 В Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться в повідомленні.

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