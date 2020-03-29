 "Слуга народу" Тищенко:"Я викрив депутата Куницького у веденні телеграм-каналу "Темний лицар" і "зливі" даних роботи фракції - він негідник і зрадник"

Прг це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що 29 березня о 15:00 в бізнес-центрі "Парковий" фракція "Слуги народу" зібралася для спілкування з кандидатами на посади міністрів енергетики і охорони здоров'я.

Перед засіданням виник конфлікт між депутатами Миколою Тищенком (група Андрія Єрмака) і Олександром Куницьким (група Ігоря Коломойського), відео якого було пізніше опубліковано.

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Журналіст наводить коментар Тищенка для Цензор.НЕТ: "У фракції була намічена зустріч з прем'єр-міністром і кандидатами в міністри. І ось мені депутати скидають відео і фото із залу з каналу "Темний лицар", і запис - зібралося всього двадцять депутатів, немає людей. І зробив фото - "прем'єр-міністр стоїть раком перед "слугою народу", сфотографував Шмигаля.

Я дивлюся - а людей ще небагато зібралося, що фото зроблено точно з того місця, де сидів один Куницький! Він себе видав. Я сів поруч з ним і кажу йому: "Ти негідник, ти зрадник! Ти обманув наші домовленості. Ти спеціально хочеш показати, що депутатів немає на зборах, що не треба приходити на засідання парламенту і голосувати за закони, щоб врятувати країну від дефолту!" Тут він почав знімати мене, потім виклав відео.

Це свідома провокація для зриву голосування. Куницький перед виборами кілька разів їздив з невідомими цілями в Росію, а хіба може кандидат в народні депутати, їздити в РФ під час війни? На таке здатний тільки латентний сепар.

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Президент Володимир Зеленський звернувся до депутатів з проханням підтримати закони, а Куницький навмисно намагається заплутати людей. Незважаючи на карантин, на зустріч приїхало понад 120 депутатів, а він хотів показати, що нікого немає. І цю ганьбу він спробував приховати, спровокувавши скандал. Всі провокації "Темного лицаря" - на його совісті. Я готовий кожному депутату це довести".