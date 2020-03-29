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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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 Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський

Є три сценарії поширення коронавірусу в Україні. Два з них українська медична система не витримає.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні є три сценарії розвитку подій. Перший - від 3% до 5% одночасно хворих коронавірусом. Це болючі цифри. Але такий сценарій не є катастрофою. Тому ми повинні бути зібраними і дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни і не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм. Другий сценарій - 25% хворих коронавірусом. Третій - понад 50% одночасно хворих коронавірусом. Другого і тим паче третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих", - підкреслив він.

Президент ще раз нагадав, що карантин - це не канікули: "Сонячна погода, парки, пляжі, шашлики - все це почекає. Все це ніщо, в порівнянні з власним здоров'ям і життям. А тому, дорогі громадяни, продовжуйте залишатися вдома і не виходьте на вулицю без крайньої потреби. Як би не хотілося це зробити. Залишайтеся вдома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пацієнтів із COVID-19- 38, з підозрою - 14, в реанімації - 4, з них 2 на кисневому забезпеченні, - головлікар Олександрівської лікарні Антоненко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185231
 
 
 Топ коментарі
 
Гнусвьlй гном "докерувався" .На вьlход-однозначно!
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Уничтожила медицину??? ахахах,але дядя,а она была та медицина?😁😁😁😁ржу немогу.
Супрун хоть что то пыталась сделать,а сейчас ЗЕрыги маски воруют из госрезерва.
Воровские схемы Януковича вернулись.Бинго!
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Я на тебе, гівно, не відреагую. Значить я не муха.
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Не відреагуєш. Бо тебе цікавить лише лайно, середня маса якого =13 000 000х60=780 000 000 кг або 780 кілотонн.
А тепер - Шалом, Асаф!
https://fishki.net/1619894-knizhka-pro-malchika-kotoryj-pukal.html
Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9222
Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7041
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ето его ярмак за верёвку дёргает, и он типа говорит
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Емец а отставке,министр финансов Уманский там же...,Шарикова тоже в оставку...
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Если люди посидят на карантине еще месяц начнутся погромы и бунты. Передайте кто-нибудь этому генералиссимусу.
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Выбор не богат - умереть , работая... или умереть от шальной пули во время деребана АТБ...
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Президентом Украины должен стать тот кто наберет полпроцента голосов Медицинская система Украины не выдержит, если больше 5% населения одновременно заболеют COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6283
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не... нада назначить назначенца из Техаса... Своих уже пробовали 30 лет вподряд - никуя не получается...(
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Зеленський все вірно сказав - зараз всі справжні українці повинні об'єднатися з владою задля протидії пандемії , аби вона не стала фатальною !
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Це не в їх інтересах - доб'ють країну отже доб'ють і себе !
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Как раз добить Украину - это и есть их цель. Нет страны - нет ответственности за ее 30 летний дерибан! По каким законам их судить тогда? Включи мозг.
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А за рахунок чого (і кого) вони тоді будуть "харчевацца" ...?
Ці паразити живуть за рахунок економіки держави ...не буде держави - їх також не буде !
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Того, что они уворовали у народа хватит на сто поколений отложенных ими личинок...
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Медицина в сраці вже 30 років. Тут за пару місяців нічого абсолютно не підготуєш. Та й бабла неміряно коштує хороша медицина.
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Таких дуже багато. Але ви принаймі живі.
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Уже нашел. Правда флаг у "I am Conscious" то Украйнский, то Французкий....
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Если украинская медицина не выдержит я надеюсь президент за это супрун расстреляет?
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Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·24 мин

