 Рада має вжити додаткових заходів щодо захисту лікарів та малозабезпечених українців, а також негайно рятувати економіку, - Порошенко

Про це після Погоджувальної ради заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Зараз ми потребуємо рішучих і системних кроків, які ми маємо зробити вже зараз. Перша позиція – це захистити людей від викликів, які несе і коронавірус, і бідність. І ми розробили законопроєкт, я підписав його як співавтор, де передбачається і захист суб’єктів господарювання, і активна позиція із захисту малозабезпечених, і активна позиція із протидії наслідкам в економіці. Я сподіваюся, що завтра під час позачергового засідання цей законопроєкт буде прийнято", – зазначив Порошенко.

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"Ми уважно розглянули законопроєкти, які передбачають додаткові повноваження щодо медиків. Ми передбачаємо серйозні кроки, які були зроблені за нашою вимогою щодо захисту лікарів і захисту фізичного, щоб були забезпечені костюмами масками, і захисту фінансового. Тому що це є не менш важлива функція, ніж та, яку виконують наші воїни на фронті", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко зауважив, що засідання погоджувальної ради з представниками уряду вкотре довело кричущу некомпетентність влади. "Засідання було бурхливим і довготривалим. Ми почули багато нового. І те, до чого призвела дилетантська некомпетентність дій влади при підготовці країни до пандемії, до викликів і загроз в економіці, які зараз має Україна, звичайно потребує рішучих і неординарних рішень", – зазначив Порошенко.

"Ми сьогодні з подивом почули – чи то подали, чи не подали міністри фінансів, охорони здоров’я у відставку. Потім вони це спростовувати, а нам вже представили кандидатури на нових міністрів. Це означає, що дії набувають хаотичного характеру", – застерігає Порошенко.