 МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів із COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів. Госпіталізовані з COVID-19 мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану, а ті пацієнти, які потрапили до лікарні через інші захворювання, не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходили лікування", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується. Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю. При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю. А при наявності важких симптомів - температурі вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання - дзвонити до 103.

Відзначається, що в разі збільшення кількості інфікованих пропорційно зросте і кількість лікарень.

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