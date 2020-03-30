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 Кількість смертей від COVID-19 у Ломбардії скорочується, у Італії в цілому зростає кількість тих, що видужали

В Італії констатують скорочення кількості нових випадків коронавірусу і смертей від його ускладнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Le Figaro.

Глава служби охорони здоров'я регіону Ломбардія, який називають епіцентром епідемії в Італії, Джуліо Галлера розповів, що, незважаючи на збереження високої смертності від коронавирусу, лікарі спостерігають зменшення кількості нових випадків інфікування.

"У всіх відділеннях невідкладної допомоги скоротилася кількість прибулих пацієнтів. Десь це більш помітно, десь менше", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила 10 000 осіб, за останню добу померли 889 італійців

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте також розповів в суботу, що в країні зафіксували найбільшу кількість тих, що одужали за добу, - 1434. За його словами, на початку тижня пройдуть консультації з експертами щодо прогнозів поширення хвороби. "Сподіваємося на хороші новини", - зазначив прем'єр. Водночас він підкреслив, що поки не варто розраховувати на швидке припинення карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185251
 
   
 Топ коментарі
 
неужели наконец то подходит к концу истерия с короновирусом, в частности в Италии?
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Это будет не так скоро, как хотелось бы.
Китай, кстати, со статистикой сильно темнит. Очень сильно.
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Верю что Италия очухается и поможет нам апаратами ИВЛ и т.д. Жаль только что наш наш МИД хотябы формально ничем не помого и даже не декларировал посощь в период когда они бы это оценили.
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