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 Не бачу сенсу їхати на шоу для депутатів, - батько загиблої активістки Гандзюк щодо пропозиції Венедіктової про візит до Києва

Батько загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк не бачить сенсу зустрічатися з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Я опублікував своє звернення до Президента України позавчора. І вже позавчора близько опівночі до мене були дзвінки з Генеральної прокуратури. Просили мого приїзду в Київ. Учора були дзвінки з обласної прокуратури і не тільки. Планується зустріч пані Венедіктової та народних депутатів-членів ТСК, що займається контролем розслідування вбивства Каті та нападів на інших громадських активістів. Наскільки я розумію, я там не потрібен, там просто необхідна присутність мого адвоката - Євгенії Закревської. Напевно, хтось хотів влаштувати нардепам шоу. Мене привезли б з подачі Венедіктової і показали перед телекамерами: ось вона, ось батько (Катерини Гандзюк – ред.). А що відбувається з розслідуванням - нікого не буде цікавити. Нікому неважливо, що необхідний час для того, щоб вникнути у матеріали справи, адже вбивство Каті - це лише один із злочинів кримінального угруповання, що досі діє на Херсонщині. Я не бачу сенсу їхати на ці зустрічі", - сказав Віктор Гандзюк.

Як зазначив батько активістки, справа навіть не в тому, що він зараз має проблеми зі здоров’ям, які не дозволяють йому провести довгий час в автотранспорті. За його словами, ситуація повторюється по спіралі - як і тоді, коли Генеральну прокуратуру очолював Юрій Луценко; тоді також були дзвінки, прохання зайти на розмову. Батько Катерини Гандзюк заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з генпрокурором Венедіктовою, яка, за його словами, вже "на початку своєї роботи обманює суспільство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вимагаємо повернути кураторство департаментом у "справах Майдану" Віктору Трепаку", - сім'ї Небесної Сотні

На його думку, відсторонення заступника генпрокурора Віктора Трепака від розслідування справи вбивства його доньки було нелогічним, адже саме за останні місяці відбулися такі потрібні зрушення у справі, було продовжено термін досудового розслідування, а значить - з’явилася надія на те, що усі винні таки будуть покарані.

Як сказав Віктор Гандзюк, після вчорашнього посту у Facebook в ініціативі "Хто замовив Катю Гадзюк?" щодо тиску на нього після звернення до Президента України, дзвінки з прокуратури наразі припинилися.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

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Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).

27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений сьогодні заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.

Віктор Трепак заявив, що подав у відставку і працює до понеділка. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.

Віктор Гандзюк розкритикував генпрокурора Ірину Венедіктову, звинувативши її у брехні і заявивши, що вона зробила на багато місяців недосяжним прогрес у справі.

28 березня друзі покійної Катерини Гандзюк заявили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова через керівництво Херсонської області намагається змусити Віктора Гандзюка залишити роботу в лікарні і під час карантину приїхати до Києва на зустріч з нею і народними депутатами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185256
 
