 Кабмін спростив отримання допомоги із безробіття на період карантину, - Шмигаль

Про це повідомив у телеграм глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги із безробіття на період карантину. Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації", - уточнив він.

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Напомним, 25 марта правительство приняло решение, призванное защитить трудовые права работников и госслужащих в период ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.