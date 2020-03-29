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 Рада має вжити додаткових заходів щодо захисту лікарів та малозабезпечених українців, а також негайно рятувати економіку, - Порошенко

Ситуація зі стрімким поширенням коронавірусу та економічної кризою, яка розпочалася ще до епідемії через тотальну некомпетентність влади, зараз вимагає рішучих і системних кроків. Фракція "Європейська Солідарність" готова взяти участь у позачерговому засіданні парламенту і ухвалити рушення, які будуть спрямовані на захист лікарів, малозабезпечених українців, та протидію кризовим явищам в економіці держави.

Про це після Погоджувальної ради заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Зараз ми потребуємо рішучих і системних кроків, які ми маємо зробити вже зараз. Перша позиція – це захистити людей від викликів, які несе і коронавірус, і бідність. І ми розробили законопроєкт, я підписав його як співавтор, де передбачається і захист суб’єктів господарювання, і активна позиція із захисту малозабезпечених, і активна позиція із протидії наслідкам в економіці. Я сподіваюся, що завтра під час позачергового засідання цей законопроєкт буде прийнято", – зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко

"Ми уважно розглянули законопроєкти, які передбачають додаткові повноваження щодо медиків. Ми передбачаємо серйозні кроки, які були зроблені за нашою вимогою щодо захисту лікарів і захисту фізичного, щоб були забезпечені костюмами масками, і захисту фінансового. Тому що це є не менш важлива функція, ніж та, яку виконують наші воїни на фронті", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко зауважив, що засідання погоджувальної ради з представниками уряду вкотре довело кричущу некомпетентність влади. "Засідання було бурхливим і довготривалим. Ми почули багато нового. І те, до чого призвела дилетантська некомпетентність дій влади при підготовці країни до пандемії, до викликів і загроз в економіці, які зараз має Україна, звичайно потребує рішучих і неординарних рішень", – зазначив Порошенко.

"Ми сьогодні з подивом почули – чи то подали, чи не подали міністри фінансів, охорони здоров’я у відставку. Потім вони це спростовувати, а нам вже представили кандидатури на нових міністрів. Це означає, що дії набувають хаотичного характеру", – застерігає Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185250
 
   
 Топ коментарі
 
Да нихрена эта Рада никому ничего не должна.

Порох, надо шо-то делать
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Ты охренеешь, кацап, немного погодя) хотя уже наверно помрешь -вирус и нефть по17уже баксов.
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Дебіли з влади мають йти у відставку. Поки не наробили більшого лиха і поки народ не разтоптав їх.
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Смерти от коронавируса я даже Пэтру не пожелаю, разве что *****. Когда умираешь в бою с кишками, разбросанами по веткам окресных деревьев, за тобой приходят валькирии, если умррёшь весь в соплях - за тобой придут, разве что,Гыга с белоруским выключателем.
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Ну хіба-що повний бовдур не розуміє,що на сьогодні Порох ----ПАЕАЦЕЯ! Тут і до бабки не ходи. Ні,Рабінович не згоден,тут зрозуміло,ну не згодні ще голобородківці--це факт,а от ті що вляпались в це зелене гімно,лишень-бо не Порох,ті вже помаленько доходять до тями,куди все йде,а йде все це до карлика або в велику Ж... !!! Вибір не великий,хоча і Петруха підмочив репутацію,АЛЕ на сьогодні це краще за те що маємо,а ми маємо повний НУЛЬ,або 95 квартал,тож починаємо заливатись реготом Рада має вжити додаткових заходів щодо захисту лікарів та малозабезпечених українців, а також негайно рятувати економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9624
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порох со Супрун и уничтожил медицину В Украине, а все шишки на зебилов! Славно так выходит!
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Глузман - о борьбе с Супрун, почему нет посадок, о главной трагедии Зеленского.

https://www.youtube.com/watch?v=ndnpXsXsM-4
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Можно подумать до Пороха и Супрун у нас была охеренная медицина.
Идиот ты обыватель или провокатор.
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Было хреново. Но они добили!
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Покойника?! Добили?!
Вы себя хорошо чувствуете?
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дебілк, а,тим більше, касапському боту - ти нічого не доведеш. Хіба шо заспамиш його брехню.
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А я не доказываю. Слишком много чести. Я для наших пишу.
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Какия мы вумныя, после того как!

Сбитый льотчик учит как парашютом пользоваться??

Вообще-то, построить собачью будку - это мелочь, а вот построить собачью жизнь для народа - тут незауряные способности нужно иметь...

