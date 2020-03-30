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 Рада сьогодні о 14:00 збереться на позачергове засідання, - пресслужба Апарату ВР

У понеділок, 30 березня, відбудеться Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп).

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Місце проведення - вул.М.Грушевського, 5, конференц-зал. Погоджувальна рада розпочнеться об 11:00

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко

"Засідання Погоджувальної ради буде транслювати онлайн телеканал "Рада". Брифінги керівників фракцій і груп після закінчення Погоджувальної ради відбудуться в пресцентрі (кулуари третього поверху), вул. Грушевського, 5", - поінформувала пресслужба.

Пресслужба Ради також інформує, що о 14:00 30 березня розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради в сесійній залі (вул.М.Грушевського, 5).

Засідання буде транслювати телеканал "Рада".

Вхід журналістів до будівлі Верховної Ради (перший під'їзд) - за тимчасовою карткою акредитації, виданою на час карантину, і за наявності постійної акредитації, наголошено в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185253
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский заявил о намерении принять закон о рынке земли уже в понедельник.
Этим шагом он навсегда впишет себя в историю. Кровью больных и голодных людей.
Эта чумная гастроль людоедских идеологий по-любому последняя на очень долгий период, и не только в Украине. Эпидемия уже обнулила т.н. экономический неолиберализм везде, начиная с "первого мира". Со всей историей о медицине как "услуге", со всеми деньгами, которые ходят за пациентом вместо уволенных врачей и медсестёр, вместо сокращённых койкомест.
Не стоит цепляться за отговорку, что в силу рынок земли вступит с 2021 года, все мы понимаем, что де-факто в ситуации тотального беззакония обязательства будут возникать уже сейчас.
Так вот, принимать сейчас в беднейшей стране Европы закон о чумной распродаже - это не что иное, как мародёрство. Которое по логике обстоятельств ничем не отличается от торговли буханкой хлеба по цене серебряного сервиза в голодные годы. И знаю, что "либертарианцы" не видят в этом ничего криминального - невидимая рука рынка установила цену, с их точки зрения справедливую.
Но вот с точки зрения общественной морали это мародёрство.
И потому самоубийство для тех, кто за него проголосует. (с)
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завтра Беня прокатит Зелю с банковским законом, а Зеля кинет украинцев с законом про землю...
Так вижу...
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Давайте дождемся завтра. Они уже со среды собираются вот-вот, вместо этого из зеленых дуп только дым идет. Завтра на все будем посмотреть.
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завтра Беня прокатит Зелю с банковским законом, а Зеля кинет украинцев с законом про землю...
Так вижу...
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Давайте дождемся завтра. Они уже со среды собираются вот-вот, вместо этого из зеленых дуп только дым идет. Завтра на все будем посмотреть.
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а почему как все не на 8.00 рабочий день? бездельники!
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Тобто зберуться для розповсюдження короновірусу.
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Есть шанс, шо зелёные если не поубивают друг дружку, так обсопляют так точно...
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Маски не забудьте одеть,а то все передохните,шо мы без вас делать будем.?
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Москва в панике отказывается от своего разоблаченного супер-агента.

