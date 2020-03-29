 Завтра можуть відбутися два позачергових засідання Ради, - "слуга народу" Арахамія (оновлено)

Про це заявляє голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас завтра можуть бути одна або дві позачергові сесії", - сказав Арахамія журналістам увечері в неділю після наради лідерів фракцій і керівництва парламенту.
Арахамія пояснив, що на другому позачерговому пленарному засіданні в понеділок народні депутати можуть розглянути законопроєкти про банки, продаж землі.
Він не виключив, що може бути розглянутий законопроєкт, який надасть право "Укрпошті" працювати як банк: нараховувати пенсії і видавати їх в тих населених пунктах, де закрили відділення банків.
Він також зазначив, що якщо буде друге позачергове засідання Ради, то воно відбудеться відразу після закінчення першого, в понеділок.
вспоминается сразу его вода в Крым...
это один из пунктов предвыборной программы Зеленского
чи то в тебе вже почалися гадюцинації? чи просто роздівоєння особистості?
хорошего уже никто не ждет...ну может самые упоротые амёбы..но то их личное, неизлечимое