Зе перехватил эстафету!
🤣
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Зе перехватил эстафету по постройке собачьей жизни для народа

И ведь не поспоришь.
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Зараз набіжать за вказівкою згори вальцмануті типу scorpman'а, анмура та інші соєцефали. Бо треба готуавати підґрунтя для Другого Пришестя бариги на трон. Будуть розбризкувати рідкий шоколад на вентилятор, боронуючи язиком гузно ПОПа, повторювати передвиборчі кричалки про мововірну армію, що #баригазбіднів за часи гівнокомандування та інші Єврейсько-солідарні мантри з методички
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Кому ще не зрозуміло, що потрібні нові вибори?
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і дебілам.
А касапські боти, що туи пасуться - переконують, що не потрібні.
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На фото - голова якогось старого забулдиги. Хто цей дядько з великими мiшками пiд очима?
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Рада має вжити додаткових заходів щодо захисту лікарів та малозабезпечених українців, а також негайно рятувати економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6714

Не знаю сколько тебе лет, но ты можешь выглядеть хуже них.
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на фото так завжди...порівняєш велосипедиста за рік...осунеться - щоденний корсет не з легких
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Старий та досвідчений барига-казнокрад. Кажуть, схуд і збіднів за часи шоколадної каденції.
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О пля! Петя спаситель нарисовался. Рада має вжити додаткових заходів щодо захисту лікарів та малозабезпечених українців, а також негайно рятувати економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2672
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Когда ж ты сядешь, петрила?

Не будь как пуйло - обнулись конституционно.
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Ребята, расслабьтесь.
Ещё не родился судья который посадит Петю.
А вот для вас камеры уже готовы.
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Как я и говорил -

кто на расиси за пуйло -
на Украине - за порохло.

кацапный мрак из порохоботья так и прёт.
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правильно - сливайся.
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С идиотом противно общаться.
Говорят - заразно.
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тебе всё правильно говорят - потому сливайся и не мечи порохоботскую заразу.

А у меня, что к кацапью, что к ботве петриловой - иммунитет. Рада має вжити додаткових заходів щодо захисту лікарів та малозабезпечених українців, а також негайно рятувати економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9942
Могу себе позволить вас брать пинцетом и смотреть как очередной
фейкалометатель дергает ножками и тужится еще нагадить.
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Идиот никогда не поймёт что он идиот потому что идиот. Это про тебя.
Поэтому пшёл вон, не засирай сайт.
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правильно, мальчиш-парахаботиш - повтори это у зеркала три раза и ступай с миром в карантин.
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Тролятино, ми знаємо справжнє прізвище: Муха. 13 мільйонів мух щодня дЗЕжчать "Лайно смачне!", а люди у відповідь б'ють мух газетами. Або капцями.
У наступному пості я вгадаю твоє ім'я. І проілюструю його коміксами.
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тужься, но только не фейкомёть из порохоботской методички.
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Я фигею с этого могучего старца!Твой лик не закроет бедствий, уходи в кишку из которой вылез Рада має вжити додаткових заходів щодо захисту лікарів та малозабезпечених українців, а також негайно рятувати економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4734
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енто ты пабедитель??

иди ***** пабеждай покупателей мерсов новых ермаков
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Пора домой, твой дом дурдом. Пшёл вон, кацап!
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Рада должна принять дополнительные меры по защите врачей и малообеспеченных украинцев, а также немедленно спасать экономику, - Порошенко



эканомику спасайте мою соевую мальдивскую
валите в поля работайте,

а то нада на экспорты в эвропы везти тавары мои

ну здохнет 3% вашего быдла

ну и хрен с вами, новых найдем

а я тут с мариной пока дома покарантинюсь

ахахаха











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Margarita Y.



Береза
Крах проекта начинается с того момента, когда начинают стеснятся политсилы от которой ты шёл и убирают приставку Зе, которая помогла им когда-то стать нардепом. Вот и Скичко убрал. Потому что Зе-депутат - это уже крест на карьере.



