 МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів із COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів. Госпіталізовані з COVID-19 мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану, а ті пацієнти, які потрапили до лікарні через інші захворювання, не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходили лікування", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується. Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю. При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю. А при наявності важких симптомів - температурі вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання - дзвонити до 103.
Відзначається, що в разі збільшення кількості інфікованих пропорційно зросте і кількість лікарень.
Или какого хера тебе Гимн Украины спокойно жить не даёт ?
А куда будут размещать вторую волну, а третью...?
Рупь за сто даю, что ни одна падла из сотен штабов об этом даже не подумала.
"В международном аэропорту «Борисполь» произошла нештатная ситуация - эвакуированные из Вьетнама из-за пандемии коронавируса украинцы отказались от обсервации и силой прорвались из аэропорта
рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось, чтобы забрать в Украину украинских граждан.
Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по € 200 с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся граждане согласились, но по прилету что-то пошло не так», - сообщили в Telegram-канале Коронавирус онлайн"
Цветочки положить на могилки псковских десантников ?
А ты в Сызрань съездь или в Верхний Волочёк.
Тоже областной центр.
Там проклятый Гройсман тоже инфраструктуру сделал.
Старых вполне достаточно.
Вопрос же не в количестве, а в качестве.
Новые больницы строят там, где не было вообще никакой больницы.
Сейчас при бареле по 18 баксов их там на каждом километре настроят по 18 штук )))
Я чуть не завернулся,но вовремя очнулся
.И только я покинул глубины подсоздания-Новая Волна меня покрыла з головой"/АЛИСА/
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропискам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат /М.Жванецкий/
Столько лет прошло с краха Совка, а почти ничего не изменилось.
Это вам форумчане не помешает знать,пригвоздитесь немножко в свои стулья и немножко повеселитесь и убедитесь что короновирус это мелочь