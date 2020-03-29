 Усі, хто повертаються в Україну, примусово пройдуть обсервацію, - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі телеканалу "Україна24", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація українців з-за кордону передбачатиме обов'язкову двотижневу обсервацію: готуємо перелік локацій, - Зеленський

"Останнім часом у нас багато спекуляцій ... досвідчені політики фальсифікують (інформацію. - Ред.) - "ви закрили кордони для своїх громадян, тому ви порушили Конституцію", - це брехня. Ми закрили сполучення -регулярні і нерегулярні - але будь-який громадянин, ледь живий або абсолютно здоровий, може прийти до українського кордону, і навіть якщо він втратить паспорт, ми його приймемо", - сказав Аваков.

За його словами, всі, хто хоче перетнути кордон, зможуть це зробити.

"У найближчі дні будуть, зокрема, спеціальні авіарейси, ми заберемо людей з В'єтнаму, з Бангкока", - сказав міністр.

Аваков підкреслив, що для цих людей буде діяти інший режим карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали, - МОЗ

"Літак прилетить, всі ці люди пройдуть перевірку і примусово -обсервацію. Тільки потім-тест, і вони вийдуть на свободу", - пояснив глава МВС.

За словами Авакова, такий режим використовують близько 15 країн, це не новий підхід до недопущення поширення коронавірусу.

Нагадаємо, з 28 березня в зв'язку з поширенням коронавірусу Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.

Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном з проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину.