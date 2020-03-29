 В Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться в повідомленні.
питання риторичне ...
это для нас очень важно и наверно единственный выход.
Всі померлі - від старості, навіть якщо у віці 40 років
USA Number of cases (blue) and number of deaths (red) on a logarithmic scale
Не нажерся ще, падла?
Возможно есть вот такой простой способ.
В ВР заболело уже 5 депутатов из 425
То есть 1.17%
ВР можно считать репрезентативной выборкой , потому всех100% депутатов уже реально проверили на вирус.
Это означает, что по всей стране возможно уже заболело: 20млн (без детей)×0.017= 340тыс
Ну, пусть 100тысГоловачев Андрей