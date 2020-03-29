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 Позачергове засідання Ради мають намір скликати завтра на 14:00 в сесійній залі, - Тимошенко

Позачергове засідання Верховної Ради мають намір скликати в понеділок, 30 березня, на 14:00 і провести його в сесійній залі.

Про це заявила голова фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра, як я розумію, вони хочуть збиратися на 14:00. Те, що я чую, поки хочуть у залі Верховної Ради", - заявила Тимошенко після наради голів депутатських фракцій і груп у спікера Верховної Ради в неділю ввечері.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185240
 
 
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свічка@svecha62 31 с

Ємець не писав заяву про відставку - прес-секретар міністра.
Про це Дехтяренко заявив НВ.
«По тій інформації, якою я володію, міністр збирається працювати далі», - сказав він.
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віру людей у краще ...точніше він докрав недокрадене джмелярем ющенком
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Путлер , успешно провёл операцию «сопля оманская» Надежда есть , пауки Богдан и ермак сожрут друг-друга и свою монику
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В Венесуэле инфляция 800 тысяч процентов....Николас Мадуро продает нефть по 6 баксов за бочку...удар в спину РАБссии или Саудитов?
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Щось економіка Венесуели здихає, здихає та ніяк не подохне. Вони там в екваторіальному кліматі можуть взагалі без грошей існувати.
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Перезаразите там друг друга и подыхайте, сволочи...
У кого ещё хоть немного сохранился инстинкт самосохранения, тот просто не пойдёт на это сборище.
и кстати, а как же карантин, как предписание не больше 10 человек в магазин или в автобус?
Или 400 депутатам насрать на законы, предписания, ответственность и пойдут нарушать всё и вся во время карантина?
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Сборище настоящих 🤡🤢💩каллоборантов- марадеров ! Вовремя войны и чумы Землей Украины торговать !
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О! Бабушка украинской коррупции объявилась.
Я уже переживать начал, куда пропала.
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а Порошенко будет на этом заседании?
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Конечно. Кто то должен зелёным палки в колёса вставлять. Тем более что они заслужили.
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обов"язково ...хтось же має підтримати гніду желеножопу у крадіжці землі ...
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чет бабка юлька тамифлюшенко засуетилась
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шо, на сегодня юлькина паника нащщёт тамюфлей и масок уже не кажецца такой уж очень смешной?
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вы общаетесь с охметовской троллятиной
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насирова пригласите, он знает, что делать
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Бывший чувак Зели Богдан слил шэфа в инет.Секретные переговоры уже бурлят в Ютьюбе... Внеочередное заседание Рады намерены созвать завтра на 14:00 в сессионном зале, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6524
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Все депутаты завтра проголосуют, чтобы каждый депутат сдал по 1 млн.$ на борьбу с коронавирусом. Внеочередное заседание Рады намерены созвать завтра на 14:00 в сессионном зале, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5913
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Тимошенко прихлопнет зеленскую муху ?
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Борьба за власть,это вам не что либо как,а как либо что...
Михайло Старицький.За двома зайцями.Голохвастов.....
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Как горит пердак у Зе власти везде провал даже перечислять не буду куда ни ткни просто провал и гниение
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Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к делу.
Прежде всего, это касается вас, дорогой гражданин Янелох, или как вас там по-настоящему, не знаю.
Жаль! Жаль, что я не художник, я бы картины с него писал. Ну ладно, писать картины не сподобил меня Создатель.
Но некоторые маленькие тайны я угадывать умею.
И вот одну такую тайну из вашего не очень далёкого прошлого я вам сейчас поведаю.
Когда добрый молодец, Беня, уговаривал вас баллотироваться, вы, естественно, как всякий человек, с начала, как бы сказать, боялись и даже плакали, говорили, что никогда раньше этого не делали.
А он вам говорил, что никто никогда раньше этого не делал.
И что стоит только попробовать, как вы сразу убедитесь, как это легко и просто...
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... Потому что и делать вам ничего не придётся, потому что всё заключается в его умении кинуть ''фраера ушастого''.
Помните, Янелох? Помните...
Но вы и тут ему ещё не совсем поверили.
И он вам показывал Уголовный кодекс и говорил, что за мошенничество и мелкий развод лохов по статье Уголовного кодекса вам положен от силы ''трёшник''.
Да и это в самом пиковом случае, а такого случая при его умении и вашем артистическом таланте и быть не может!
И однажды уговорил...
Таким образом, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье ''шайкой'', которое начало с большим успехом ''бомбить фраеров'' в различных учреждениях: в Офисе Президента, в Верховной Раде, в Кабмине, и даже при игре членом на рояле в филармонии. Внеочередное заседание Рады намерены созвать завтра на 14:00 в сессионном зале, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 179
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бабка воровка юлька тамифлюшенко может только хихикать...
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Она свое отхихикала. Очередь зетипиллов настала.
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А як же хотелки зеслуг Клоуна? На стадионе, на пляже в Омане. в лесу, в Альпах, в борделях? банально в сесионном зале решили..
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"За словами Тимошенко, на порядку денному буде законопроєкт про землю та бюджетні правки - скорочення видатків, зокрема видатки на субсидії та пільги, освіту та культуру".

https://www.5.ua/polityka/verkhovna-rada-zberetsia-o-1400-u-sesiinii-zali-tymoshenko-211523.html
Раніше заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує від України ухвалення закону про банки.
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Колхозникам бывшего СССра начали выдавать паспорта только в 1974 году...Хотя паспортную систему в ссср ввели в декабре 1932 года...
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ти ще історію створення ******** держави Ізраїль процитуй ...і поясни що створена вона була на КУПЛЕНІЙ у палестинців ЗЕМЛІ а решту землі вони у війнах відібрали ...а ще можеш про курдів розповісти народ у якого відібрали ЗЕМЛЮ ...а можеш і про уйгурів ...але у тих ЗЕМЛЮ відбирали а ці ******** готові її на срібники "кредиту" обміняти Іудине плем"я
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непопулярно , але ...Деньги, полученные Украиной от Международного валютного фонда за принятие закона о продаже земли, станут для жителей страны лишь "глотком воздуха перед смертью". Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne."Это разовая доза, которая даст вам глоток воздуха перед смертью. Поэтому сейчас нужно думать. Сейчас, когда затруднительно, одалживать деньги не у кого. И отдавать их нечем", - сказала политик.При этом Савченко выразила уверенность в том, что государство может найти резервы для поддержания экономики Украины. По мнению экс-нардепа, Киеву не следует продавать "последнее, что у него осталось", вместо этого необходимо обязать участников коррупционных схем Украины отдать деньги на пополнение национальных резервов.Ранее стало известно, что Киев в ближайшее время может получить от МВФ первый "быстрый транш" в размере $2 млрд, если Рада проголосует за законы о запуске рынка земли и банковской деятельности...
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Эта дура Савченко политик , такой ,как «янелох» президент
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МВФ не требует от Украины закона о продаже земли,эту мульку запустили ФСбэшные фейкометы...
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МВФ вимагає вже давно ринок землі. Він вимагав його ще при Порошенко. Прочитайте прес-релізи МВФ та заяви його керівників.
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Більшість депутатів завтра будуть на обосрації ...)))
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