***
Наглую, жадную, жирную, дрянную и агрессивную крысу из офиса Зе слили даже его кремлевские хозяева, коим он пытался угодить, сдав национальные интересы и суверенитет Украины, выполнив их команды по созданию совета с оккупатами и позорные минские договорняки. "Родина" предала его.Рада завтра в 14.00 соберется на внеочередное заседание, - пресс-служба Аппарата ВР - Цензор.НЕТ 3373
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Зеленский заявил о намерении принять закон о рынке земли уже в понедельник.
Этим шагом он навсегда впишет себя в историю. Кровью больных и голодных людей.
Эта чумная гастроль людоедских идеологий по-любому последняя на очень долгий период, и не только в Украине. Эпидемия уже обнулила т.н. экономический неолиберализм везде, начиная с "первого мира". Со всей историей о медицине как "услуге", со всеми деньгами, которые ходят за пациентом вместо уволенных врачей и медсестёр, вместо сокращённых койкомест.
Не стоит цепляться за отговорку, что в силу рынок земли вступит с 2021 года, все мы понимаем, что де-факто в ситуации тотального беззакония обязательства будут возникать уже сейчас.
Так вот, принимать сейчас в беднейшей стране Европы закон о чумной распродаже - это не что иное, как мародёрство. Которое по логике обстоятельств ничем не отличается от торговли буханкой хлеба по цене серебряного сервиза в голодные годы. И знаю, что "либертарианцы" не видят в этом ничего криминального - невидимая рука рынка установила цену, с их точки зрения справедливую.
Но вот с точки зрения общественной морали это мародёрство.
И потому самоубийство для тех, кто за него проголосует. (с)
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аплодирую стоя. хотел Вам, но увидел сноску на цитату. Кто это?
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спасибо, увидел там пару интересных тем, почитаю.
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2 млн. тонн украинского угля остались неиспользованными? Может, цену задирать не нужно было ахметке?
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не зря мелькали сообщения, что уже и на Яценюка согласны.
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Нююю, випиймо, панство, за їх останню зустріч!
🍻
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Досить позорити Україну.Геть з влади!
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А смысл?Страна обходиться без вас упырей.Люди-это и есть Государство.Вы короче,по большому счёту,просто тля Рада завтра в 14.00 соберется на внеочередное заседание, - пресс-служба Аппарата ВР - Цензор.НЕТ 6940
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Это прекрасно. Говноинсайдер зекоманды Тёмный Ссыцарь вангует шо через 2-3 недели обосравшийся клован и его бродячий цирк убегут в Ростов, а все их фейлы опять придется разгребать Порошенко и Ко. Вот это у Тёмного Ссыцаря полыхает! Рада завтра в 14.00 соберется на внеочередное заседание, - пресс-служба Аппарата ВР - Цензор.НЕТ 5272
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Так за тем ссыцарем кудри Дубины торчат - аноним хренов Но то что он ссыт - то уже хорошо ...
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Неужели землю продавать начнут?! БТР раставили, вьезд в Киев ограничили, чтоб люди не подтянулись, под понтом коронавируса.... суки что продать хотите?! когда война и єпидемия в стране?!
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"В Верховной Раде сейчас движ, которого давно не было (а возможно, и никогда). За отсутствие на голосовании по «антиколомойскому» законопроекту обещают по 60 тысяч баксов. Шестьдесят. Тысяч. Долларов. За то что ты не пришёл, заболел, утонул, самоизолировался..." Гудименко Юрій
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Зеленський досі не відповів на запитання: де він ховає свою родину? Якщо за кордоном, то це вже піпець. Який ти нахрен президент, якщо не довіряєш родину інституціям країни, якою ти через помилку виборців керуєш? І чому якась Швеція, а не Ростов?
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Задача для всех. Порох перед карантином, привёз семью в Украину! Зеля отправил в Швейцарию! Вопрос? Сколько стоит борщевой набор???
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завтра я ожидаю начало дефолта. Судя по новостям, Зеленский полностью потерял контроль надо своими "слугами", а Коломойский таки выкупил приличную часть голосов. За дефолт, по слухам, будут голосовать и Юля (нет фактажа) и рыги с лозунгом "Россия спасет".
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Зараз всі пишуть,що Коломойський всіх скупив,що закон про ринок землі та про приват не пртймуть,що буде дефолт.Я вважаю, що все буде інакше.Ці закони приймуть і ми отримаємо транші від МВФ. Коломойський не зможе тягатися з МВФ та нашими партнерами. Зламали Зе,зламають і депутатів
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Для любителів повернення Привату бєнє. Ви вже забули як за кредит в 6тис стягували 30тис, СМСки, дзвінки серед ночі з Привату і колєкторів, колєктори на роботі, в підїзді і під дверима, "подаренная" кредитка на 300грн котрі перетворювались на 3000грн. Солодко було в J2ському ярмі за 32% годових ? Забули, прав бєня що і кров героїв пролита за Україну забудеться а тут "какие та жалкие граши"
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