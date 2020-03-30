 Рада сьогодні о 14:00 збереться на позачергове засідання, - пресслужба Апарату ВР

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Місце проведення - вул.М.Грушевського, 5, конференц-зал. Погоджувальна рада розпочнеться об 11:00
"Засідання Погоджувальної ради буде транслювати онлайн телеканал "Рада". Брифінги керівників фракцій і груп після закінчення Погоджувальної ради відбудуться в пресцентрі (кулуари третього поверху), вул. Грушевського, 5", - поінформувала пресслужба.
Пресслужба Ради також інформує, що о 14:00 30 березня розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради в сесійній залі (вул.М.Грушевського, 5).
Засідання буде транслювати телеканал "Рада".
Вхід журналістів до будівлі Верховної Ради (перший під'їзд) - за тимчасовою карткою акредитації, виданою на час карантину, і за наявності постійної акредитації, наголошено в повідомленні.
Так вижу...
😁
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Наглую, жадную, жирную, дрянную и агрессивную крысу из офиса Зе слили даже его кремлевские хозяева, коим он пытался угодить, сдав национальные интересы и суверенитет Украины, выполнив их команды по созданию совета с оккупатами и позорные минские договорняки. "Родина" предала его.
Этим шагом он навсегда впишет себя в историю. Кровью больных и голодных людей.
Эта чумная гастроль людоедских идеологий по-любому последняя на очень долгий период, и не только в Украине. Эпидемия уже обнулила т.н. экономический неолиберализм везде, начиная с "первого мира". Со всей историей о медицине как "услуге", со всеми деньгами, которые ходят за пациентом вместо уволенных врачей и медсестёр, вместо сокращённых койкомест.
Не стоит цепляться за отговорку, что в силу рынок земли вступит с 2021 года, все мы понимаем, что де-факто в ситуации тотального беззакония обязательства будут возникать уже сейчас.
Так вот, принимать сейчас в беднейшей стране Европы закон о чумной распродаже - это не что иное, как мародёрство. Которое по логике обстоятельств ничем не отличается от торговли буханкой хлеба по цене серебряного сервиза в голодные годы. И знаю, что "либертарианцы" не видят в этом ничего криминального - невидимая рука рынка установила цену, с их точки зрения справедливую.
Но вот с точки зрения общественной морали это мародёрство.
И потому самоубийство для тех, кто за него проголосует. (с)
🍻