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Все про:Бутусов Юрій (1301) Слуга народу (756) Куницький Олександр (8) Тищенко Микола (24)

 "Слуга народу" Тищенко:"Я викрив депутата Куницького у веденні телеграм-каналу "Темний лицар" і "зливі" даних роботи фракції - він негідник і зрадник"

Телеграм-канал "Темний лицар" здобув популярність постійною публікацією інсайдів зсередини фракції "Слуга народу". "Слуги" домовилися не зливати інформацію, але знайшовся "порушник конвенції", і всі спроби викрити його не мали успіху.

Прг це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що 29 березня о 15:00 в бізнес-центрі "Парковий" фракція "Слуги народу" зібралася для спілкування з кандидатами на посади міністрів енергетики і охорони здоров'я.

Перед засіданням виник конфлікт між депутатами Миколою Тищенком (група Андрія Єрмака) і Олександром Куницьким (група Ігоря Коломойського), відео якого було пізніше опубліковано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" Куницький і Тищенко посварилися на засіданні фракції: "Ти думаєш, що найрозумніший...Вирішив виступити? Лижник, бл#дь... Маску одягни? Намордник одягни!" ВIДЕО

Журналіст наводить коментар Тищенка для Цензор.НЕТ: "У фракції була намічена зустріч з прем'єр-міністром і кандидатами в міністри. І ось мені депутати скидають відео і фото із залу з каналу "Темний лицар", і запис - зібралося всього двадцять депутатів, немає людей. І зробив фото - "прем'єр-міністр стоїть раком перед "слугою народу", сфотографував Шмигаля.

Я дивлюся - а людей ще небагато зібралося, що фото зроблено точно з того місця, де сидів один Куницький! Він себе видав. Я сів поруч з ним і кажу йому: "Ти негідник, ти зрадник! Ти обманув наші домовленості. Ти спеціально хочеш показати, що депутатів немає на зборах, що не треба приходити на засідання парламенту і голосувати за закони, щоб врятувати країну від дефолту!" Тут він почав знімати мене, потім виклав відео.

Це свідома провокація для зриву голосування. Куницький перед виборами кілька разів їздив з невідомими цілями в Росію, а хіба може кандидат в народні депутати, їздити в РФ під час війни? На таке здатний тільки латентний сепар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко взяв кредит, підробив документи і "кинув банк" на $2 млн, - нардеп від СН Лерос

Президент Володимир Зеленський звернувся до депутатів з проханням підтримати закони, а Куницький навмисно намагається заплутати людей. Незважаючи на карантин, на зустріч приїхало понад 120 депутатів, а він хотів показати, що нікого немає. І цю ганьбу він спробував приховати, спровокувавши скандал. Всі провокації "Темного лицаря" - на його совісті. Я готовий кожному депутату це довести".

Слуга народу Тищенко:Я викрив депутата Куницького у веденні телеграм-каналу Темний лицар і зливі даних роботи фракції - він негідник і зрадник 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185245
 
   
 Топ коментарі
 
Зелені пацюки жеруть один одного
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зелёные подлецы и предатели выясняют,кто наиболее подлее и предательнее..
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Коля! ты придурок!.. занимайся лучше своими лотками на рынке!..
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только что нам была продемонстрирована сценка ссоры Шуры Балаганова и Паниковского
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Два негодяя, которых лицедей взял в сн, теперь разваливают, по заданию своих ватажков сборище под названием сн.
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Слуга слуги народа сказал другому слуге слуги народа, что он не такой слуга, как другие слуги слуги народа... "Слуга народу" Тищенко:"Я викрив депутата Куницького у веденні телеграм-каналу "Темний лицар" і "зливі" даних роботи фракції - він негідник і зрадник" - Цензор.НЕТ 9
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так все привыкли уже. Клоуны и ожидать нечего. вы как вирус, лучше по немного зашквар выкладывать, главное не целуйтесь в губы, зараза опасная
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А эти поцы все в "Мафию" по зебанатски режутся
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Коломойский стал безполезен и даже вреден для Украины, национализацию нужно начинать с него.
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"На пироне встретились два "друга" ..." "Слуга народу" Тищенко:"Я викрив депутата Куницького у веденні телеграм-каналу "Темний лицар" і "зливі" даних роботи фракції - він негідник і зрадник" - Цензор.НЕТ 407
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Надо выкинуть пророссийского Андрея Ермака и вернуть львовянина Богдана.
В надежде, что он построит депутатов СН.
А то Зеленский с уронившим в глазах народа свою репутацию Ермаком вообще ничего не смогут провести через парламент.
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ты ***** откудаво тут??
львовский каламоский -какой??

выложи нам тут видео с французского курорта 24.августа твоего богдана
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Кого он предал? Куда и кому в телеграмканале сливал информацию? Если расеянам или северокорйцам это одно, а если украинскому народу, то это совсем другое и выходит никакой он не предатель, а вот вы кто, если у вас от украинского народа, которому вы все давали клятву служить, есть тайны и секреты???
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Они нарушили правила в президентской гонке, когда начали обсирать друг друга, а теперь уже это норма.
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