 Кабмін спростив отримання допомоги із безробіття на період карантину, - Шмигаль

Про це повідомив у телеграм глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги із безробіття на період карантину. Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації", - уточнив він.
Напомним, 25 марта правительство приняло решение, призванное защитить трудовые права работников и госслужащих в период ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.
Churchill's Bellybando
@BellybandoS
Хто ще помітив? Приходить повістка від суду США для Бені.
На носі голосування за "протиКоломойський" пакет законів, серед СН не вистачає кілька голосів за прийняття цього закону, і тут зовсім випадково починають вистрілювати ну дуже якісні зашквари проти ключових Беніних осіб.
До всього явне послаблення тиску на Порошенко, змінилася риторика проти нього, останнім часом його майже ні в чому не звинувачували, зовсім випадково активізується робота фонду та партії, ще й місце у штабі по боротьбі з коронавірусом дістав...
73% все на регистрацию.
Холостяки у вас есть на примете?
Для неё нашлась работа.
Пробовал, соседка осталась без работы. Убедился, волчья контора с волчьими законами.
Почитал документы про эту поганую службу, да, там все сделано, чтобы НЕ платить. Еще раз убедился, никаких перемен в стране по отношению к простым людям НЕТ и НЕ будет.
И никакого цифрового государства, о чем власти хрюкают в каждом эфире, в этой кормушке нет ни личного кабинета, ни возможности удаленной самостоятельной регистрации. Словом, деньги налогоплательщиков идут на что угодно, только не на самого налогоплательщика. А что с соседкой? Буду говорить с работодателем, быть может, пристроим (хотя бы до пенсии) в бухгалтерию или помогать с приготовлением чая и кофе сотрудникам.