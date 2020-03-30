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Все про:банки (363) законопроект (973) Порошенко (11628)

 "Європейська Солідарність" підтримує банківський закон, який захищає інтереси платників податків, - Порошенко

Жоден інвестор не вкладатиме гроші в Україну, якщо буде ризик, що гроші виведуть через механізми компенсації колишнім власникам збанкрутілих банків.

Як заявив після погоджувальної ради лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко, фракція голосуватиме за так званий банківський закон, який є головною умовою продовження співпраці України з МВФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми ухвалили рішення підтримувати банківський закон, який гарантує захист інтересів платників податків. Бо ніхто, жоден інвестор світу, жодна міжнародна фінансова організація не надасть Україні кредити, фінансову допомогу, якщо буде ризик, що ці гроші – гроші світових платників податків – будуть виведені з України через механізми компенсації колишнім власникам збанкрутілих банків всупереч рішенням міжнародних аудиторів, всупереч рішень судів. Безумовно, що "Європейська Солідарність" буде стояти на захисті національних інтересів держави і українських громадян", – наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада має вжити додаткових заходів щодо захисту лікарів та малозабезпечених українців, а також негайно рятувати економіку, - Порошенко

Він також нагадав, що саме завдяки оздоровленню банківської системи, яке відбулося після 2014 року, сьогодні фінансовий сектор країни має запас міцності.

"Я хочу наголосити, що навіть ті страшенні випробування, які сьогодні життя посилає фінансово-банківській системі країни, демонструють, що банківська система сьогодні знаходиться в здоровому вигляді. Всі кроки, які робилися в 2014-2019 роках, очистили банківську систему від проблемних кредитів, які складали до 80 % , і ці гроші в більшості були розкрадені власниками банків. Ми на сьогодні демонструємо, що ми здатні протидіяти викликам, які є", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, в понеділок, 30 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. За даними Цензор.НЕТ, на порядку денному - 10 питань, зокрема законопроєкт про неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

29 березня заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що його можуть не розглядати у Верховній Раді на позачерговому пленарному засіданні, оскільки фракція ВО "Батьківщина" і депутатська група "За майбутнє" виступили проти такого рішення.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський закликав нардепів ухвалити необхідні для допомоги МВФ законопроєкти.

Також читайте: Рада "налаштована ухвалити" законопроєкт Кабміну про банки, - заступник голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185258
 
   
 Топ коментарі
 
дурак ты, этот закон - осиновый кол в Беню
это то, чего всегда добивался Порох при поддержке Запада
а ЗЕля здесь сбоку, при дефолте он и дня не проживет
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Порошенко везде принимают как политика, а твоего Вовy как какyюторазницу.
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дурак ты, этот закон - осиновый кол в Беню
это то, чего всегда добивался Порох при поддержке Запада
а ЗЕля здесь сбоку, при дефолте он и дня не проживет
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-Так кредити МВФ найдешевші в світі вони під 3%, тоді як найбільш дешеві кредити з буквально всіх інших джерел обходяться для нашої країни мінімум в 8,5%. І ці доступні гроші вони потрібні для України, яка переживає сильнішу економічну кризу, епідемію , і сильно витратну визвольну війну проти російських фашистів загарбників на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Донбасу і Криму. У нормальній країні кредит МВФ відіграє величезну позитивну роль у розвитку виробництва: він забезпечує безперервність відтворення і його розширення. Він сприяє підвищенню ************** виробництва та обміну, поглибленню міжнародного поділу праці. Також цей міжнародний кредит посилює громадське економічне відтворення, стимулює як розширення новітніх прибуткових галузей, так і розвиток передових форм галузей господарства..... і багато для чого іншого! Ну якщо не у МВФ то тоді кредити під 10% хіба що доведеться брати у нашого лютого ворога окупанта у проклятої паРаші. І тільки з умовою у обмін на ганебну капітуляцію і з втратою суверенітету Української держави.
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Петро! Гони Кловуна обратно в квартал 95. пусть там продолжат игру пуем на пианино. Это его потолок. Бери управление страной в свои руки. Пока еще не поздно.
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Єрмаків під суд і за грати, Зеленському - імпічмент і під суд!
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У Порошенка поставили жорсткий ультиматум - заборона на продаж державних земель
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Ми підтримуємо банківський закон, бо він захищає інтереси платників податків - Порошенко
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МВФ снял требования о законе по земле в связи с пандемией короны.
А вот "антиколомойский закон" требует принять.
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Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95.
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Антиколомойского закона на завтра НЕТ.
В повестке дня даже нет.
Когда (и если) его будут голосовать - вопрос.
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Дуракам закон не писан. С голоса предложат.
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Для любителів повернення Привату бєнє. Ви вже забули як за кредит в 6тис стягували 30тис, СМСки, дзвінки серед ночі з Привату і колєкторів, колєктори на роботі, в підїзді і під дверима, "подаренная" кредитка на 300грн котрі перетворювались на 3000грн. Солодко було в J2ському ярмі за 32% годових ? Забули, прав бєня що і кров героїв пролита за Україну забудеться а тут "какие та жалкие граши"
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Если Зеля предаст народ Украины ради миллиардов коломойского, народ этого ему не простит
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Красіво Порошенко сказав: "дилетантська некомпетентність дій влади". І на таких посадах - некомпетентність, дилетанство - це злочин. Не моральний, а очєнь даже кримінальний.
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А шо об этом думает Вакарчук, Тимошенко или Рабинович ? Почему только Петю постят ?
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