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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Усі, хто повертаються в Україну, примусово пройдуть обсервацію, - Аваков

Всі українці зможуть повернутися на Батьківщину, проте мають пройти строгіший режим карантину.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі телеканалу "Україна24", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація українців з-за кордону передбачатиме обов'язкову двотижневу обсервацію: готуємо перелік локацій, - Зеленський

"Останнім часом у нас багато спекуляцій ... досвідчені політики фальсифікують (інформацію. - Ред.) - "ви закрили кордони для своїх громадян, тому ви порушили Конституцію", - це брехня. Ми закрили сполучення -регулярні і нерегулярні - але будь-який громадянин, ледь живий або абсолютно здоровий, може прийти до українського кордону, і навіть якщо він втратить паспорт, ми його приймемо", - сказав Аваков.

За його словами, всі, хто хоче перетнути кордон, зможуть це зробити.

"У найближчі дні будуть, зокрема, спеціальні авіарейси, ми заберемо людей з В'єтнаму, з Бангкока", - сказав міністр.

Аваков підкреслив, що для цих людей буде діяти інший режим карантину.

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"Літак прилетить, всі ці люди пройдуть перевірку і примусово -обсервацію. Тільки потім-тест, і вони вийдуть на свободу", - пояснив глава МВС.

За словами Авакова, такий режим використовують близько 15 країн, це не новий підхід до недопущення поширення коронавірусу.

Нагадаємо, з 28 березня в зв'язку з поширенням коронавірусу Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.

Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном з проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185242
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков ты реальный даун или притворяешься?
Вон сегодня все видели видео, как прилетевшие из Вьетнама просто взяли и прошли из аэропорта на улицу. И никто их не смог остановить. Ни полиция, ни пограничники, ни гвардия... никто.

Никакая полиция, гвардия, СБУ, итд.. не в состоянии сдержать толпу...
Это наглядный пример того, что когда начнут массово толпами грабить магазины, заправки, дома зажиточных граждан, итд... никто не сможет остановить это по всей Украине, никто!
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Так вже сотні тисяч приїхали своїм ходом,ніякої обсервації не проходили.Та й тих,що раніше привезли,також не проходили.
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Це штучне дихання покійника безпосередньо перед похованням. Цікаво, хто цій владі так "вчасно" розповів, що треба було робити ще тиждень тому?
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Хаха додумались телэпни уже после того как десятки тысяч завезли и по домам распустили..теперь в сраку их целуй..Зебилы
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БРЕХНЯ !
Ви навітт не знаєте хто првернувся і скільки їх.
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Запустили хренову тучу людей без всякой обсервации а теперь несут пургу Все возвращающиеся в Украину принудительно пройдут обсервацию, - Аваков - Цензор.НЕТ 9559
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А где те разбежавшиеся прыпизки,которых вы с параши с зебилом притарабанили?
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какое соло Зе И А так синхронно Вы что там заседание сп провели и сразу в народ
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Аваков ты реальный даун или притворяешься?
Вон сегодня все видели видео, как прилетевшие из Вьетнама просто взяли и прошли из аэропорта на улицу. И никто их не смог остановить. Ни полиция, ни пограничники, ни гвардия... никто.

Никакая полиция, гвардия, СБУ, итд.. не в состоянии сдержать толпу...
Это наглядный пример того, что когда начнут массово толпами грабить магазины, заправки, дома зажиточных граждан, итд... никто не сможет остановить это по всей Украине, никто!
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буде наказ зупинять так що інші будуть думати два - три рази...
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ага, как на Майдане... Сильно менты, беркутня остановили людей?
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Люди залишились один на один зі своєю бідою, лікарі тікають, менти розбігаються....
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Так вже сотні тисяч приїхали своїм ходом,ніякої обсервації не проходили.Та й тих,що раніше привезли,також не проходили.
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перед этим завезли десятки тысяч из самого центра европы, а щас принудиловку включили. умно, дальновидно...
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Засідання кабміну:
Аваков: - Треба терміново вивести на вулицю поліцію і нацгвардію, почати ******* людей, усіх посадити під домашній арешт, усе нахрін закрити, почати масові облави і затримання!
Шмигаль: - І це допоможе побороти коронавірус?
Аваков: - Який коронавірус?
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Запоздалое решение чтоб снять с себя политическую и уголовную ответственность за геноцид украинцев из-за ввоза в Украину 1 млн 700 тыс потенциально инфицированных.
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Сколько живу ещё ни одна власть не сделала меня счастливым, только своим умом, так что люди берегитесь сами.
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Даже коментировать не буду,нервы уже наисходе.Хочется ЗЕмудаков быть по лицу с ноги.
Ну ей богу эти твари,что издеваються?
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За кордонам майже 5 млн українців - це так , між іншим ...
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а все уже вернувшиеся до этого гениального решения???? не?
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Тут NNN есть такое дерьмо.
Кацапская подстилка и провокатор.
Я его в спам.
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"...и они выйдут на свободу..." - прямо по Фрейду!
Мечта авакова - из Украины сделать Гулаг.
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Так мы это слышали уже. Когда с Китая везли людей.
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Мы же прекрасно понимаем, что чиновники никогда ни с чем не могут справиться. Не могут что то организовать. Вот дайте любому чиновнику самое развитое и работающее предприятие которое дает прибыль. Чиновник его угробит очень быстро. В депутаты, чиновники порядочные и умные не идут. Идет ************** дерьмо, без совести и мозгов. Так зачем они нам нужны?