   
 Топ коментарі
 
Твари, рождённые клоунами и клоунессами.
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Поддерживаю, и скажу Вам по простому: Зеленский оказался самым обычным Куйлом. Не вижу смысла ехать на шоу для депутатов, - отец погибшей активистки Гандзюк о предложении Венедиктовой приехать в Киев - Цензор.НЕТ 8578
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До мужика дошло, что клоуны и в Африке клоуны, кто и куда бы их не выбирал.
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Когда смотришь документалки Каневского задумываешься порой, а почему тогда при сраном совке была раскрываемость в сотни раз выше и приходишь к выводу на сегодня, что всё кроется в бабле и некомпетентности тварей
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Так и Муссолини не допускал каких-то сицилийцев "в свой огород" ... Бандитский по сути режим очень "эффективен" против любых своих конкурентов .
А когда всё запрещенно , когда каждый ксерокс у ГБ под надзором . Каждая кинокамера регистрировалась через 4-й отдел . Криминал тогда был оснащён в десятки раз слабее ментуры - именно через запреты и через зашуганных обывателей ... И если чебурек случайно берет кассу в универмаге , а там вместо предполагаймых 30 тысяч - цельных 110 . Усё писец -- расстрельная статья без единого пострадавшего !
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Ну посмотрим как у нас Кожару загрузят в зону,а он явный фрукт, ставлю на интерес, что он не сядет, у нас пока из подобных никто не сел
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цікаво коли буде підозра зеєрмаку якому не знаю..
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Сергей,позволю себе не согласиться ""а почему тогда при сраном совке была раскрываемость в сотни раз выше"" признания выбивались с человека методами далеко,мягко говоря, не гуманными(гестапо отдыхает). Главное доложить на верх о раскрытии,а настоящий преступник в это время.....
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вибір вірний - до лайна не торкається, а справа так чи інакше буде розслідувана, після ЗЕлених з Вєнєдіктою
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а ! ну тоді зрозуміло. І справи Майдана мабуть також розслідують? А вбивство Кеннеді?
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Ну що народ,довго ще терпітимемо це лайно у владі?
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тут на цензорі небагато народу. але чоловік 20 назбираєте покласти нарешті край мученіям.
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Правда судебно процессуальная система болеет начиная с Лёни Кравчука ,ну например рэкет помните ,так вот многие из первопроходцев бандюг позже зарисовывались в депах разных созывов, а вообще беда случилась тогда ,выражусь неприятно ,но так считаю верно будет ,когда про-ли мы как президента В.Черновола
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До мужика дошло, что клоуны и в Африке клоуны, кто и куда бы их не выбирал.
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правильный поступок - пусть сами лепят шоу
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Поддерживаю, и скажу Вам по простому: Зеленский оказался самым обычным Куйлом. Не вижу смысла ехать на шоу для депутатов, - отец погибшей активистки Гандзюк о предложении Венедиктовой приехать в Киев - Цензор.НЕТ 8578
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Но не мародером же?
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а кем ?! кто он !? один мародерил на армии - этот на пандемии... не знаю что хуже.. Не вижу смысла ехать на шоу для депутатов, - отец погибшей активистки Гандзюк о предложении Венедиктовой приехать в Киев - Цензор.НЕТ 5466
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индексацию пенсий замородерил зелупа, израильским пенсам проиндексировал в валютепо израильским законам. мародерит по крупному
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Вся зеленая команда и есть махровые МАРОДЕРЫ!
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ні мародер у нього єрмак як доповів один слуга.
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Ну да, она все дела бросит и будет отмаливать грехи попередников. Ее уровень позволяет искоренить все перекосы прокуратуры.
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Ее уровень --ниже плинтуса : тесты на профпригодность сдать не смогла! Тварь дешевая "чаво изволите" ваша бенядиктова, а не прокурор!
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-Мама, Ви рибы жареной хотите??? ..................
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Венедиктова, коррупционерка - вон от кормушки.
Такие "специялисты" карманные - позор для Украины!
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батько убитої дочки не повинен кидати бісер перед свиньми,герою ти наш страний
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К чему такие встречи, генпрокурору больше нечем заниматься кроме встреч с потерпевшими,достаточно официального ответа на письмо.
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Насколько я понимаю, я там не нужен, там просто необходимо присутствие моего адвоката - Евгении Закревской. Наверное, кто-то хотел устроить нардепам шоу. Меня привезли бы с подачи Венедиктовой и показали перед телекамерами: вот она, вот отец (Екатерины Гандзюк. - Ред.). А что происходит с расследованием - никого не будет интересовать. Никому неважно, что необходимо время для того, чтобы вникнуть в материалы дела, ведь убийство Кати - это лишь одно из преступлений криминальной группировки, которая до сих пор действует на Херсонщине. Я не вижу смысла ехать на эти встречи", - сказал Гандзюк.Источник: https://censor.net.ua/n3185256
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Так, и что же мы тут видим. Папа Гонзюк говорит что бенядиктова и югик говно, а вот про Рябошапку он этого не говорит. Как же так? Обьясни соя и зебилы, без вас никак😷
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Шоу "ХтозамовивГандзюк" трохи затягнулося.
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Рыго-Портновский клан в действии. Опять отмажут ОПГ. Опять активистов будут убивать или сажать. И то и другое дело рук власти.
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Горе батька використали для маніпуляцій перед виборами
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такие интересные дела не имеют сроков давности\годности\хранения. если суда не будет, будет понятно, кто заказчик и чьи потомки будут отвечать.
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