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 Рада очікує листа Зеленського про скликання позачергового засідання, - Разумков (оновлено)

Верховна Рада чекає рішення президента України Володимира Зеленського про скликання позачергового засідання.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз чекаємо лист від президента про скликання позачергового засідання", - сказав Разумков журналістам після зустрічі керівництва парламенту з главами фракцій у неділю ввечері.

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Він розповів, що Погоджувальна рада розпочнеться в понеділок об 11 годині ранку, "в обмеженому режимі". "Ми не будемо туди запрошувати глав комітетів", - пояснив спікер.

За словами Разумкова, пленарне засідання буде недовгим і буде в залі засідань, а "маски, окуляри, рукавички будуть роздані народним депутатам".

Спікер Ради зазначив, що серед законопроєктів, які розглянуть депутати, законопроєкт який дозволить на час боротьби з коронавірусом проводити засідання профільних комітетіу режимі онлайн, урядовий законопроєкт, який обмежить до десяти мінімальних заробітних плат зарплати чиновникам, в тому числі і народним депутатам.

Разумков також сподівається, що 30 березня будуть призначені нові міністри в уряд

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185247
 
 
 Топ коментарі
 
Власть начала косить под дурачков.
Рада ожидает письма Зеленского о созыве заседания.
А Зеленский обьвил, что ожидает от Рады и депутатов ответственности при голосовании.
Друг от друга чего то ожидают и пережидают...
В общем, обделались по полной, а теперь действуют в стиле - я не я и хата не моя..
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так Вовка не знает что должен написать письмо...
Позвоните ему пока еще не поздно...
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З початку знайдіть його у країні смартфонів. Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 8810
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так Вовка не знает что должен написать письмо...
Позвоните ему пока еще не поздно...
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Він без Єрмака взагалі нічого не знає. А Єрмак у ступорі.
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может все сложнее..?
Омельян писал, что возможно Зеля не в Украине....
Разумков это знает, поэтому и про письмо озвучил...
Возможно завтра заседания не будет...
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Думаю, він в Нірвані. У нього психіка слабка.
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походу, у Ермака на новом "Мерседесе" S класса, стоят номера: "Едунах%й"..
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Я б не здивувався. Надзвичайно тупий, або ж надзвичайно цинічний. Купити "Мерседес" на корунюпційні доходы - це одне, але легалізувати його на самого себе у час економічної, соціальної і політичної кризи, підмиленої пандемією - це навіть не знаю, що.
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А что Разумков тоже был в "Партии Регионов" или показалось???
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В 2006 году Дмитрий Разумков вступил в Партию регионов, в чьих рядах числился до 2010 года. Свои старые политические взгляды Разумков объясняет неприятием политики экс-президента Виктора Ющенко. Слухи о том, что он был членом молодежного актива регионалов, сам политик опровергает. Также политик утверждает, что никогда не занимался политтехнологиями в команде Партии регионов.
После победы на президентских выборах 2010 года Виктора Януковича, Разумков партию покидает.
С 2010 года молодой политтехнолог работал в команде известного политика Сергея Тигипко, который баллотировался в Президенты в 2010 и в 2014 году. В свое время Тигипко был протеже отца Дмитрия - Анатолия Разумкова. Именно он советовал молодого банкира Тигипко Павлу Лазаренко (премьер-министр Украины 1996-1997 годов) на должность вице-премьер-министра по экономическим вопросам.
С 2014 по 2019 годы о работе Дмитрия Разумкова известно достаточно мало. Он трудился в Министерстве регионального развития, был советником председателя Кировоградской ОГА.
Еще одна интересная деталь биографии - у Дмитрия Разумкова есть 21-летний брат Глеб, который родился в гражданском браке Анатолия Разумкова (отец Дмитрия) и известной журналистки, главного редактора еженедельника "Зеркало недели", Юлии Мостовой. В 2003 году Глеба усыновил второй муж Мостовой, политик Анатолий Гриценко.
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Власть начала косить под дурачков.
Рада ожидает письма Зеленского о созыве заседания.
А Зеленский обьвил, что ожидает от Рады и депутатов ответственности при голосовании.
Друг от друга чего то ожидают и пережидают...
В общем, обделались по полной, а теперь действуют в стиле - я не я и хата не моя..
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З початку знайдіть його у країні смартфонів. Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 8810
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У Зеленского была репутация? Кого? Откуда? Я что-то пропустил? Репутация артиста - клоуна не пострадает! Репутация популиста-болтуна не постадает! Репутация труса - пораженца не постадает! Ему вообще нечего бояться, ведь другой репутаций он и не обладал!
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У нас парламенська чи президенська республіка?Негайно послати депутатів на навчання в Трускавці. Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 2507
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Да ,надо подождать ,письма нынче долго идут ... Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 6492
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Почта в воскресенье и понедельник не работает.
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Как бы у Владимира Александровича список погремух пополнится новой - "Вова Зашквар".... Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 4652
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Ще ніхто не додумався продавати Слугам липові довідки про позитивний тест на коронавірус, щоб завтра до Верховної ради не йти?
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"Ваше благородие,ты Верховна Рада,
Мы с тобой родня давно-вот такая "зрада",
Писмецо в конверте,погоди не рви,
Не везет мне в смерти,повезет в Мали".
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