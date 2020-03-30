 Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- і 82-мм міномети, СПГ та АГС. Втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Одинадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

По захисниках Павлополя противник вів вогонь із мінометів калібру 120 мм, випустивши загалом 10 мін.

Для обстрілів неподалік Водяного та Богданівки загарбники задіяли міномети калібру 82 мм, використавши загалом 10 мін, а також гранатомети різних систем.

Двічі ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Березове - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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По захисниках Старогнатівки противник здійснив три обстріли з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, а неподалік Тарамчука застосував автоматичний гранатомет і великокаліберні кулемети.

Поблизу Авдіївки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Шахти Бутівка противник обстрілював позиції українських сил з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил вчасно реагували на ворожі збройні провокації і відкривали прицільний вогонь по позиціях противника", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції українських захисників.

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Поблизу Луганського, по позиціях Об'єднаних сил противник випустив сім мін з міномета калібру 82 мм. По захисниках Гладосового ворог вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що на всі ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

"Вчора, 29 березня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська обстріляли позиції українських сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного було зафіксовано використання ворожого міномета калібру 82 мм.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу втрат немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомили в штабі ОС.



