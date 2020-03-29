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 Політика України
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Все про:ВР (7354) Кабмін (4002) позачергове засідання (45) Корнієнко (158)

 Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко

У понеділок на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради буде розглянуто питання призначення нових керівників Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів і Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, є кадрові питання, мова йде про трьох міністрів", - заявив Корнієнко після наради голів депутатських фракцій і груп у спікера Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада очікує листа Зеленського про скликання позачергового засідання, - Разумков (оновлено)

"По-перше, це Міністерство фінансів, переговори з МВФ. Це, нарешті, Міністерство енергетики, тому що у нас почалася надзвичайна ситуація в цій галузі через карантин - не працює промисловість, у нас перевикористовується  багато електроенергії (... ) Потрібен міністр, який буде цим займатися. Ну і медицина: це та галузь, яка зараз на вістрі всіх проблем", - пояснив перший заступник голови фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко написала на своїй сторінці в фейсбуці, що лідери фракцій і груп парламенту, керівництво Верховної Ради на нараді в неділю ввечері зустрічаються з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров'я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185248
 
 
 Топ коментарі
 
Это уже последние конвульсии клована и клики
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Зебилы каждый месяц будут новых министров назначать и выгонять..
не, ну а чего.. "хорошая робота", не пыльная..
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Это похоже на агонию ,хочу ошибиться, но похоже очень сильно ...
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создадут тринадцать штабов, тридцать два координационных центра, совместят министерство информатики с министерством физкультуры, введут национального уполномоченного по делам покупки масок

и только после этого ...
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и из Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства выделят отдельное Министерство сельского хозяйства и переименуют его в Министерство сельского хозяйства и лесных угодий
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Здравоохранения, финансов и энергетики, а инфраструктуры? Они что Криклия хотят оставить?
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Это уже последние конвульсии клована и клики
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я не лещу собі. але далі буде.. і можливо все
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Пациент скорее мертв, чем жив, - прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов. Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны🐸
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Мурзік Васильович@r2d2251 5 ч

Брат єрмака розповідає про розмову клована з пуйлом.
Виявляється в братьєв єрмаків ще один брат є, проживає в підєрбурзі.
Просто уявіть, хто де факто керує країною.
Мабуть, навіть при янику такого відвертого філіалу ФСБ на банковій не було.

https://twitter.com/r2d2251/status/1244284229078470656
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Зебилы каждый месяц будут новых министров назначать и выгонять..
не, ну а чего.. "хорошая робота", не пыльная..
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І кожному дайте 100 днів. Так і будуть їхати далі.
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Зебіли таки завели нас в епоху справжнього зубожіння! Виявляється та минула епоха зубожіння була білою смугою і епохою достатку
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если бы не пыльная!!(судя по выложенному видосу с ермаками)высокоприбыльная!!(в простонародье называемая,,развод лохов") Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9819 Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7777 Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4540
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Это похоже на агонию ,хочу ошибиться, но похоже очень сильно ...
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У них закончатся деньги, будет дефолт. После чего на Банковую заедут два БТРа и вынесут Голобородьку под белы ручки.
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Ну и что ты ляпнуло нового и умного лайкобото ,лучше позаботься,что бы краны не текли дома и не затопи соседей
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убитый брат ермака продал места министров. не мешало б еще место венедиктовой перепродать.
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свічка

@svecha62 14 мин

ГОНЧАРЕНКО, [29.03.20 22:59]
После всего.
Закона по ПриватБанку завтра на внеочередной сессии не будет
И закона о рынке земли тоже не будет.
Будут законы по борьбе с коронавирусом, изменения в бюджет и кадровые вопросы
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Не буде закону по Приватбанку, - буде дефолт. Бидло, яке вибрало клоуна на власній шкурі повинно відчути, що таке "хуже не буде" і "хоч посміємось".
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Шо, опять новый министр здравоохранения ??? Рада на внеочередном заседании рассмотрит вопрос назначения новых министров здравоохранения, финансов и энергетики, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1780
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Від клоуна сахаються як від прокаженного. Катюзі по заслузі.
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где же они возьмут министров, садики и ясли ведь на карантине
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Не зрозуміло, чи багато клієнтів, чи їх зовсім немає - дуже часто публічний дім міняє повій.
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