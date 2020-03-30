 Рада сьогодні о 14:00 збереться на позачергове засідання, - пресслужба Апарату ВР

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Місце проведення - вул.М.Грушевського, 5, конференц-зал. Погоджувальна рада розпочнеться об 11:00

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"Засідання Погоджувальної ради буде транслювати онлайн телеканал "Рада". Брифінги керівників фракцій і груп після закінчення Погоджувальної ради відбудуться в пресцентрі (кулуари третього поверху), вул. Грушевського, 5", - поінформувала пресслужба.

Пресслужба Ради також інформує, що о 14:00 30 березня розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради в сесійній залі (вул.М.Грушевського, 5).

Засідання буде транслювати телеканал "Рада".

Вхід журналістів до будівлі Верховної Ради (перший під'їзд) - за тимчасовою карткою акредитації, виданою на час карантину, і за наявності постійної акредитації, наголошено в повідомленні.