О самоорганизации
Общество / Видео 29-мар, 06:579 2 866 0

Сегодня в твиттере появилось любительское видео из Великобритании, на котором барышню парамедика, которая выходила из дому, чтобы отправиться на работу, где она лечит больных коронавирусом, соседи провожали аплодисментами. И что-то мне это напомнило. 2014 год, когда вот так провожали добровольцев на фронт прямо с Майдана.

А еще я помню, как люди собирали добровольцев на фронт. Покупали им камуфляж, берцы, рюкзаки, и другое снаряжение, которое можно было добыть за деньги.

Причем, о волонтерах мы потом много слышали, а иногда - слишком много, а вот о том, что люди собирали конкретного парня из своего дома почти не слышали и успешно об этом забыли.

А ведь такое было массовым явлением. Просто одного клича о том, что парень едет на войну было достаточно, поскольку страна лежала в руинах и особенно армия это ощущала предельно остро. Достаточно вспомнить тележки в каждом супермаркете, в которые люди складывали все, что считают нужным «на АТО».

Помню, как прошла информация о том, что ночью погибли наши бойцы, которые от переутомления просто уснули и враг застал их врасплох. Так на следующий день, тележки были до половины завалены различными упаковками с кофе.

Я это помню потому, что сам пошел покупать кофе, для этой цели и увидел, что не у одного меня были такие мысли. Горка упаковок кофе уже была в локоть высотой.

Что это было? А это было понимание того, что если ты не идешь (по разным причинам) на фронт, то ты обязан помогать тем, кто там, причем, тогда ни у кого не возникало мысли о том, куда смотрит руководство страны.

Все было понятно без лишних слов. А раз так, надо делать то, что можешь лично ты или группа близких людей или знакомых, пусть по тому же многоквартирному дому.

Сейчас просматриваются те же элементы угрозы и реакции на нее. Понятно, что руководство страны, а тем более - минздрав, самоустранились от того, что навалилось на нас и что мы еще увидим во всей красе буквально через неделю - 10 дней.

И вот со всех сторон уже слышно, что медики отказываются ехать на работу в общественном транспорте. Теперь он вообще стоит, но когда еще работал, выход нашло не правительство, а люди, которые взялись бесплатно довозить медперсонал до работы и обратно.

Теперь встал второй вопрос о том, что врачи не имеют защитной экипировки. А ведь они - правы. Италия показала, что эффективность работы медиков без нужного снаряжения - крайне низка и ситуация выливается в катастрофу просто потому, что медики выбывают из-за заражения вирусом.

Вот и пришла такая мысль, что ожидать «покращення» и эпохи чего-то там от этой шайки - бесполезно и надо действовать самостоятельно.

Например, мы знаем, кто в нашем большом доме работает в больнице, где будут принимать больных? Нет? Не знаем?

Передайте медикам, пускай они себя обозначат просто в своем дворе. Пускай это будет красный крест на белом фоне или что-то еще, чтобы все окружающие это знали. А еще лучше, чтобы под этим было написано, что конкретному медику нужно для безопасной работы.

Это - важный триггер коммуникации. Когда ясно кому и что нужно, дальше - дело техники.

Собирали бойцов на войну, соберем и врачей. Не хуже, чем их зарубежные коллеги.

Подумайте над этим, коллеги. Времени почти не осталось, но еще можно!

Линия Обороны
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они выйдут на свободу..." Мля, а по какому закону, за какое преступление их лишат свободы и заключат на 14 дней в помещениях с потенциально зараженными людьми???? Кто ответит если здоровые там заразятся, окажись среди них хоть один заражённый???? Вместо того чтобы помочь людям добраться домой, без лишних контактов, где они смогли бы безопасно самоизолироваться, устроили произвол. И не правда что нельзя проконтролировать соблюдение карантина дома. Достаточно лишь участковым поднять свои зады и и выйти на проверки. Не надо ко всем ходить, но каждый бы знал что могут проверить и сидели бы по домам как мышки. Но нет, наша доблестная власть как всегда решает проблемы пренебрегая своими гражданами, делают как им хочется, удобнее, и на сколько хватило ума. Люди вам не скот!!!! Когда они работая на чужбине, вливали в нашу экономику десятки миллиардов долларов, в то время когда наши толстосумы только выводят деньги из страны, тогда всё нравилось. А когда надо помочь, то власть мало того что не помогает, а дерёт три шкуры за билеты, так потом сажает как животных в клетки, не заботясь о последствиях.
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Мерзенний виродок-де був раніше коли 100 000 тисяч потенційних носіїв вірусу в'їхали в Україну?! Це злочин,свідоме вбивство напару з Зеленським! Немає тих проклятть котрих ви не варті!
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Аваков, ты обосрешься. Вы с Санжарами обосрались, тут еще похлеще будет.
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Ага, рейс из Вьетнама убедительно показал как будет проходить ваша обсервация. Ишь, ***, сам спрятался за высоким забором, забил подвалы припасами и всевозможными лекарствами, и оттуда за украинцев печешься, чурка.
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Еще один наполеончик ..хм . у меня наивный вопрос, как мсье авакян собирается обеспечить контроль ну по применению так єтак к 50 тыс вернувшихся ?
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