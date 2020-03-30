 Зміни до держбюджету передбачають максимально можливі витрати на освіту, спорт і культуру, - Зеленський

На це він зазначив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, що залишаються видатки розвитку. Вони є необхідним драйвером для нашої економіки, яку не можна знекровлювати. Максимально, наскільки це можливо, уряд зберіг витрати на освіту, спорт і культуру. Так, далеко не все вдалося зберегти. Але це тимчасова економія, тільки на час карантину. Після його закінчення витрати на кожну сферу будуть повернуті", - заявив президент.

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Нагадаємо, 24 березня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №3254 "Про внесення зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців".

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив з категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020 року, так як документ, серед іншого, передбачав майже повне скасування фінансування освіти і науки, крім зарплат. Те саме стосувалося сфери культури. Проти чого виступили культурні діячі.

29 березня Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до Державного бюджету на 2020 рік.

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