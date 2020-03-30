 Приватні медичні заклади мають надавати допомогу хворим на коронавірус людям, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України, оприлюдненому на сайті міністерства.

"У зв’язку із численними зверненнями стосовно можливості надання медичної допомоги пацієнтам при коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19) закладами охорони здоров’я приватної форми власності, Міністерство охорони здоров’я України повідомляє наступне.

Відповідно до статті 49 Конституції України, кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

Згідно із статтею 7 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" лікування хворих на інфекційні хвороби може проводитися в акредитованих у встановленому законодавством порядку державних і комунальних спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров'я та клініках наукових установ, а також в акредитованих закладах охорони здоров'я, заснованих у встановленому законодавством порядку на приватній формі власності.

Лікуванням хворих на інфекційні хвороби можуть займатися особи, які мають медичну освіту та відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у тому числі особи, які в установленому порядку займаються приватною медичною практикою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляється, стандарти медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)" затверджено наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722.

Так, відповідно до статті 38 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. Кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров'я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.

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"Враховуючи вищезазначене та з метою недопущення поширення на території України випадків COVID-19, а також їх ефективного лікування, дія заходів щодо надання допомоги пацієнтам при коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19) поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики та мають відповідну ліцензію", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали.