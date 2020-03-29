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 МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів із COVID-19

Міністерство охорони здоров'я спільно з главами ОДА і НСЗУ передбачило 240 медичних установ на всій території України для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів. Госпіталізовані з COVID-19 мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану, а ті пацієнти, які потрапили до лікарні через інші захворювання, не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходили лікування", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується. Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю. При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю. А при наявності важких симптомів - температурі вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання - дзвонити до 103.

Відзначається, що в разі збільшення кількості інфікованих пропорційно зросте і кількість лікарень.

МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів із COVID-19 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185235
 
 
 Топ коментарі
 
Так понимаю что "врачи" в этих больницах уже пишут заявы на отпуск, за свой счёт в связи с семейными обстоятельствами, и на увольнение...
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Так понимаю что "врачи" в этих больницах уже пишут заявы на отпуск, за свой счёт в связи с семейными обстоятельствами, и на увольнение...
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зачем все эти больницы, если ни семейные ни дежурные врачи не принимают пациентов? а при малейшем подозрении на ОРВИ шарахаются?
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зашибись организация мероприятий ?
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кацапское "Боже, Царя храни" действеннее, чем Гимн Украины.

Или какого хера тебе Гимн Украины спокойно жить не даёт ?
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Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19.

А куда будут размещать вторую волну, а третью...?
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после закупки 240 мобильных крематориев.

Рупь за сто даю, что ни одна падла из сотен штабов об этом даже не подумала.
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та они от фонаря просто по назначали . даже не вникая . что это за здания . лишь бы медицинское название имело . для зебилов сойдёт . пусть хлопают в ладоши твари
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Мимо больниц,врач сказал в морг значит в морг.
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ну и шо понять в этом перечне зебильном ? посмотрел у меня в городе больницей для инфицированных значится детская поликлиника .
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так даже не больница .а именно поликлиника . а инфекционку видно на пятую волну готовят.
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Чувырло, пой своё "Боже, Царя храни" и не тявкай
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Да, в стране, где все идет не так, по-другому не бывает:
"В международном аэропорту «Борисполь» произошла нештатная ситуация - эвакуированные из Вьетнама из-за пандемии коронавируса украинцы отказались от обсервации и силой прорвались из аэропорта

рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось, чтобы забрать в Украину украинских граждан.
Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по € 200 с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся граждане согласились, но по прилету что-то пошло не так», - сообщили в Telegram-канале Коронавирус онлайн"
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Из комментариев: Теперь вы понимаете, что в Украине не государство "плохое", а само общество гнилое. Государство просто им потакало все 30 лет. Наглецы и на голову сели, и ноги пустили, приведя в итоге к власти таких же самых - дурманов. Себя не жалко - хоть бы своих близких пожалели...
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Какое нахрен "согласие" ? Бумажку подписать давали? Если да -прямая задача для фейсбукминистра, если не давали - то же но по другим лицам, все данные у погранцов, или они и границу не открывали?
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Беня, поговаривают всего лишь штуку баксов просил вместо сотки для тех кто с Италии хотел на родинку, так что х-я не только например во мне изначально Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8891
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Не бачу там Олександрійську лікарню, це лікарня для ВІП-персон?
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А в Бразилии готовят все стадионы страны для приема пациентов
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А русня строит больницы с нуля по примеру китайцев.
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Если по состоянию старых больниц мы с руснёй ещё можем посоревноваться в ужасах, то по строительству новых нам до них как до Луны. Это не реклама, а грустный факт.
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Ты так говоришь будто я не знаю как строят гоффно на РАБссии
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ты, падло кацапское, туда год назад съездило ?

Цветочки положить на могилки псковских десантников ?
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Не твоё дело. Так вот то, что я там увидел - от дорог до больниц, меня повергло в уныние. Походу мы стоим на месте с начала 2000-х, а весь мир (включая москальву) быстро идёт вперёд.
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Так если ты в Украине живёшь в Попасной, а в Кацапии попал в Уренгой, то ясен пень, что ты оказался в будущем.

А ты в Сызрань съездь или в Верхний Волочёк.
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У меня нет времени и желания выискивать жопу на Раисси, чтобы потешить своё и твоё самолюбие. По личным делам пришлось посетить областной центр в Поволжье, где уровень жизни кстати у них один из низших, и это правда - быдло там не богаче нас по зарплатам. Но инфраструктура у них однозначно лучше.
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А Винницу ты, падло кацапское, не посещал ?

Тоже областной центр.

Там проклятый Гройсман тоже инфраструктуру сделал.
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Чего ты мне тычишь одиночными фактами Сызрань-Винница? Выше дал ссылку на часть (!) новых !) больниц, открытых за один (!) год. Парируй нашими! Не можешь? Вот и мне грустно.
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Как можно парировать открытием новых больниц, если новые больницы и нахер никому не нужны ?

Старых вполне достаточно.

Вопрос же не в количестве, а в качестве.
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Вот тебе в твоей Кацапетовке нужна вторая больница ?

Новые больницы строят там, где не было вообще никакой больницы.

Сейчас при бареле по 18 баксов их там на каждом километре настроят по 18 штук )))
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"Я слушал "Ван дер Граф","Генесис","Ес",и"Шульце".
Я чуть не завернулся,но вовремя очнулся
.И только я покинул глубины подсоздания-Новая Волна меня покрыла з головой"/АЛИСА/
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Учитывая что критическое ухудшение наступает неожиданно и очень скоротечно, жителям глубинки Николаевской области на 103 можно и не звонить
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В дохлом сссре для приема к врачу приносили шариковую ручку запасной стержень к ней,общую тетрадь и карандаш Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3360кто то носил шампанское и коньяк...
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Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй- не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропискам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат /М.Жванецкий/

Столько лет прошло с краха Совка, а почти ничего не изменилось.
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Моя жена врач и как обстояли дела в дохлом ссре я в курсах...
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Я тоже, да и все в курсах, кто был в наших больницах с 1970-х по 2020-е.
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Да запомните вы наконец, вы н-р им всем не нужныб те кто больные чем то вам следует привыкнуть на будущие бчто если у вас нет достойных бабокб то вы изгои да , ну есть ещё люди среди врачей, но их 5 на 20, остальные барыги или тупые
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Надо звать Горбачева,перестройка перестроечного процесса и Ускорение помогут сто тонн.... Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3476
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эти уроды хоть для себя свои санатории переделают или у нас больнички поотжимают чтоб не дай Бог в их хоромы вирус не попал
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Больше всего это почувствует руководитель этого государственного предприятия Игорь Смелянский. В финансовом плане АО "Укрпочта" указано, что зарплата руководителя в этом году составит 1 млн 866 тыс. 808 грн в месяц. В 2018 году зарплата Смелянского составляла почти 572 тыс. грн ежемесячно. в 2019-м - около 1,4 млн грн. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/zarplata-rukovoditelya-ukrpochty-vyrastet-do-svyshe-1-8-milliona-griven-na-mesyac-1472931.html

Это вам форумчане не помешает знать,пригвоздитесь немножко в свои стулья и немножко повеселитесь и убедитесь что короновирус это мелочь МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - Цензор.НЕТ 9528
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