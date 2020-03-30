 Прем'єр Шмигаль хоче змінити міністра фінансів Уманського через його критику схем мінімізації податкових надходжень, - Бутусов

Таку думку у Facebook висловив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що 30 березня до Верховної Ради внесуть питання про звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського, який попрацював менш ніж місяць.

"Як можна звільняти міністра, який працює три тижні, без жодних пояснень і мотивацій? За що? Чому все вирішується кулуарно?

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Звільнення відбулося після листа Уманського до прем'єр-міністра Шмигаля з вимогою звільнити главу податкової служби Сергія Верланова і главу митної служби Максима Нефьодова.

За даними джерел Цензор.НЕТ, особливу критику Уманського викликало різке збільшення обсягів схемних кредитів і здешевлення "обналу" із січня 2020 року. Це явні ознаки широкої тінізації економіки. Бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень податків на місяць на схемних кредитах - схемах мінімізації податкових надходжень. Одним з основних операторів тіньових схем, на думку джерел, близьких до керівництва Міністерства фінансів, є такий собі Василь Костюк, відомий як "Вася Львівський".

Якщо провести мобілізацію коштів, зокрема з тіньової економіки, якщо не красти податки, то може і не потрібен такий великий секвестр? Може, запитати Уманського про причини звільнення? Може, причина - звичайна політична корупція?

Сподіваюся, завтра Верховна Рада перш ніж ухвалювати рішення щодо Уманського спочатку отримає відповіді про причини звільнення", - зазначає Бутусов.

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Нагадаємо, в понеділок, 30 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. За даними Цензор.НЕТ, на порядку денному - 10 питань.

За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, будуть розглянуті питання призначення нових керівників Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів і Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що лідери фракцій і груп парламенту, керівництво Верховної Ради на нараді 29 березня зустрічаються із кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров'я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

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