 "Батьківщина" і "За майбутнє" виступили проти банківського законопроєкту: його можуть не включити до порядку денного позачергового засідання, - нардеп від "Голосу" Железняк

Про це заявив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На жаль, деякі фракції виступили проти: це "Батьківщина" і група "За майбутнє". Тому, як я розумію, рішення про включення цього питання до порядку денного не буде, тобто воно не буде розглянуто на цьому позачерговому засіданні. І чи буде ще якесь позачергове засідання, на якому буде розглянуто цей законопроєкт, нам поки не відомо: ні від президента, ні від представників коаліції", - заявив Железняк після наради голів депутатських фракцій і груп у спікера Верховної Ради в неділю ввечері.
Простое слово - *авно
Старое
С запахом
Видимо у "слугами" у него совсем плохи дела...
"Расклад на сегодня таков, что голоса за закон о невозвращении банков могут дать лишь несколько групп и фракций: "Голос", "Довіра", ЕС и часть нашей фракции "Слуга народа"". https://censor.net.ua/n3184903
"Хочу поблагодарить тебя в твой день рождения тебя за все. И за то что ты можеш быть настоящим другом и настоящим партнером во всех самых самых важных делах...".
«Целую, обнимаю». Тимошенко поздравляет Коломойским. https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=dZ9cWFNdOtk&feature=emb_logo
Только Голос не зашквареный ☝
По-видимому их общая цель - грохнуть Украину.
Думаю что Палица точно там и ещё там может бить И. Констанкевич.
Или нет?
Я реально не знаю просто ищу приближенных к Бене.
Порошенко хорошо себя показал на должности кризис-менеджера в 14-15 году.
С должности премьера Порошенко сможет как справиться с сегодняшними вызовами для страны, так и угомонить распоясавшийся олигархат, рвущий страну на куски ради сиюминутной выгоды