Рада має вжити додаткових заходів щодо захисту лікарів та малозабезпечених українців, а також негайно рятувати економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2821
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Только факты! При Януковоще воровавшем пол бюджета моя зарплата за декабрь 2013 была 18000 грн.что составляло 2250 долларов.Платежка за отопление декабрь 2013-654 грн. При Порошенко в декабре 2015 зарплата 15000грн или 652 доллара Платежка за отопление декабрь 2015- 1688 грн. Далее снова при Порошенко,декабрь 2018 зарплата 18000 или 642 доллара Платежка за отопление декабрь 2018- 3107 грн.При Зеленском зарплата за декабрь 2019г. 24000 грн или 1034 доллара .Платежка за отопление декабрь 2019- 2130 грн, Тут некоторые хотят неизвестно почему Пороха вернуть! Я не хочу!
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Хочеш в кацапії жити? Хто заважає? Це там ===============>
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Ни дня не жил и не хочу! И родственников нет. И ***** мне не товарищ.И выводы у тебя дебильные.
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Я бачу що ти хочеш опинитися в кацапії ТУТ? А я не хочу. І в таких ситуаціях все вирішує не туєва куча електорального сміття, а активна меншість. Тому принаймні не заважай, "лічильник гривень та баксів".
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іди нах, лапоть кацапсинський разом зі своїм пуйлом, овощем та іншим непотрібом.
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петя. дай ще продуктовых наборов. а то мало. люди не верят. скоро выборы!!!!!!!!
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Надо будет дадут.
Это лучше чем " Я никому ничего не должен"
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во во. не должен. а тот кто должен - пообещал продать рошен. и не продал.
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Не ври. Он не обещал продать рошен. Рошен был передан в слепой траст, стандартная процедура.
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"Завжди професійний". 2009 рік. Порошенко і Тимошенко вночі розвантажують літак з відсутнім в Україні "Таміфлю"...

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Тимошенко и Порошенко. Так будет правильно.
Основная застрельщица темы тамефлю была Ю.В.
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Какие разные взгляды - хапуги и матери нации.
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Идите спать, пациент, а то санитары прийдут.
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Стрелы блещут за спиною,
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Шоколадный,
Наш Панамский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Олигархам он - защита,
А для БЮТа он - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Шоколадный ! Пенсий!!!! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «барыжьей мордой»
Шоколадного зовут.
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Кстати, кроме вас упоротых убогих, так больше никто не считает.
Чем бы дитя не тешилось лишь бы не руками.
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Я бы Вас обидел.. но природа уже всё сделала за меня..
😁
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Действительно, после того что природа сделала с вами, нам уже нечего бояться.
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Кстати, Петр Алексеевич, а Богдан лизинг будет бизнес поддерживать? Может как то пример покажите? Или будете только на вентилятор насыпать, как зелёные? Проблемы негров шерифа не волнуют. Да?
Покажите пример этим утыркам!
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Ну Пете надо отыграться за 2019 год.
Так что на вентилятор ещё много чего накинут.
Остальное потом.
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Творець української бідності намагається погарцювати не ній верхи.
Підла і безпринципна істота. І коронавірус під свої і своїх кураторів інтереси підлаштовує.
Це ще треба з'ясовувати, що страшніше - злодійська компетентність, підперта агентурними інструкціями, чи дилетантська некомпетентність.
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Люди iгноруйте продукцiю цього жирномордого пацюка рошен
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Давай, Порох, посидел в Раде, хватит, надо готовиться еще к 5 годам. И Пастора захвати
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- депутати, міністри, президенти, алігархія!
- навиписували собі премій по 40 млн баксів, на відкатах накрали грошенят? мерси купляємо? добре торби набили? це привело до тяжкого дізбалансу.
- настав час, коли 5% заможного населення не зможуть викупити в квітні стільки продуктів, щоб утримати на плаву хоча б харчопром.
- 95% населення в квітні не отримають, частково отримають зарплати, пенсії, соціальні.
- значить не викуплять свою норму продуктів.
- пропозиція перевищить запит. бо їжа - не метал або вугілля, на склад виробляти ніхто не буде.
- значить все зупиниться. і посипиться ланцюжком вся хілінька економіка.
- ГРОШІ-КРОВ ЕКОНОМІКИ! БЕЗ КРОВІ НЕМА ЖИТТЯ!
- ХОЧЕТЕ УТРИМАТИ ЕКОНОМІКУ, ВИРОБНИЦТВО В ДІЮЧОМУ СТАНІ? В КВІТНІ РАЗДАВАЙТЕ НАСЕЛЕННЮ ГРОШІ! БО В ТРАВНІ ВЖЕ БУДЕ ПІЗНО!
- тим більше, що 95% НАСЕЛЕННЯ СПОЖИВАЮТЬ ПРОДУКТИ ВИРОБЛЕНІ вашими ПІДПРИЄМСТВАМИ, НАПОВНЮЮТЬ ваші КІШЕНІ.
- не скупіться, пізнійше знов накрадете! якщо ляже економіка, гіперінфляція схаває і всі ваші гривневі ресурси! знов купони, знов 90-ті...
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