 Рада має вжити додаткових заходів щодо захисту лікарів та малозабезпечених українців, а також негайно рятувати економіку, - Порошенко

Про це після Погоджувальної ради заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Зараз ми потребуємо рішучих і системних кроків, які ми маємо зробити вже зараз. Перша позиція – це захистити людей від викликів, які несе і коронавірус, і бідність. І ми розробили законопроєкт, я підписав його як співавтор, де передбачається і захист суб’єктів господарювання, і активна позиція із захисту малозабезпечених, і активна позиція із протидії наслідкам в економіці. Я сподіваюся, що завтра під час позачергового засідання цей законопроєкт буде прийнято", – зазначив Порошенко.
"Ми уважно розглянули законопроєкти, які передбачають додаткові повноваження щодо медиків. Ми передбачаємо серйозні кроки, які були зроблені за нашою вимогою щодо захисту лікарів і захисту фізичного, щоб були забезпечені костюмами масками, і захисту фінансового. Тому що це є не менш важлива функція, ніж та, яку виконують наші воїни на фронті", – наголосив Порошенко.
Петро Порошенко зауважив, що засідання погоджувальної ради з представниками уряду вкотре довело кричущу некомпетентність влади. "Засідання було бурхливим і довготривалим. Ми почули багато нового. І те, до чого призвела дилетантська некомпетентність дій влади при підготовці країни до пандемії, до викликів і загроз в економіці, які зараз має Україна, звичайно потребує рішучих і неординарних рішень", – зазначив Порошенко.
"Ми сьогодні з подивом почули – чи то подали, чи не подали міністри фінансів, охорони здоров’я у відставку. Потім вони це спростовувати, а нам вже представили кандидатури на нових міністрів. Це означає, що дії набувають хаотичного характеру", – застерігає Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=ndnpXsXsM-4
Идиот ты обыватель или провокатор.
Вы себя хорошо чувствуете?
Сбитый льотчик учит как парашютом пользоваться??
Вообще-то, построить собачью будку - это мелочь, а вот построить собачью жизнь для народа - тут незауряные способности нужно иметь...
Зе перехватил эстафету!
🤣
И ведь не поспоришь.
😁
И пожалуй всё.
А касапські боти, що туи пасуться - переконують, що не потрібні.
Далеко!
🤣
Не знаю сколько тебе лет, но ты можешь выглядеть хуже них.
Не будь как пуйло - обнулись конституционно.
Ещё не родился судья который посадит Петю.
А вот для вас камеры уже готовы.
кто на расиси за пуйло -
на Украине - за порохло.
кацапный мрак из порохоботья так и прёт.
Говорят - заразно.
А у меня, что к кацапью, что к ботве петриловой - иммунитет.
Могу себе позволить вас брать пинцетом и смотреть как очередной
фейкалометатель дергает ножками и тужится еще нагадить.
Поэтому пшёл вон, не засирай сайт.
У наступному пості я вгадаю твоє ім'я. І проілюструю його коміксами.
иди ***** пабеждай покупателей мерсов новых ермаков
эканомику спасайте мою соевую мальдивскую
валите в поля работайте,
а то нада на экспорты в эвропы везти тавары мои
ну здохнет 3% вашего быдла
ну и хрен с вами, новых найдем
а я тут с мариной пока дома покарантинюсь
ахахаха
Margarita Y.
Береза
Крах проекта начинается с того момента, когда начинают стеснятся политсилы от которой ты шёл и убирают приставку Зе, которая помогла им когда-то стать нардепом. Вот и Скичко убрал. Потому что Зе-депутат - это уже крест на карьере.
Это лучше чем " Я никому ничего не должен"
Основная застрельщица темы тамефлю была Ю.В.
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Шоколадный,
Наш Панамский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Олигархам он - защита,
А для БЮТа он - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Шоколадный ! Пенсий!!!! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «барыжьей мордой»
Шоколадного зовут.
Чем бы дитя не тешилось лишь бы не руками.
😁
Покажите пример этим утыркам!
Так что на вентилятор ещё много чего накинут.
Остальное потом.
Підла і безпринципна істота. І коронавірус під свої і своїх кураторів інтереси підлаштовує.
Це ще треба з'ясовувати, що страшніше - злодійська компетентність, підперта агентурними інструкціями, чи дилетантська некомпетентність.
- навиписували собі премій по 40 млн баксів, на відкатах накрали грошенят? мерси купляємо? добре торби набили? це привело до тяжкого дізбалансу.
- настав час, коли 5% заможного населення не зможуть викупити в квітні стільки продуктів, щоб утримати на плаву хоча б харчопром.
- 95% населення в квітні не отримають, частково отримають зарплати, пенсії, соціальні.
- значить не викуплять свою норму продуктів.
- пропозиція перевищить запит. бо їжа - не метал або вугілля, на склад виробляти ніхто не буде.
- значить все зупиниться. і посипиться ланцюжком вся хілінька економіка.
- ГРОШІ-КРОВ ЕКОНОМІКИ! БЕЗ КРОВІ НЕМА ЖИТТЯ!
- ХОЧЕТЕ УТРИМАТИ ЕКОНОМІКУ, ВИРОБНИЦТВО В ДІЮЧОМУ СТАНІ? В КВІТНІ РАЗДАВАЙТЕ НАСЕЛЕННЮ ГРОШІ! БО В ТРАВНІ ВЖЕ БУДЕ ПІЗНО!
- тим більше, що 95% НАСЕЛЕННЯ СПОЖИВАЮТЬ ПРОДУКТИ ВИРОБЛЕНІ вашими ПІДПРИЄМСТВАМИ, НАПОВНЮЮТЬ ваші КІШЕНІ.
- не скупіться, пізнійше знов накрадете! якщо ляже економіка, гіперінфляція схаває і всі ваші гривневі ресурси! знов купони, знов 90-ті...