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 Зміни до держбюджету передбачають максимально можливі витрати на освіту, спорт і культуру, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміни до держбюджету вносяться тільки на час карантину.

На це він зазначив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, що залишаються видатки розвитку. Вони є необхідним драйвером для нашої економіки, яку не можна знекровлювати. Максимально, наскільки це можливо, уряд зберіг витрати на освіту, спорт і культуру. Так, далеко не все вдалося зберегти. Але це тимчасова економія, тільки на час карантину. Після його закінчення витрати на кожну сферу будуть повернуті", - заявив президент.

Також читайте: Зберегли підтримку сільгоспвиробників і фінансування будівництва доріг, - Шмигаль про секвестр Держбюджету-2020

Нагадаємо, 24 березня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №3254 "Про внесення зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців".

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив з категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020 року, так як документ, серед іншого, передбачав майже повне скасування фінансування освіти і науки, крім зарплат. Те саме стосувалося сфери культури. Проти чого виступили культурні діячі.

29 березня Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до Державного бюджету на 2020 рік.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185255
 
 
 Топ коментарі
 
Стоит учесть, что "культура" в его понятии это сортирные юморины.
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Та-а-ак... Особливо спірт та культура зараз на часі. Змагання якісь замутити треба або культурні заходи.
ДВББ
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«Ну що, пане президенте, прийшов час закривати мінський смітник? У зв'язку з карантином зупинена робота багатьох базарів. Головний базар, де торгуються інтереси України, повинен бути закритий в першу чергу. Разом з главноторгуючими», - екс-нардеп Семен Семенченко
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Та-а-ак... Особливо спірт та культура зараз на часі. Змагання якісь замутити треба або культурні заходи.
ДВББ
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спірт зараз дуже потрібний, на його основі роблять антисептики
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То різні речі. Антисептики роблять на основі спирту.
А спірт - це азірівкою "спорт" )))
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максимально возможные расходы на образование, спорт и культуру...

значит мизер
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«Ну що, пане президенте, прийшов час закривати мінський смітник? У зв'язку з карантином зупинена робота багатьох базарів. Головний базар, де торгуються інтереси України, повинен бути закритий в першу чергу. Разом з главноторгуючими», - екс-нардеп Семен Семенченко
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зеленский только добрался до корыта и тут задний ход ?
его ярмак больше на мерине катать не захочет ....
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І няня кожному. Зі страшенними цицьками і в протигазі.
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А с 100 милиардов в год зеленых тарифов нельзя отщипнуть хотябы часть на спасение страны?
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А конкретно: було - стало? Чи стрьомновато озвучити?
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Стоит учесть, что "культура" в его понятии это сортирные юморины.
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А культурологія - це "культ урології" )))


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Ну майданчики народ і без бюджету зробить.Изменения в госбюджет предусматривают максимально возможные расходы на образование, спорт и культуру, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3581
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Все знаю про то, что нет ничего постоянне чем временное? А вообще мой тесть сегодня, на мой вопрос что эти уроды делали январь и февраль, почему не подготовились, ответил коротко - "А что при Порохе было бы лучше?". Я ему рассказал про мужика с лопатой в жопе и больше мы с ним не говорили.
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Давайте и дальше будем покупать дипломы, как это успешно делается уже как минимум 20 лет.
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беда не в покупке, беда в том, что всплывает на верх ГОВНО
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можно разрешить просто продавать, у кого липовый должен быть отсеян работодателем,
дерево познаётся по плодам
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Ну т.е. сокращение в 1,5 раза это максимум что могут дать зебилы медицине, минус 30% образованию и минус 60% спорту. И поясните, прид...рку, может он не в курсе, ЭТО СОКРАЩЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГО РАБОТЫ ДО КАРАНТИНА. По карантину еще нет провалов, вернее они только начались. Это будет новый секвестр, в сентябре.
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Учитесь хорошо и занимайтесь спортом. Изменения в госбюджет предусматривают максимально возможные расходы на образование, спорт и культуру, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8357
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Ой у нвс в зале были такие, но про зал уже только мечтать
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Коли їсти дітям хочеться, не до культури..
Точіти сокири треба скорострільні..
😁
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Ишак построил безкультурье. В Раде матеряться и дрочат, вызывают проституток и матеряться. Про какую культуру оно говорит? Кто ему верит?
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С образованием и медициной все понятно, но спорт? Понятное дело что профессиональным спортсменам нужно тренироваться и дальше не взирая на карантин, но массовые спортивные мероприятия и турниры отменены (и боюсь что надолго) и разве на это все не были заложены деньги в бюджет? Хотя слушая этих пархатых мародеров становится понятно, что они готовы финансировать все кроме развития производства, научных разработок необходимых для развития промышленности и всего что хот как-то поможет нам вылезти из той экономической пропасти в которую завели страну зебилы и их попередники.
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За бугром знаменитости жертвуют на лечение, а у нас тишина. Где хотябы пиарные акции от Шевченков, тех которые 3 года по плюсах рекламировали свою морду, и тех кто тренер, депутат и др.
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"Максимально возможное" в переводе с зе-манды означает:
УЙ БЕЗ СОЛИ доедайте, а не деньги!

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З Вр ..Кабміна та себе *дарагого * зрізати то не можливо !? ..
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Это одни из важнейших сфер ибо они людей воспитывают!!! На эти сферы должно уходить больше всего денег! Потому что чем лучше воспитать человека, тем он больше принесет пользы себе и государству!!! А карантин могут продлевать и до конца года и получиться, что финансировать самые важные сферы год не будут??? ну это полный абсурд! Лучше бы урезали зарплаты всяким Лещенкам и слышал, что у него зарплата почти миллион. Или всяким главам нафтогаза, у которых месячная зарплата наверное, как годовая на всех пенсионеров. Им зарплаты надо рубать и всякие прочие ништяки, которые они сами себе пользуясь положением на выписывали. Продать их дачи, пересажать коррупционеров с конфискацией и будет столько бабла, что больше, чем в пещере Аладина!
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где воспитывают? там где "хлеба и зрелищ"???
там пролетариат воспитывают для светлого будущего из ящика
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