#Зеленський вивіз свою родину до Швеції - блогер Чаплига. А вы #лошары подыхайте в Украине!
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Швеція і Білорусь - єдині країни Європи, де не оголошено карантин
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Если не отдадим концы от коронавируса то от голода точно...
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а че не пишут как прибывшие из вьетнама вырывались из аэропорта
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мне не понятно почему не пишут, зеленые ссут плохих новостей
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Ночью 25 октября 1917 года товарищ чЛенин начал Мировую революцию...За одну ночь в одном Питербурге было убито 237 000 человек...
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вернітьпетювзад? )))
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хочу извиниться, простите, сорвался
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Неспроможність медицини - це результат діяльності, як Зеленського, так і попередників.
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Наступает очень удобный момент показать "хозяевам жизни" (олигархам, проокурорам, мусорам и всей чиновничьей армии в Украине) кто есть кто в этой стране.
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А еще передайте Зелепузику, что когда коронавирус разойдется по всей рашке, то в Украину хлынут сотни тысяч ОРКОВ в поиске элементарной еды. А нам украинцам нужно к тому времени быть готовыми отстреливаться от этих орд! И я не паникую, Просто элементарный анализ причинно-следственных связей это мне подсказывает.
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Так было еще сотни лет назад, когда рашка была татро-монгольсткой ордой. За эти столетия ничего не изменилось.
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Найбільше шансів врятуватися малозаселеним країнам , а також країнам де влада може ввести жорсткий режим !
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Приехал к нам чувак с Мурманска, увидел абрикоски на дереве и говорит:" Афигеть, у вас еда на деревёях растет!" Ты лучше скажи что с подругой балалала балалалалайкой с Германии сделал, где спрятал ?
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надіюсь, що знаєте, що воно далі зробить? 29.03.2020 22:18
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Паника и Хаос друг Путлера даже в Венесуэле и Сирии...
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коронавирус очистит страну и покажет кто есть кто
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Думаю что это реализация глобального плана. О "золотом миллиарде" что-слышал?
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Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

21:29 29.03.2020
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Вах вах .. Этy?
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Женщина, у контрой была диагностирована коронавирусная инфекция, сбежала из больницы в Коммунарке. Она пришла домой на Профсоюзную улицу, по дороге ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В настоящее время она найдена и помещена обратно в больницу в Коммунарке»
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Вона навіть невитримає одного відсотка.
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Сильніші виживуть і дадуть здорове потомство )
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значит им налоги 5% от общей суммы надо платить!
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Смердюче,вошиве падло Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6053 П'ять відсотків від 40 млн - 2млн Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2350 Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2350 Немає 100тис інфекціоністів, хто забезпечуватиме існування хворих Хто збиратиме й утилізуватиме трупи. Це,без мови про інші суттєвості,цього Смердежу!!!! Єдине,що ,хоч як сприйнятне, що,цього лайна Зесмердюка,вже, Небуде Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6053
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Через місяць відбою не буде від бажаючих попрацювати в похоронних командах за миску баланди.
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не,той випадок, трупи збирати Небуде,кому...Вас візьмуть без конкурсу
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Вы неправы. Нужно считать только критичных больных в госпиталях. На сегодня это пока 2% от всех заболевших по Украине. Если так и будет, то 40 -50тыс всего.
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Нетреба,казати,те,що розумом неосилиш
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Осилишь статью?
10 дней тому назад была опубликована модель для Украины.Пока что, предсказанное число заболевших совпадает с тем, что имеем.
Математика. и только математика.

Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 406
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тобі лікування недопоможе....Ситуація співпадає з моєю прогнозною Чекай,своєї,черги....Недовго
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Стосовно математики...Ти баран й нездара...Нічого особистого
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Для этого он привёз из зон с очага и всех кого можно и нельзя и не проверяет людей внутри страны?
Что это?
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В смысле "не выдержит" - домашние врачи вдруг работать начнут? Или у пациентов на взятки денег не хватит?
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21 апреля 2019 года "заболело" 73%, пока выживают, выслушивая в свой адрес "добрые" слова "співчуття".
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зеленский подумал о своей телке и своих личинках отправив их в швецию. а на быдло избравшего его - ему наплевать
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В Україні нема лікарень, нема обладнання, нема лікарів. Це результат тридцятирічної діяльності постсовкової партноменклатурно-комсомольсько-гебешної мафії. Україна, розграбована мафіозним кодлом, не зможе протистояти пандемії. Зупинити її можуть тільки масові тести, соціальне дистанціювання і масштабне розширення лікувальної бази. Але про це вже нема сенсу говорити, таке завдання недосяжне для злиденної країни. Це зрозуміло з досвіду діяльності державних органів охорони здоров'я в умовах пандемії і карантину в країнах Європи, Китаї, Америці та інших частинах світу. В Німеччині проводять 70 000 тестів щоденно, у Великобританії розгорнута лікарня на 4 000 місць довжиною 1 км і на черзі розгортання ще більше десятка таких лікарень. Як це не сумно, але в цій лікарні передбачені 2 морги.
Що робити нещасним хохлам в таких умовах? Тільки проаналізувати історію свого загубленого життя.
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Продолжайте и далее рихворму начатую Супрун по расформированию больниц и тогда все население Украины вылечится!
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