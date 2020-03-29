 Позачергове засідання Ради мають намір скликати завтра на 14:00 в сесійній залі, - Тимошенко

Про це заявила голова фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра, як я розумію, вони хочуть збиратися на 14:00. Те, що я чую, поки хочуть у залі Верховної Ради", - заявила Тимошенко після наради голів депутатських фракцій і груп у спікера Верховної Ради в неділю ввечері.

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