в Україні, а в усьому світі. От буде прикол, коли виявиться, що вірус виліковний давно існуючими препаратами.
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в заголовке "должны", а в заявлении всего-лишь "могут"
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Зазвичай приватні заклади не забезпечені засобами захисту персоналу, навіть якщо знайдуться дурні це робити, вони просто інфікуються.
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Приватних інфекційок взагалі не існує.
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А что обязан делать для граждан минздрав соласно нашей конституции, они не хотят вспомнить? Впрочем, как и вся остальная "власть". Частные лечебные учреждения платят в казну налоги так же, как и любой другой бизнес. На этом их "обязанности" перед государством заканчиваются. А перед гражданами у них и вовсе нет ни каких иных бязанностей, кроме качественого оказания услуг по своему профилю. Кстати, не знаю ни одного частного лечебного заведения, обладающего всем необходимым набором средств для лечения особо опасных инфекций. Маразм нашего истеблишмента уже конкретно зашкаливает. Стадо клинических олиофренов. Одни формулировки их гениальных мыслей чего стоят.
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Не настало ли время наомнить ахметовым, коломойскимм, косюкам, боголюбовым, жевагам, пинчукам и прочей олигархической мототе об их обязанностях перед государством и гражданами, за счет которых они уже четверть века набивают свои карманы?
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Действие мер по оказанию помощи пациентам с коронавирусом распространяется на всех юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы и ФОПы, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике и имеют соответствующую лицензию. Источник: https://censor.net.ua/n3185263
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Спочатку ви звільняєте лікарів, а вони знаходять гроші та відкривають приватні фірми. Далі ви хочете, щоб вони були зобов'язані?
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за свой счет и кому оказывать?
заробитчанам, которые ни копейки нагологов не платили в свою державу десятилетиями?
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це кому і для кого чмошний МОЗ від зеленої шмврклі ці розказки робить?
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сделают все за ваши деньги. вызов скорой Добробута 4000 грвн... и это без анализов!
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А моя страхова написала мені, що з ковід приватні клініки не будуть допомагати ані з лікуванням, ані з перевезенням.
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В частных клиниках нет инфекционных отделений, придурки.
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Значит, простой народ может требовать лечения в Феофании? В случае отказа Феофания будет лишена права оказывать мед. помощь ?
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Ахаха!!!! Они таки нашли для себя VIP палаты. От шустрые, мля. И пофик на всё! Они теперь опять в шоколаде, вот так просто, одним росчерком пера. А вы, гои, сдыхайте на проссатых матрасах инфекционок, без лекарств и медиков.
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