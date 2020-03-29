 Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні є три сценарії розвитку подій. Перший - від 3% до 5% одночасно хворих коронавірусом. Це болючі цифри. Але такий сценарій не є катастрофою. Тому ми повинні бути зібраними і дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни і не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм. Другий сценарій - 25% хворих коронавірусом. Третій - понад 50% одночасно хворих коронавірусом. Другого і тим паче третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих", - підкреслив він.
Президент ще раз нагадав, що карантин - це не канікули: "Сонячна погода, парки, пляжі, шашлики - все це почекає. Все це ніщо, в порівнянні з власним здоров'ям і життям. А тому, дорогі громадяни, продовжуйте залишатися вдома і не виходьте на вулицю без крайньої потреби. Як би не хотілося це зробити. Залишайтеся вдома".
А тепер - Шалом, Асаф!
https://fishki.net/1619894-knizhka-pro-malchika-kotoryj-pukal.html
Ці паразити живуть за рахунок економіки держави ...не буде держави - їх також не буде !
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·24 мин
#Зеленський вивіз свою родину до Швеції - блогер Чаплига. А вы #лошары подыхайте в Украине!
21:29 29.03.2020
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Женщина, у контрой была диагностирована коронавирусная инфекция, сбежала из больницы в Коммунарке. Она пришла домой на Профсоюзную улицу, по дороге ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В настоящее время она найдена и помещена обратно в больницу в Коммунарке»
10 дней тому назад была опубликована модель для Украины.Пока что, предсказанное число заболевших совпадает с тем, что имеем.
Математика. и только математика.
Что это?
Що робити нещасним хохлам в таких умовах? Тільки проаналізувати історію свого загубленого життя.