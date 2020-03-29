 Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, є кадрові питання, мова йде про трьох міністрів", - заявив Корнієнко після наради голів депутатських фракцій і груп у спікера Верховної Ради.

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"По-перше, це Міністерство фінансів, переговори з МВФ. Це, нарешті, Міністерство енергетики, тому що у нас почалася надзвичайна ситуація в цій галузі через карантин - не працює промисловість, у нас перевикористовується багато електроенергії (... ) Потрібен міністр, який буде цим займатися. Ну і медицина: це та галузь, яка зараз на вістрі всіх проблем", - пояснив перший заступник голови фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко написала на своїй сторінці в фейсбуці, що лідери фракцій і груп парламенту, керівництво Верховної Ради на нараді в неділю ввечері зустрічаються з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров'я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.