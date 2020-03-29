EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  3420  33
Матеріали за темою:
Все про:безробіття (52) Кабмін (4002) карантин (1506) звільнення (814) Центр зайнятості (13) Денис Шмигаль (166) COVID-19 (2384) коронавірус (1053)

 Кабмін спростив отримання допомоги із безробіття на період карантину, - Шмигаль

Пізно ввечері в неділю, 29 березня, Кабінет Міністрів провів позачергове засідання.

Про це повідомив у телеграм глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги із безробіття на період карантину. Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший попит серед роботодавців мають кваліфіковані фахівці, які працюють з інструментом, - Державний центр зайнятості

Кабмін спростив отримання допомоги із безробіття на період карантину, - Шмигаль 01

Напомним, 25 марта правительство приняло решение, призванное защитить трудовые права работников и госслужащих в период ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185239
 
 
 Топ коментарі
 
Регистрациею по безработице сыт не будешь.
73% все на регистрацию.
 показати весь коментар
 
Яке щастя, коли звільняють людину і вона втрачає свою роботу🙄 Всі зебіли щасливі, бо це можливе лише при бубочкє, найсучаснішому лідері всього Всесвіту☠️
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 



Churchill's Bellybando

@BellybandoS


Хто ще помітив? Приходить повістка від суду США для Бені.
На носі голосування за "протиКоломойський" пакет законів, серед СН не вистачає кілька голосів за прийняття цього закону, і тут зовсім випадково починають вистрілювати ну дуже якісні зашквари проти ключових Беніних осіб.
До всього явне послаблення тиску на Порошенко, змінилася риторика проти нього, останнім часом його майже ні в чому не звинувачували, зовсім випадково активізується робота фонду та партії, ще й місце у штабі по боротьбі з коронавірусом дістав...
 показати весь коментар
 
 
Понятно, что отсыпал не мало для власти бабла, в добавок и голосовать как скажут, так и будет! Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 796
 показати весь коментар
 
Канечно-канееееечно! Марадьйор! Вор и барига! Свынарчуки! Брата радного убил!
 показати весь коментар
 
Регистрациею по безработице сыт не будешь.
73% все на регистрацию.
 показати весь коментар
 
 
А хлеб в комплект с регистрацией не входит. Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 922
 показати весь коментар
 
 
Якщо за період карантину 5 разів втрачаєш роботу, то бонусом дають півбатона.
 показати весь коментар
 
 
І короновірусну дружину-пенсіонерку в подарунок💃
 показати весь коментар
 
Оставьте себе. Такие бонусы нам ни к чему.
 показати весь коментар
 
Це як кісточка до м'яса у радянські часи, тому беріть і не дякуйте🤢
 показати весь коментар
 
Я шокирован вашей добротой.
Холостяки у вас есть на примете? Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8056
 показати весь коментар
 
Після закінчення пандемії вони будуть🤐
 показати весь коментар
 
 
Ну как там пенсионерка короновирусная ещё жива?
Для неё нашлась работа. Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7692
 показати весь коментар
 
Он врет. Нагло врет. Центры занятости по районам отправлены на карантин до 24 апреля. Официально приказом. Документы принимать некому..На дверях висит номер контактного телефона с вайбером. Как подавать оригиналы документов на вайбер?
 показати весь коментар
 
 
А послать на почтовый ящик, отвечают, что у них "нет регламента и утвержденного порядка, как все это будет работать. Пока что мы должны увидеть ваши личные документы."
Пробовал, соседка осталась без работы. Убедился, волчья контора с волчьими законами.
 показати весь коментар
 
 
Мы пытались своих поставить в четверг-пятницу. Нет слов, только маты в голове
 показати весь коментар
 
 
Кстати, по этому телефону сказали, что даже если вы сумеете как-то подать им документы, то обрабатывать их начнут после 24 апреля.
 показати весь коментар
 
 
Скоты. У власти скоты. Зеленые. За что не возьмутся, все у них на букву ж, всему виной "Порох" и к-вирус.
 показати весь коментар
 
 
Обязательно. Общественная организация " БОМЖ" ждёт пополнение и новые лица.
Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9501
 показати весь коментар
 
 
это была бы самая популярная общественная организацияБомж-это ждёт всех.
 показати весь коментар
 
 
Вообще никого не зарегистрируют до 24 апреля.
 показати весь коментар
 
Яке щастя, коли звільняють людину і вона втрачає свою роботу🙄 Всі зебіли щасливі, бо це можливе лише при бубочкє, ************** лідері всього Всесвіту☠️
 показати весь коментар
 
 
А когда дома сидишь, так и расходы небольшие. Одежда, обувь, бензин, много чего экономится.
 показати весь коментар
 
А якщо не будеш їсти, то не будеш зливати воду в туалеті.🤗
 показати весь коментар
 
 
Циган когда-то приучал лошадь ничего не есть. У него почти получилось ..... но лошадь почему-то сдохла. Странно
 показати весь коментар
 
 
любопытно??если на зарплату выживают??то как тогда на пособие должны жить?? Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3732 (или пособие будет выше зарплаты??) Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2199 Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1767
 показати весь коментар
 
 
и в КИЛОМЕТРОВУЮ ОЧЕРЕДЬ на запись чтобы сдать эту бумажку в собес
 показати весь коментар
 
 
Все так, только "чуточку" не так. В реалиях пробовал помочь моей соседке (сократили на бывшей работе на время к-вируса, чтобы не платить и не оформлять бесплатный отпуск). Обратилась в районный центр занятости, отправили восвояси, типа, "вам до пенсии три месяца, зачем вам эти 4000 пособия?", уже тем самым показали, что наша родина (Украина) очень не хочет помогать своим гражданам. Отправил соседку пойти снова и все же зарегистрироваться. Несмотря на то, что карантин уже был объявлен, кое-как удалось проникнуть внутрь и попасть на прием, и показать документы. Документы полистали, отправили снова: "даем две недели на самостоятельный поиск, и если не найдете, придете, будем тогда ставить на учет. Таков порядок". А как попасть, если работают без приема посетителей?
Почитал документы про эту поганую службу, да, там все сделано, чтобы НЕ платить. Еще раз убедился, никаких перемен в стране по отношению к простым людям НЕТ и НЕ будет.
И никакого цифрового государства, о чем власти хрюкают в каждом эфире, в этой кормушке нет ни личного кабинета, ни возможности удаленной самостоятельной регистрации. Словом, деньги налогоплательщиков идут на что угодно, только не на самого налогоплательщика. А что с соседкой? Буду говорить с работодателем, быть может, пристроим (хотя бы до пенсии) в бухгалтерию или помогать с приготовлением чая и кофе сотрудникам.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору