 Рада очікує листа Зеленського про скликання позачергового засідання, - Разумков (оновлено)

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз чекаємо лист від президента про скликання позачергового засідання", - сказав Разумков журналістам після зустрічі керівництва парламенту з главами фракцій у неділю ввечері.
Він розповів, що Погоджувальна рада розпочнеться в понеділок об 11 годині ранку, "в обмеженому режимі". "Ми не будемо туди запрошувати глав комітетів", - пояснив спікер.
За словами Разумкова, пленарне засідання буде недовгим і буде в залі засідань, а "маски, окуляри, рукавички будуть роздані народним депутатам".
Спікер Ради зазначив, що серед законопроєктів, які розглянуть депутати, законопроєкт який дозволить на час боротьби з коронавірусом проводити засідання профільних комітетіу режимі онлайн, урядовий законопроєкт, який обмежить до десяти мінімальних заробітних плат зарплати чиновникам, в тому числі і народним депутатам.
Разумков також сподівається, що 30 березня будуть призначені нові міністри в уряд
Позвоните ему пока еще не поздно...
Омельян писал, что возможно Зеля не в Украине....
Разумков это знает, поэтому и про письмо озвучил...
Возможно завтра заседания не будет...
После победы на президентских выборах 2010 года Виктора Януковича, Разумков партию покидает.
С 2010 года молодой политтехнолог работал в команде известного политика Сергея Тигипко, который баллотировался в Президенты в 2010 и в 2014 году. В свое время Тигипко был протеже отца Дмитрия - Анатолия Разумкова. Именно он советовал молодого банкира Тигипко Павлу Лазаренко (премьер-министр Украины 1996-1997 годов) на должность вице-премьер-министра по экономическим вопросам.
С 2014 по 2019 годы о работе Дмитрия Разумкова известно достаточно мало. Он трудился в Министерстве регионального развития, был советником председателя Кировоградской ОГА.
Еще одна интересная деталь биографии - у Дмитрия Разумкова есть 21-летний брат Глеб, который родился в гражданском браке Анатолия Разумкова (отец Дмитрия) и известной журналистки, главного редактора еженедельника "Зеркало недели", Юлии Мостовой. В 2003 году Глеба усыновил второй муж Мостовой, политик Анатолий Гриценко.
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Рада ожидает письма Зеленского о созыве заседания.
А Зеленский обьвил, что ожидает от Рады и депутатов ответственности при голосовании.
Друг от друга чего то ожидают и пережидают...
В общем, обделались по полной, а теперь действуют в стиле - я не я и хата не моя..
РuŦyƛA-С@PrytSLU 1 ч
Ще ніхто не додумався продавати Слугам липові довідки про позитивний тест на коронавірус, щоб завтра до Верховної ради не йти?
Мы с тобой родня давно-вот такая "зрада",
Писмецо в конверте,погоди не рви,
Не везет мне в смерти,повезет в Мали".