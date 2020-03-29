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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 В Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 475 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться в повідомленні.

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В Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185238
 
 
 Топ коментарі
 
Посмотрите повнимательней? Там среди 10 человек может случайно такие есть: Зеленский, Ермак, Разумков, Дубинский и т. д.
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Уже и без них хватает. Навезли со всех сторон света и распустили по всем областям. Такое впечатление, что нашим правителям было выгодно навести побольше зараженных.
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ничего вон с вьетнама быдло подвезли которое ломится без обзервации так что скоро статистика повысится
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Посмотрите повнимательней? Там среди 10 человек может случайно такие есть: Зеленский, Ермак, Разумков, Дубинский и т. д.
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там є Офшоренко , Гройсмен , Кролєг , Розенблат та інші ..))
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та віслюк оманський...
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Действительно где ещё зебилу можно посмеяться - когда его главзебил вывозит из страны маски и лекарства а ввозит зараженных без контроля и обсервации. Земрази одним словом, команда, разом сделали.
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чому більшість соєвих ботів пише кацапською і їхній почерк нічим не відрізняється від лахтинських ботів ?
питання риторичне ...
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Когда земрази пишут и говорят по украински - это оскорбление украинского народа. Иди давай видосики говноквартала смотри со своим мессией, ватное животное...
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есть способ найти лекарства от этого вируса это подключить спецов которые работают по методу фоля (нужны те кто имеет стаж больше 10 лет) . в киеве их много и они реально и очень быстро могут найти то что остановит эту сверх беду. финансовых затрат не нужно.

это для нас очень важно и наверно единственный выход.
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Парадокс, що в другому за кількістю мешканців - Харкові лише один випадок виявили, все приховують.
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У нас в Мариуполе тоже 1 случай был, сегодня еще 4 случая И главное если бы не "туристы", то и беды бы этой не было.
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В Харкові приховують 1400 000 мешканців і метро відключили, а Кернесу не вигідна зупинка громадського транспорту, кількість пасажирів в громадському транспорті ніхто не перевіряє всі їздять набиті вщент.
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И это только те, кого "выловили"...а по сути там можно смело множить на 20 как минимум.
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Хто хоче врятуватись, має негайно запасатись патентованим японським препаратом від коронавірусу під назвою, ************...
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А може шоколад "Корона".Как говорится-клин клином вышибается.
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показатели плохие, умерших в 2раза больше чем выздоровевших и это при единичных случаях по всей стране, на такое количество тяжелых ИВЛ должно хватать.
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Это показатель эффективности первички - нет своевременной диагностики на ранних стадиях заболевания. Успешность первого этапа медреформы - налицо.
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это нормлаьно. потому что лечение занимает более 2-х недель, у нас только недавно начали делать тесты. а смерть может наступить очень быстро.
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ничего вон с вьетнама быдло подвезли которое ломится без обзервации так что скоро статистика повысится
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Уже и без них хватает. Навезли со всех сторон света и распустили по всем областям. Такое впечатление, что нашим правителям было выгодно навести побольше зараженных.
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Так я это говорю с того момента как попали сюда заражённые а власть границу не закрыла ещё и заробищан позвала
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Не выгодно. А что с ними делать? Граждан Украины нельзя не впускать в Украину.
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Что и требовалось доказать.... Жаль что в природе вместо COVID-19 быдловирус в принципе не возможен.... Поэтому ожидаем эпидемию в полном разгаре....До лета худо бедно дотянем- а вот уже осенью с понижением температуры и новым всплеском сезонных ОРЗ начнётся полный апокалипсис.....Природа на новом витке эволюции.... Все правильно - планета защищается от хомо сапиенсов убивающих равномерный процесс жизни существ на земле
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гребана зебільна тупорила влада, майже усіх треба на палю відправити!!
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Кто-то специально показывает больше умерших в Украине, чем выздоровевших. Такого нет ни в одной стране; пора разобраться, кому это политически выгодно.
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треба як у П. Кореї - 0 заражених і 0 загиблих.
Всі померлі - від старості, навіть якщо у віці 40 років
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А посмотреть статистику в начальной стадии по другим странам очень сложно? Был тут деловой, долго платил свои измышлизмы, пока статистика не выравнивалась.
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медики говорят что выжившие после ИВЛ останутся инвалидами
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Они будут страдать от удушья и завидовать мёртвым.
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В Италии 26 февраля было 453 заболевших. Думай_те.
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Интерестно,******* понимает,что он лично убил уже кучу людей,благодаря завенным им тварей из-за бугра?
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10 человек умерли, 6 - выздоровели, ... это советская медицина?
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475 - 356 может быть. если считать колличество тестов постоянным.
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Это чуть лучше чем в Америке:

USA Number of cases (blue) and number of deaths (red) on a logarithmic scale

В Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4739
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20 квітня очікують на млн загиблих? Не хіло....
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Умерших больше чем выздоровевших в Украине потому что первый заболевший был в начале марта, и даже на 16 марта было всего 5 официально зафиксированных случаев. А на подтверждение выздоровления ждут где-то 2 недели. Несколько человек умерло, которые запустили или организм был ослаблен другими болезнями, большинство других сейчас все еще в статистике заболевших, хотя есть данные, что многие нормально себя чувствуют. Но так как время их карантина не завершилось, не считаются вылечившимися. Далее разница между умершими и теми, кто излечился, будет меняться в пользу излечившихмя.
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Страшно жить в стране, в которой 24% - это шоколадная мразь. Даже в такие тяжелые времена они продолжают топить за своего оффшорного шоколадного олигарха. Пять лет эта мразь разворовывала страну. И даже во время таких тяжких испытаний не думает ни о чем другом, только бы снова добраться до корыта.
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а ти, защекан, в такий важкий час думаєш як би утриматись біля корита.
Не нажерся ще, падла?
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10 смертельних випадків? А незабагато у нас 80-річних?
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Как посчитать количество инфицированных

Возможно есть вот такой простой способ.
В ВР заболело уже 5 депутатов из 425
То есть 1.17%

ВР можно считать репрезентативной выборкой , потому всех100% депутатов уже реально проверили на вирус.
Это означает, что по всей стране возможно уже заболело: 20млн (без детей)×0.017= 340тыс
Ну, пусть 100тысГоловачев Андрей
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