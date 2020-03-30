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Все про:ВР (7366) Уманський (12) Бутусов Юрій (1305) Денис Шмигаль (166)

 Прем'єр Шмигаль хоче змінити міністра фінансів Уманського через його критику схем мінімізації податкових надходжень, - Бутусов

Верховна Рада, перш ніж звільняти міністра фінансів Ігоря Уманського, має отримати від нього відповіді про причини.

Таку думку у Facebook висловив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що 30 березня до Верховної Ради внесуть питання про звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського, який попрацював менш ніж місяць.

"Як можна звільняти міністра, який працює три тижні, без жодних пояснень і мотивацій? За що? Чому все вирішується кулуарно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко:"Я викрив депутата Куницького у веденні телеграм-каналу "Темний лицар" і "зливі" даних роботи фракції - він негідник і зрадник"

Звільнення відбулося після листа Уманського до прем'єр-міністра Шмигаля з вимогою звільнити главу податкової служби Сергія Верланова і главу митної служби Максима Нефьодова.

За даними джерел Цензор.НЕТ, особливу критику Уманського викликало різке збільшення обсягів схемних кредитів і здешевлення "обналу" із січня 2020 року. Це явні ознаки широкої тінізації економіки. Бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень податків на місяць на схемних кредитах - схемах мінімізації податкових надходжень. Одним з основних операторів тіньових схем, на думку джерел, близьких до керівництва Міністерства фінансів, є такий собі Василь Костюк, відомий як "Вася Львівський".

Якщо провести мобілізацію коштів, зокрема з тіньової економіки, якщо не красти податки, то може і не потрібен такий великий секвестр? Може, запитати Уманського про причини звільнення? Може, причина - звичайна політична корупція?

Сподіваюся, завтра Верховна Рада перш ніж ухвалювати рішення щодо Уманського спочатку отримає відповіді про причини звільнення", - зазначає Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсутність реакції на дефолт "ДТЕК Енерго" - демонстрація слабкості та безпорадності держави, - Бутусов

Премєр Шмигаль хоче змінити міністра фінансів Уманського через його критику схем мінімізації податкових надходжень, - Бутусов 01

Нагадаємо, в понеділок, 30 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. За даними Цензор.НЕТ, на порядку денному - 10 питань.

За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, будуть розглянуті питання призначення нових керівників Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів і Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що лідери фракцій і груп парламенту, керівництво Верховної Ради на нараді 29 березня зустрічаються із кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров'я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

Також читайте: Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185259
 
   
 Топ коментарі
 
так где же обещаная молодая зекоманда, желательно yмеющая работать, а не ролики снимать и подсказывающая, что смотреть и читать?
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та какая там "мАладая команда"... обычное сборище клоунов с дипломами "негосударственного образца" или барыг, дорвавшихся до бюджетного пирога..
Интересно другое: зебилы УЖЕ понимают каких мародеров они допустили к власти.. Настоящих, реальных - а не фейковых, раскрученных зомбоящиком... Или им еще МАЛО "божьей россы от вислюка оманського"? Премьер Шмыгаль хочет поменять министра финансов Уманского из-за его критики схем минимизации налоговых поступлений, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2907
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Здулася. Як на мене, немає великого значення, хто буде міністром економіки при президенті Зєлєнскому. Ситуація від цього не зміниться, бо при владі залишаться зелені зі своїми принципами і цінностями, які не є корисними для України.
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накерували вже нові міністри? не надовго ж вас утирків вистачило. а коли тепер шмигло на вихід піде?
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В МОЗ тоже достойный кандида на министра с блестящей медицинской карьерой, В 1998 году окончил ДонНМУ по специальности «хирург». В 2004 году - Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика».

Трудовая деятельность Править
С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
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шмыгаль кукловод дёргающий за верёвку зелёную куклу от имени охметова
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Честный парень затесался в банду. Банда его отторгает как инородное тело.
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Почитаешь новостную ленту и приходишь к выводу, что шмаркля может быть заинтересован чтобы Коронаверус продолжался ещё 4 года, чтобы люди до конца его каденции дома сидели и не устроили ему Майдан.
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Пан Бутусов...Вы разве не за именно этот ад голосили Или были какие-то неясности Прем'єр Шмигаль хоче змінити міністра фінансів Уманського через його критику схем мінімізації податкових надходжень, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4605
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