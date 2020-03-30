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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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 144,7 тис. громадян України повернулися з-за кордону на Батьківщину, - МЗС

Станом на вечір 29 березня вже 144 698 громадян України повернулися додому за сприяння дипломатичних установ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України у Facebook.

Зазначається, що 174 українці перебувають за кордоном на карантині. Найбільше з них у Польщі - 107 осіб.

27 українців проходять лікування за кордоном.

Крім того, 8 українців вже одужали: в Японії - 4, в Італії - 2, у Польщі - 1, у ФРН - 1. Четверо українців, які перебувають за кордоном, померли від коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація українців з-за кордону передбачатиме обов'язкову двотижневу обсервацію: готуємо перелік локацій, - Зеленський

144,7 тис. громадян України повернулися з-за кордону на Батьківщину, - МЗС 01

Нагадаємо, з 28 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.

Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном із проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину у країні перебування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185261
 
 
 Топ коментарі
 
Радость су*а то какая! Как только границы откроют они тут же свалят обратно.
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Так то в основному зебіли верещать що все це операція спецслужб США.
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Вони вже свій внесок зробили короновірусом .
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Так будьте здоровы,живите багато, а ми уезжаем до дома, до хаты
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Радость су*а то какая! Как только границы откроют они тут же свалят обратно.
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зеля - мужик. Сказал верну заробитчан домой и сделал. Недаром называли величайшим политиком современности. Владими Александрович, только в следующий раз можно как то помягче, а то ведь мир может и не выдержать Ваших радикальных усилий.
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Кстати это правда. Но не все от радости едут конечно....
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Вони вже свій внесок зробили короновірусом .
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это перебор... мы и так на руках их должны носить - радость то какая . кормильцы вернулись!
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Ось фото. Це Польща. Мати працює лікарем в швидкій. Два тижні не живе з родиною. Може бачитись з дитиною тільки в такий спосіб.

а порохоботи можуть і надалі верещати, що криза в головах та рівень зросту смертності незначний та через тиждень-два все скінчиться і все це операція спецслужб, ніякої реальної загрози не існує
144,7 тыс. граждан Украины вернулись из-за границы на Родину, - МИД - Цензор.НЕТ 1788
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Так то в основному зебіли верещать що все це операція спецслужб США.
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тільки порохоботи верещать. що загроза сильно перебільшена. а насправді її вигадали щоб здати Україну і не допустити масових протестів
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Только про мировой заговор все слышат только от зебанатов) одна ваша разразилась, что нас обманывают, что сэсэсэр развалилось и теперь пугают несуществующим вирусом... Может поэтому даже в раде косит именно ваших-зерыгов?
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ти сама себе читаєш перед тим, як запостити?
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чтобы они возвращались еще не по такому случаю.
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Радость то какая! Это ж сколько "подарков" они привезли?
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У меня соседка, за зекретина голосовала, тупая как пробка, впрочем не удивительно, начала более серьезно относиться к эпидемии после того,как лев лещенко слег... а то все хотела внука 9ти летнего из соседнего города себе вызвонить, тк у него "каникулы"....
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набір слів які не несуть в собі нікої інформативності
рівня зучтрічі двух бабусь на лавці біля під'їзду типу: "Сьогодні занадто холодно і якби я не наділа теплі рейтузи то меня б надуло у живіт"
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Не напрягай свою извилину, болезный) это не для тебя, да и то, что к бухарям корона не пристает-вранье, так что заканчивай, а то на соседней ветке такого настрочил...))))
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Даже не знаю, как радоваться такому "счастью". 144,7 тис. громадян України повернулися з-за кордону на Батьківщину, - МЗС - Цензор.НЕТ 2956
Инстаграм одного из пассажиров вернувшихся в Украину из Вьетнама. В видео и о прорыве обороны и о «****** Украине»

Это чудило ломало двери в аэропорту Борисполь, убегая из под обсервации, и визжало про "****** Украину". Зовут отродье Ярослав Ижик, возраст 26 лет, родом из Сум живет в Киеве.

144,7 тис. громадян України повернулися з-за кордону на Батьківщину, - МЗС - Цензор.НЕТ 1672
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Они вернулись не на Родину, а так перекантоваться, как только вспышка в Европе спадет, сразу свалят назад, ну если позволят. А мы здесь будем еще долго разгребать последствия такого "повернення". 145 тыс., возможно половина с COVID, имеем 72,5 тыс., так зачем же намеренно и на государственном уровне ввозить в страну вирус?
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