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 Евакуація українців з-за кордону передбачатиме обов'язкову двотижневу обсервацію: готуємо перелік локацій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що вирішується питання повернення додому українських громадян, які не встигли повернутися додому до 28 березня, і щоб воно був максимально безпечним для оточуючих.

Про це він заявив в своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Серед іншого, вирішується питання українців, які не встигли повернутися додому до 28 березня. Їх подальше повернення, літаком, поїздом, автобусом, машиною або пішки, має бути максимально безпечним для оточуючих, а значить - буде передбачати обов'язкову двотижневу обсервацію. Зараз ми готуємо перелік відповідних локацій", - заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Фашисти", - евакуйовані з В'єтнаму українці відмовляються від проходження обсервації в готелі і вириваються із "Борисполя". ВIДЕО

За його словами, такими локаціями можуть стати українські готелі, з якими вже досягнуто попередніх домовленостей. "Кожна локація для обов'язкової обсервації буде підготовлена ​​в суворій відповідності до вимог Міністерства охорони здоров'я", - підкреслив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185241
 
 
 Топ коментарі
 
молодец- твой мальчик с задержкой в 2 месяца Эвакуация украинцев из-за границы будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию: готовим перечень локаций, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2242
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Із затримкою розвитку...
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после 100 тыс. завезенных главзебил решил взять ситуацию под контроль.
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Думаю съёмка в порнофильмах,единственное спасение куме.
От про,що ти зараз?
-Только их прокачивают на все пробы Евакуація українців з-за кордону передбачатиме обов'язкову двотижневу обсервацію: готуємо перелік локацій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9126
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"Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что решается вопрос возвращения домой украинских граждан, которые не успели вернуться домой до 28 марта, и чтобы он был максимально безопасным для окружающих."



А до этого возвращение не было максимально безопасным для окружающих? А кто это сделали вместе?
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Вже пізно ,ще тиждень и розпочнеться звіздец ......
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Ученик Глобы.. Я если бы там твоя мать, сестры, братья, и другие родственники остались? Ты сам в бункере? Не разводи панику!
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Как каким реалистом? Мне сейчас бросить семью, тестя, которому 86 лет и реалистично зарыться, по твоему примеру? Все пропало? Клок\н.
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Класс, всех привезли и отпустили, а когда везти уже некого, то всех на обсервацию! Ребятки, вы идиоты?!
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А презерватив він теж після ..... натягує?
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Це такий жарт, після того як завезли ,сто тис. людей з- за кордону?
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Научись быть безопасным, для окружающих!
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Почему вы все делаете когда уже поздно ? Все уже заехали, они обсервацию только думают делать. Эпидемия началась, они сидели в носу колупали, а теперь не знают где средства защиты, аппараты ИВЛ, и лекарства взять, везут барахло бракованное из Китая.
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Только сейчас готовите??? А три месяца что делали??? Видосики снимали "мы готовы"???
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